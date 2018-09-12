Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий.

"Давайте заключим мирный договор, не сейчас, но до конца года, без всяких предварительных условий… а потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет", - цитирует Путина РИА Новости.

Россия и Япония не подписали официальный мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спорных территориальных вопросов, касающихся южных Курильских островов. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой. Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.