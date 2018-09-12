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Московский листок

Путин рассказал о подозреваемых в отравлении Скрипалей: "Ничего там особенного и криминального нет"

Опубликовано 12.09.2018 в разделе комментариев 1

Путин рассказал о подозреваемых в отравлении Скрипалей: "Ничего там особенного и криминального нет"

Российским властям известны двое мужчин, которых Скотленд-Ярд подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания IV Восточного экономического форума.

"Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас. Посмотрим в ближайшее время. Гражданские, конечно", - сказал Путин.

При этом президент предложил подозреваемым самим выступить перед СМИ. "Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут", - сказал глава государства.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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придут и расскажут,но
немного погодя написал 12.09.2018 11:50
А пока с ними работают лучшие режиссеры,да и текст попался очень трудный,пока выучат,пока научатся говорит без заминки...
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