Верховный суд РФ отменил пожизненный приговор новосибирскому милиционеру-маньяку

Коллегия Верховного суда РФ во вторник отменила приговор Новосибирского облсуда о пожизненном заключении бывшего сотрудника правоохранительных органов Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин.

"Вердикт жюри присяжных, которые признали Евгения Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождения, оставлен в силе. Приговор отменен на основании того, что суд, назначая наказание, не мотивировал, почему по некоторым эпизодам убийств, относящимся к 1990-м - началу 2000-х годов, не была применена норма о сроке давности", - цитирует Интерфакс источник в прокуратуре региона.

Когда дело вернется из ВС РФ в Новосибирский областной суд, вопрос о назначении наказания будет рассмотрен вновь. "Речь не идет о том, что приговор отменен из-за чрезмерной строгости назначенного наказания", - уточнили в прокуратуре.

Приговор бывшему 52-летнему милиционеру Евгению Чуплинскому Новосибирский облсуд вынес 6 марта на основании вердикта присяжных. Суд признал его виновным по п. "а" ч. 2 УК РФ ст. 105 (убийство) и освободил от наказания по ч. 1 ст. 158 (кража) за истечением срока давности. В пользу четырех потерпевших суд взыскал по 1 млн руб.

По данным следствия, с осени 1998 по июль 2005 года он на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами, предлагал им провести совместно время, увозил на своем автомобиле в безлюдные места и после и после интимной близости убивал. Затем он расчленял тела, а останки разбрасывал.

Свою вину Чуплинский не признал. Эксперты сочли его вменяемым.