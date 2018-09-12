Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зачем Назарбаев готовит "миротворцев" для военных миссий США

Опубликовано 12.09.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 4

сша война рф
Зачем Назарбаев готовит "миротворцев" для военных миссий США

Мы уже писали о том, что казахстанские войска на протяжении многих лет участвуют в совместных учениях «Степной Орёл» с войсками США, отрабатывая взаимодействие, а на базе военного института сухопутных войск еще с 2008 года существует сертифицированный учебный центр НАТО «КазЦентр», готовящий дипломированных «специалистов». Теперь вот выясняется, что в специальных центрах готовятся «миротворцы» и для ведения миссий в интересах США в Ливане.

Теперь вот по итогам очередных учений «Степной Орёл — 2018», которые прошли на полигоне «МакКрейди» в Южной Каролине 5-26 августа, в Ливан будет отправлена первая партия казахстанских миротворцев в количестве 120 человек. 24 августа официальные лица подписали в Астане меморандум относительно развертывания казахстанских миротворческих сил в Ливане, сообщает Министерство обороны Казахстана.

В миссию под прикрытием флага ООН будет входить патрулирование, выставление блок-постов, ведение переговоров с местными жителями, сопровождение гуманитарных грузов, что якобы и отрабатывалось во время учений с американскими военными. В действительности идет отработка взаимодействия казахстанских войск с военными подразделениями США и его сателлитов в рамках пресловутой программы НАТО «Партнерство ради мира» с целью перехода на стандарты этого альянса.

Назарбаеву не впервой отправлять казахстанских военнослужащих в пекло конфликтов, организованных американской военщиной. Так после вторжения войск США в Ирак в 2003 году министерство обороны Казахстана также направляло подразделения саперов  в количестве 290 человек, которые помогали оккупантам разминировать территорию страны. Эти вспомогательные функции прихлебателей закончились гибелью и ранением ряда военнослужащих.

Затем пять лет назад главнокомандующий Назарбаев ставил вопрос об отправке казахстанских военнослужащих в Афганистан для осуществления там якобы сугубо «полицейских функций», это вместе с артиллерией, горными стрелками, воздушно-десантными и танковыми частями. И только общее негативное отношение к данной авантюрной «миротворческой миссии» со стороны многих организаций и резкое выступление ветеранов афганской войны заставило Елбасы отказаться от этих планов.

Но как видим, ненадолго. Впрочем, как и нет и никакого отказа, и свертывания маршрута транспортировки военных грузов в Афганистан через территорию Казахстана для нужд оккупационных войск США и НАТО. Даже несмотря на подписание соглашения о Каспийском море 12 августа, МИД Казахстана до этого заявил, что продолжит транспортировку грузов, которые якобы носят «нелетальный характер» в Афганистан.

Не предоставили казахстанские власти, несмотря на требование МИДа РФ, и доступ российским специалистам в секретную военную лабораторию США в Алма-Ате, предназначенную для создания новых видов биологического оружия. После скандального разоблачительного выступления бывшего министра госбезопасности Игоря Георгадзе о проведении опытов на людях в военной биологической лаборатории США в Грузии, становится понятными массовые небывалые вспышки менингита в этом году и падеж сотен тысяч голов сайгаков несколько лет назад.

Впрочем, прозападная ориентация Астаны видна и на международном уровне, когда в очередной раз на слушаниях в Совбезе ООН, по якобы химическим атакам со стороны сотрудников российского ГРУ в Солсбери, казахстанский представитель Кайрат Умаров фактически солидаризировался с Великобританией, «осудив любые попытки применения химического оружия».

Что же касается «миротворческих миссий» НАТО, которая сама развязывает в разных уголках планеты войны и интервенции, то под их прикрытием идет подготовка отечественных карателей для борьбы против казахстанского народа, который рано или поздно потребует вернуть обратно месторождения и предприятия, оказавшиеся в руках западных добывающих компаний. Прямым доказательством тому служит применение против бастовавших нефтяников Жанаозена в декабре 2011 года солдат бригады морской пехоты МО РК, оснащенных американским оружием и техникой и подготовленных советниками из Пентагона.

Вот для чего муштрует Назарбаев свои войска, чтобы они совместно с войсками США и НАТО подавляли под видом борьбы с «террористами» подавляли выступления и восстания народных масс как в Казахстане, так и в других странах, находящихся в зоне стратегических интересов Вашингтона. Также готовится и будущее «мясо» для схватки гигантов уже для ведения боевых действий в Центральной Азии на стороне НАТО, Израиля и Саудовской Аравии.

Может именно поэтому многие годы Назарбаев закупает на Западе военные дроны для ведения боевых действий в городских условиях, а также тяжелое вооружение? Может поэтому меняется военная доктрина, а Казахстан, являясь стратегическим партнером США, может стать плацдармом для ведения агрессивных действий и развязывания войн в регионе? Это еще и еще раз ставит вопрос о той грандиозной военно-политической авантюре, куда нас втягивает правящая верхушка, которая в итоге чревата разделом страны.

Нужны ли нам, труженикам и простому народу Казахстана эти военно-биологические лаборатории, ядерные могильники для отходов американских и японских атомных станций, военные центры НАТО, подготовка «пушечного мяса» для агрессивных планов США и война с соседями, как и участие в убийстве жителей Афганистана? Об этом крепко сейчас должен задуматься каждый!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ржунимагу написал 12.09.2018 09:26
Борат, прекращай писать и вали с России в свой чуркистан ослов ипать!
тружженик бляя, ослойопства!
Ответить
Re: США с Турцией отымели россию в два смычка
Чукча написал 12.09.2018 09:08
Вы, Светослав, считаете, что Путин мечтает и должен сбросить атомную бомбу на Идлиб? И с Эрдоганом он не способен договориться?
Ответить
(без названия)
Чукча написал 12.09.2018 08:55
После Кореи и Вьетнама госдеп охотно уступает место под пулями своим любимым женам.
Ответить
США с Турцией отымели россию в два смычка
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 12.09.2018 08:18
Эльмюридка:
.
Любопытный сюжет. В Нью-Йорке практически только что завершился Совет безопасности ООН по ситуации в Идлибе. Совбез единогласно проголосовал по поводу недопустимости военной операции в Идлибе, мотивируя это возможностью масштабной гуманитарной катастрофы.
.
Единогласно -- значит, и россия тоже. Правда, есть вопрос. Не далее как 29 августа министр иностранных дел Лавров заявил, что "гнойник" в Идлибе необходимо ликвидировать. Между 29 августа и 11 сентября прошло немало событий, по большей части связанных с тем, что Турция, США и ряд западных стран не просто высказались против проведения карательной операции в Идлибе, но и пригрозили ответными действиями. В том числе и военного характера. Приготовления к военным действиям совершались демонстративно и без малейшей жалости к репутации всяких там геостратегов.
.
По всей видимости, россия, осознав, что "гнойник" придется оставить как есть, стала искать способ соскочить с темы, передав ответственность за работу с джихадистами в Идлибе Турции. Для того и был собран по ее просьбе Совет безопасности, поэтому и прошло единогласное голосование против проведения военной операции в Идлибе. Теперь Путин может сказать Асаду -- ты уж как-нибудь сам. Но главное -- риск стать мишенью резко уменьшился.
.
Проще говоря, Путин принял ультиматум и не рискнул проводить зачистку Идлиба.
.
Все попытки Кремля проломиться к северной границе Сирии на протяжении всех трех лет войны заканчиваются одинаково -- полным фиаско. Вначале турки без церемоний сбили российский самолет. Затем та же Турция последовательно провела две войсковых операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" для создания буферных территорий, перекрывающих большую часть турецкой границы. Теперь турки совместно с Западом добились отмены операции в Идлибе и ввели в Идлиб крупную войсковую группировку, фактически взяв под контроль большую часть этой зоны.
.
Эрдоган прекрасно понимает, что нужно Путину в Сирии -- ему нужно создать угрозу для Турции и обменять ее на свой унылый Турецкий поток, который Путин безрезультатно пытается выстроить вначале как поток Южный, теперь -- Турецкий, но все никак. Не выходит каменный цветок, хоть ты тресни. Поэтому Эрдоган закрывает Путину проход к своей границе -- и можешь угрожать сколько угодно. Вах, баюс.
.
Путин в третий раз проваливается в своей стратегии создания угрозы Турции. Наверное, пора понять, что мелкий шулер из подворотни никогда не обыграет профессиональных игроков. Понять и валить из Сирии -- толку все равно не будет. Не по чину решил откусить.
.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Есть ли вам дело до автокефальности украинской церкви?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Британский" внук российского генерала
"Британский" внук российского генерала
12.09.2018
Игорь Стрелков: Кремль примет только худшие решения
Игорь Стрелков: Кремль примет только худшие решени...
11.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зачем Назарбаев готовит "миротворцев" для военных миссий США (4)
Акции Навального невиданно поднялись (16)
Кто в доме хозяин, или как целый муниципалитет стал собственностью одного чиновника (1)
Навальный должен принять вызов смертельным оружием (23)
"Британский" внук российского генерала (3)
Отток капитала из РФ в январе-августе вырос почти в три раза (5)
В начале следующей недели в Москве похолодает до нуля градусов (3)
Глава Росгвардии Золотов пообещал сделать из Навального "сочную отбивную" (45)
Майские указы Путина привели к двукратному сокращению младшего медперсонала (2)
В российских тюрьмах появятся отдельные бараки для бизнесменов (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Не хотят слышать голоса разума
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кого боятся?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Казахстан построил Советский Союз
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Курс рубля
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Первая приду смотреть на это зрелище.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss