Путин рассказал о подозреваемых в отравлении Скрипалей: "Ничего там особенного и криминального нет"

Российским властям известны двое мужчин, которых Скотленд-Ярд подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания IV Восточного экономического форума.

"Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас. Посмотрим в ближайшее время. Гражданские, конечно", - сказал Путин.

При этом президент предложил подозреваемым самим выступить перед СМИ. "Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут", - сказал глава государства.