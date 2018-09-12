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Московский листок

"Британский" внук российского генерала

Опубликовано 12.09.2018 в разделе комментариев 0

«Собеседнику» удалось не только выяснить детали биографии Артема Чечихина, но и взять у молодого человека небольшое интервью. 

В большинстве развитых стран участие так называемой «школоты» в политике не только не осуждается, но даже приветствуется. В России – все по-другому. Интернет полон фото, как Росгвардия 5 мая топчет несогласную молодежь. 

При этом у Виктора Золотова, который отдал приказ так жестко разобраться с недовольными, у самого есть не только дети, но и взрослый внук. Впрочем, в митингах против коррупции Артем участия не принимает: он покупает биткоины, снимается в клипах и вообще давно живет и учится в Лондоне...



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