Акции Навального невиданно поднялись

Хохотал до упаду, слушая обращение начальника прето… - простите! – Росгвардии Золотова к Навальному. Мол, выходи биться на кулаках. Не являюсь политическим союзником Алексея, но тут просто обязан поздравить его с огромным политическим успехом. Золотов поднимает Навального на новую высоту и делает ЕДИНСТВЕНЫМ лидером прозападных либеральных популистов.

Разберем все по полочкам. Судя по всему, мы наблюдаем очередной раскол в «элите».

НАВАЛЬНЫЙ – РЕАЛЬНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ВЛАСТЬ?

Сей «енерал» в пиночетовской фуражке выказал себя полным ослом. Владимир Владимирович, вы какие кадры-то себе подбираете? С таким интеллектуальным уровнем?

Прежде всего, Золотов своим обращением реально поставил Навального на крайне высокий уровень, признав его де-факто претендентом на высшую власть в РФ. На пропутинскую часть электората это практически не воздействует, зато акции Навального среди либералов и молодежи невиданно поднялись.

Второе. Золотов показал умственное убожество как минимум части силовиков. Если Навальный клевещет – так раскатай его в блин в суде. За ложь. Вместо этого начальник преторианцев частично признает правоту Навального по части воровства в продснабжении Росгвардии и зовет биться врукопашную. (При том, что Золотов – профессиональный телохранитель. С чем сравнить его вызов? Это как если бы Максим Калашников вызвал бы на борцовский ковер третьеклашку).

Неужели Золотов не понимает, что вызов на поединок Навального – признание его равным себе? Неужели он не понимает, что, будучи главой одной из самых крупных силовых структур, он показывает пацанско-уголовные замашки 90-х? Какой там суд? Махаться давай! (Еще бы стрелку забил).

А вообще классный прецедент.

- Гражданин Петров! Вы украли миллиард из казны!

- Шта-а! Щенок! Махаться давай, я из тебя котлету сделаю!

Словом, часть силового начальства скатывается на уровень то ли раннего Средневековья (поединки норманнов на хольмганге), то ли на уровень бандюков горбачевско-ельцинского периода.

КОГО ОНИ ХОТЕЛИ НАПУГАТЬ?

Думаю, что Золотов оказал Путину медвежью услугу, выставив силовое лобби сущими болванами. Мне скажут, что Золотов брутально запугивает либерально-прозападную часть оппозиции? Да нет, он стал просто посмешищем. Видать, экономический кризис в РФ уже перешел в политический, но вот в такой форме. Когда командование Росгвардии выставляет себя шутами гороховыми. Чем-то фарсовым.

Особенно умилили обвинения Золотова в гнилости и бездуховности. Ну да, расейские либерасты – еще те твари. Ну, а власть нынешняя? Ох, еще тот оплот цельности и духовности! И кристальной честности, блин…

Обвинения Золотова в том, что Навальный хочет разделить РФ на несколько частей, строго говоря, не основаны на каких-то заявлениях АН. Он такого действительно не говорил. (Не знаю, что думает – не телепат). Но на месте оппозиционера подал бы в суд. За клевету.

Таким образом, просто обязан поздравить АН с огромным политическим успехом. Теперь его просмотры вырастут вдвое. И его акции на Западе тоже станут котироваться необычайно высоко. А все разоблачительные ролики Навального про расейскую «элиту» будут смотреть с особым вниманием.

Обращение Золотова, судя по всему – спонтанная, эмоционально-взрывная реакция начальника, явно не обладающего умом Макиавелли. Сам себя выставил персонажем из сказок Салтыкова-Щедрина. Да и Путину свинью подложил. Мне совершенно понятно, какой крах ожидает РФ, стань ТАКИЕ силовики некоей хунтой, новой диктатурой. При них все опрокинется в рекордные сроки.

А почему так случилось? Откуда такая заполошная реакция? Вот это стоит осмыслить. Выдвину свою версию.

СИЛОВИКИ УСТАЛИ ОТ ПОЛИТТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИГР СТАРОЙ ПЛОЩАДИ?

Думаю, что Золотов выражает раздражение части силовиков от политтехнологий (политического кукольного театра) Старой площади. То есть – Управления внутренней политики администрации президента РФ.

Ведь не секрет, что Алексей Навальный – на особом положении. Его всерьез не трогают. За призывы к несогласованным уличным акциям любой из нас отправился бы за решетку по уголовной статье на срок в три-пять лет. Строгого режима. А Навальный садится лишь на тридцать суток по административному аресту. Тут люди на зону едут за одиночный пикет, за коммент или картинку в соцсети, а Алексей – нет. (Не желаю ему ничего плохого, просто отмечаю факты). Власть, крича о страшной опасности навалистов, может в любой момент прихлопнуть сеть клубов Навального по РФ. Так, как это сделали с ИГПР «ЗОВ» Юрия Мухина или с НОМП Владимира Квачкова. (Националистов и левых вообще без церемоний мечут на нары). А тут – некий стоп-приказ. Думаю, что со Старой площади.

Никакой загадки для меня лично нет. Старая площадь учиняет политический театр. Должны быть на арене только двое. Бог во плоти, Патриот из патритов – Путин. И сатана во плоти, единственный лик оппозиции – либеральный популист Навальный с прозападной риторикой. Все остальные не допускаются. Национал-патриот, но в оппозиции? В колонию, за решетку!

Очень нехитрая, но действенная политтехнология. Работает. Весь протест заводится под одну фигуру (АН), которую в любой момент можно прихлопнуть. В эти политтех-игры, в эту манипуляцию власть играет давно.

Кстати, Золотов привел в пример гнилого, де, Мальцева с его «Артподготовкой» и назначением революции на ноябрь 2017-го. Пример крайне неудачный. Мальцев был типичным бараном-провокатором, коему позволили почти три года резвиться, вывешивать зажигательные видео, призывать к бунту и к мучительной казни Путина. И спецслужбы, и МВД ничего не видели? Не смешите меня. Политтехнология тут – та же самая. Дозволить провокатору увлечь за собой неумных недовольных, всех высветить и учесть. А потом – прихлопнуть созданную сеть. Причем сам Мальцев (после задержания!) спокойно покидает РФ.

Так вот, мое предположение: части силовиков такие вот хитрые игры изрядно надоели. Они их не понимают. Хотя и знают, что играет Старая площадь. Всякие умники-очкарики. Со времен Суркова. Скорее всего, устами Золотова эта часть силовиков с настроениями «горилл» решила послать сигнал очкарикам в АП РФ. Мол, чего играть с ними и цацкаться? Мочить в сортире надо! Особенно сейчас, когда пенсионная «реформа» явно переломила настроения низов, когда «Единую Россию» ненавидят миллионы, а ретинг самого Путина упал. Да еще и американские санкции накатывают. Опасно! Страшно! А эти очкарики заигрались…

Предполагаю, что сам Навальный отлично знает сии игры и роль, отведенную в них ему лично. Просто он пытается переиграть власть. Рассчитывая на ее надлом в ходе тяжелого экономического кризиса. И хотя я – не его сторонник, должен отметить, что и такая игра требует смелости. Ибо гарантий того, что под конец не прихлопнут, все-таки нет. Тем паче, что часть дяденек с большими звездами на погонах уже раздражены.

По сути, выступление Золотова – отражение раскола в «элите». Видите: подать в суд на Навального они боятся. Ибо на суде (а он будет открытым) прозвучит слишком много неприятных для тех же высших силовиков разоблачений. Да и документы пойдут в ход. Они ведь даже нынешних сервильных, липовых «судов» боятся. Вспомним, в каком невыигрышном для себя свете предстал Сечин на суде над Улюкаевым. Как силовики вообще боятся публичности и необходимости что-то говорить общественности. В то же время, силовички отлично знают, что игру ведут эти интриганы из АП РФ, ученики Суркова. Остается одно: по-пацански махать кулаками и грозить физическим воздействием.

Думаю, что ВВП получил очередной политический кризис. Часть силовиков уже предпринимает откровенно одиозные шаги. Она окрысилась на путинский театрально-манипуляционный «департамент» и жаждет все свести к грубой силе. Разрешать оные противоречия Путину будет крайне сложно. Он, поди, сам понимает, что если власть в РФ будет состоять вот из этих, в фуражках-пиночетовках, то экономику страны ждет скорый и оглушительный крах. А попытка всех грести в тюрьмы и лагеря станет детонатором и социального взрыва, и открытой внутриэлитной войны.

Балансировать между разными группировками в бомонде становится все труднее…

Как работают санкции Америки? А вот так!