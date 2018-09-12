Россиян будут лечить почтальоны

Сотрудники "Почты России" получат право оказывать гражданам первичную медицинскую помощь. Об этом, как сообщает газета Известия, заявил глава национального почтового оператора Николай Подгузов. По его словам, пилотный проект уже запущен в ряде российских регионов.

"В ряде регионов, например, в Новгородской области, почтальон выполняет часть функций социального работника. Он может провести первичную медицинскую диагностику, измерить давление, просто передать сигнал о самочувствии пациента в медицинскую службу. И такого рода услуги, особенно в сельских территориях, думаю, будут востребованы и решат задачи повышения качества жизни населения", - сообщил Подгузов, отметив, что подобный социальный сервис почты также запущен в Магаданской области.

По его словам, для оказания медицинской помощи "все почтальоны прошли короткий, но емкий курс обучения".