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Московский листок

В прямом эфире ведущий может выгонять, посылать на хер и даже "дать по е...лу"

Опубликовано 12.09.2018 в разделе комментариев 0

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал украинского эксперта, председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко из студии во время эфира программы «Место встречи».

Украинский эксперт мог быть два раза неправ, но кто его приглашал в эфир? Кто в конечном счете отвечает за него? Не сам же он приперся...

Но, оказывается, российским телеведущим можно всё: выгонять из эфира человека, которого сам же и пригласил; посылать его на хер и даже матерно угрожать набить е...ло.

Судя по числу регалий Норкин - великий журналист. Реально не припоминаю, что он такого великого создал, но зазря что ли его награждают? 

И вот видим - удар не держит, дискуссию в эфире не котролирует, да что там - сам себя не контролирует тоже.

Не знаю, есть ли где-нибудь хоть в Африке такое ублюдочное телевидение?

Но ведь смотрят, значит, нравится... Матерят, бьют, оскорбляют по-всякому.

Может, пора уже опускать в прямом эфире? А что - назидательно, так сказать, с высоким гражданским звучанием...

А.Б.



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