"Британский" внук российского генерала

«Собеседнику» удалось не только выяснить детали биографии Артема Чечихина, но и взять у молодого человека небольшое интервью.

В большинстве развитых стран участие так называемой «школоты» в политике не только не осуждается, но даже приветствуется. В России – все по-другому. Интернет полон фото, как Росгвардия 5 мая топчет несогласную молодежь.

При этом у Виктора Золотова, который отдал приказ так жестко разобраться с недовольными, у самого есть не только дети, но и взрослый внук. Впрочем, в митингах против коррупции Артем участия не принимает: он покупает биткоины, снимается в клипах и вообще давно живет и учится в Лондоне...