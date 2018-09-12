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Московский листок

В Дзержинске произошел взрыв на химзаводе, есть жертвы

Опубликовано 12.09.2018 в разделе комментариев 0

В Дзержинске произошел взрыв на химзаводе, есть жертвы

Один человек погиб и еще один пострадал в результате взрыва на территории химзавода "Карбохим" в городе Дзержинске Нижегородской области.

Как передает ТАСС, взрыв произошел на открытой площадке предприятия, после этого возник пожар общей площадь 1000 кв. м. "Установлено, что произошло загорание химикатов в емкости, горение происходит в металлическом каркасном ангаре на открытой площадке. На данный момент объявлена локализация пожара на площади 1000 кв. м", - сообщил агентству представитель регионального центра МЧС. По его словам, в емкости находился смесевой растворитель.

Он также отметил, что на месте ЧП работают 50 человек, задействованы 14 единиц техники.

Научно-производственное объединение "Карбохим" в Дзержинске работает с 1992 года. Основными видами выпускаемой продукции, говорится на сайте предприятия, являются связующие для литейного производства, антипригарные краски.

 



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