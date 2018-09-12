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Московский листок

В правительстве ждут экономический кризис в начале следующего года

Опубликовано 12.09.2018 в разделе комментариев 1

В правительстве ждут экономический кризис в начале следующего года

В первом квартале 2019 года российская экономика окажется в низшей точке роста из-за повышения НДС, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы ожидаем, что самую низкую точку роста в этом цикле мы пройдем в первом квартале 2019 года. Это в том числе будет связано с эффектом от повышения НДС, который будет носить разовый негативный характер. Начиная со второго-третьего квартала следующего года у нас показатели роста будут ускоряться", - сказал чиновник в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, негативный эффект от скачка НДС будет разовым, и со второго-третьего квартала 2019 года показатели в экономике будут расти.

Орешкин также отметил, что в ближайшие 6-12 месяцев под влиянием внешних факторов может сохраняться повышенная волатильность на валютном рынке. Однако через год ситуация стабилизируется.

"То, что мы видим сейчас и где есть такой локальный негатив - это та волатильность, которая приходит к нам извне с рынков развивающихся экономик. Связана она, конечно, частично и с санкционными историями. Это все добавляет волатильность в нашу экономику и будет говорить о том, что экономический рост будет не настолько высок, как бы нам хотелось в ближайшие 6-12 месяцев. И мы также ожидаем повышенную волатильность на валютном рынке, которую мы сейчас наблюдаем", - цитирует чиновника Интерфакс.

"Но фундаментально, макроэкономически у нас и бюджет в хорошем состоянии - мы ожидаем профицит (в 2018 году) в районе 1% ВВП, мы видим положительное сальдо текущего счета платежного баланса - больше 5% ВВП в этом году, то есть мощный поток притока иностранной валюты в страну. У нас низкий уровень внешнего долга у экономики в целом. Поэтому вот эти макроэкономические показатели, которые находятся на очень хорошем уровне и в позитивную сторону отличают Россию от других развивающихся экономик, будут означать хорошую платформу для стабилизации всей ситуации и для выхода на позитивную динамику в течение ближайших 12 месяцев", - считает министр.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Твари. Перманентный экономический кризис вы делаете с 1991года! Некризиса не было вообще при вас!
-Что это? написал 12.09.2018 12:25
С рут в моск мегатонны лжи. Сейчас очевидно,что вы оккупационное гауляйтерства.
До полумиллиарда долларов в день уходит из России! Стыдливо называете отток капитала или отрицательное сальдо...
Совершенно очевидно,что и есть ваша главная роль- прикрывать этот отток,обеспечивать бесперебойное функционирование этого механизма.
Вы разрушили десятки тысяч заводов,фабрик,сел!
И продолжаете с рать нам в Москву мегатоннами лжи!
Вы сделали государство орудием ваших преступлееий.
Каждая тварь,касающаяся данной псевдовласть,обязана пройти через народный суд!
Он установит степень вины каждого.
Долой оккупантов!
Долой оккупантов!
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