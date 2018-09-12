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Московский листок

Кто в доме хозяин, или как целый муниципалитет стал собственностью одного чиновника

Опубликовано 12.09.2018 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 1

Кто в доме хозяин, или как целый муниципалитет стал собственностью одного чиновника

Петиции целого микрорайона удостоился чиновник администрации городского округа Чехов Дмитрий Фриш. За этим подмосковным чиновником числится множество различных и весьма неприглядных историй, как жизненных, так и административных. Например, безосновательное увольнение сотрудников администрации, которых после, вернувшаяся из отпуска глава муниципалитета, вынуждена снова принимать на работу. История с направлением самого себя на обучение за полмиллиона, да еще и с выпиской, себе родимому – командировочных на дорогу из подмосковного Чехова в Москву. Продажа муниципальных автомобилей, как утверждают сами сотрудники администрации, через автосервис мужа своей секретарши.

Лоббирование отдельных фирм, таких, например, как «Серпрегионгаз», которая занимается обслуживанием внутриквартирного газового оборудования, и которую вопреки Жилищному кодексу, без проведения общедомовых собраний, Дмитрий Фриш, по словам коммунальщиков, самолично завел по звонку из администрации, согласовав этот вопрос с опальным Главой Серпуховского района Александром Шестуном, который, сейчас, находится в следственном изоляторе. При этом компания находится в стадии реорганизации и вести, какую-либо деятельность, и уж тем более взимать деньги с граждан – не может!

А теперь выяснилось, что Дмитрий Фриш, ударив по рукам с застройщиком микрорайона Олимпийский, до сих пор не приступившем к строительству социальных объектов, которые он должен был сдать еще в далеком 2014 году, принял назад в муниципалитет землю, ранее сданную в аренду застройщику, на которой он и должен был построить школу для местных жителей. И тогда муниципальный чиновник, без проведения публичных слушаний, без решения Совета депутатов, единолично решил принять эту землю в муниципалитет, не предъявив застройщику претензий, что школы нет, и, судя по всему, уже не будет, и более того, принял ее назад даже без благоустройства.

Это стало последней каплей переполнившей чашу терпения жителей микрорайона и они написали петицию, потребовав провести проверку действий Дмитрия Фриша на наличие коррупционной составляющей. А еще люди задаются вопросом: как же долго им придется терпеть самоуправство этого чиновника, если целый микрорайон пишет петицию с требованием убрать его, а тот продолжает заседать в своем кабинете, по-прежнему игнорируя недовольство граждан.



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Всего комментариев к статье: 1
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Говорила баба деду -Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не ходят поезда!
!!!!Q!TOBOGTOTDAJA!!!& написал 12.09.2018 01:21
"как целый муниципалитет стал собственностью одного чиновника"
- То таки это потому, что надо писать таки правильно - не муници... а МОНОЦИПАЛИТЕТ! Таки если его заменить ПОЛИЦИПАЛИТЕТОМ, то он сможет стать собственностью многих человек! То таки да...
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