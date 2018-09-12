Зачем Назарбаев готовит "миротворцев" для военных миссий США

Мы уже писали о том, что казахстанские войска на протяжении многих лет участвуют в совместных учениях «Степной Орёл» с войсками США, отрабатывая взаимодействие, а на базе военного института сухопутных войск еще с 2008 года существует сертифицированный учебный центр НАТО «КазЦентр», готовящий дипломированных «специалистов». Теперь вот выясняется, что в специальных центрах готовятся «миротворцы» и для ведения миссий в интересах США в Ливане.

Теперь вот по итогам очередных учений «Степной Орёл — 2018», которые прошли на полигоне «МакКрейди» в Южной Каролине 5-26 августа, в Ливан будет отправлена первая партия казахстанских миротворцев в количестве 120 человек. 24 августа официальные лица подписали в Астане меморандум относительно развертывания казахстанских миротворческих сил в Ливане, сообщает Министерство обороны Казахстана.

В миссию под прикрытием флага ООН будет входить патрулирование, выставление блок-постов, ведение переговоров с местными жителями, сопровождение гуманитарных грузов, что якобы и отрабатывалось во время учений с американскими военными. В действительности идет отработка взаимодействия казахстанских войск с военными подразделениями США и его сателлитов в рамках пресловутой программы НАТО «Партнерство ради мира» с целью перехода на стандарты этого альянса.

Назарбаеву не впервой отправлять казахстанских военнослужащих в пекло конфликтов, организованных американской военщиной. Так после вторжения войск США в Ирак в 2003 году министерство обороны Казахстана также направляло подразделения саперов в количестве 290 человек, которые помогали оккупантам разминировать территорию страны. Эти вспомогательные функции прихлебателей закончились гибелью и ранением ряда военнослужащих.

Затем пять лет назад главнокомандующий Назарбаев ставил вопрос об отправке казахстанских военнослужащих в Афганистан для осуществления там якобы сугубо «полицейских функций», это вместе с артиллерией, горными стрелками, воздушно-десантными и танковыми частями. И только общее негативное отношение к данной авантюрной «миротворческой миссии» со стороны многих организаций и резкое выступление ветеранов афганской войны заставило Елбасы отказаться от этих планов.

Но как видим, ненадолго. Впрочем, как и нет и никакого отказа, и свертывания маршрута транспортировки военных грузов в Афганистан через территорию Казахстана для нужд оккупационных войск США и НАТО. Даже несмотря на подписание соглашения о Каспийском море 12 августа, МИД Казахстана до этого заявил, что продолжит транспортировку грузов, которые якобы носят «нелетальный характер» в Афганистан.

Не предоставили казахстанские власти, несмотря на требование МИДа РФ, и доступ российским специалистам в секретную военную лабораторию США в Алма-Ате, предназначенную для создания новых видов биологического оружия. После скандального разоблачительного выступления бывшего министра госбезопасности Игоря Георгадзе о проведении опытов на людях в военной биологической лаборатории США в Грузии, становится понятными массовые небывалые вспышки менингита в этом году и падеж сотен тысяч голов сайгаков несколько лет назад.

Впрочем, прозападная ориентация Астаны видна и на международном уровне, когда в очередной раз на слушаниях в Совбезе ООН, по якобы химическим атакам со стороны сотрудников российского ГРУ в Солсбери, казахстанский представитель Кайрат Умаров фактически солидаризировался с Великобританией, «осудив любые попытки применения химического оружия».

Что же касается «миротворческих миссий» НАТО, которая сама развязывает в разных уголках планеты войны и интервенции, то под их прикрытием идет подготовка отечественных карателей для борьбы против казахстанского народа, который рано или поздно потребует вернуть обратно месторождения и предприятия, оказавшиеся в руках западных добывающих компаний. Прямым доказательством тому служит применение против бастовавших нефтяников Жанаозена в декабре 2011 года солдат бригады морской пехоты МО РК, оснащенных американским оружием и техникой и подготовленных советниками из Пентагона.

Вот для чего муштрует Назарбаев свои войска, чтобы они совместно с войсками США и НАТО подавляли под видом борьбы с «террористами» подавляли выступления и восстания народных масс как в Казахстане, так и в других странах, находящихся в зоне стратегических интересов Вашингтона. Также готовится и будущее «мясо» для схватки гигантов уже для ведения боевых действий в Центральной Азии на стороне НАТО, Израиля и Саудовской Аравии.

Может именно поэтому многие годы Назарбаев закупает на Западе военные дроны для ведения боевых действий в городских условиях, а также тяжелое вооружение? Может поэтому меняется военная доктрина, а Казахстан, являясь стратегическим партнером США, может стать плацдармом для ведения агрессивных действий и развязывания войн в регионе? Это еще и еще раз ставит вопрос о той грандиозной военно-политической авантюре, куда нас втягивает правящая верхушка, которая в итоге чревата разделом страны.

Нужны ли нам, труженикам и простому народу Казахстана эти военно-биологические лаборатории, ядерные могильники для отходов американских и японских атомных станций, военные центры НАТО, подготовка «пушечного мяса» для агрессивных планов США и война с соседями, как и участие в убийстве жителей Афганистана? Об этом крепко сейчас должен задуматься каждый!