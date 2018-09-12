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Московский листок

Россиян будут лечить почтальоны

Опубликовано 12.09.2018 в разделе комментариев 5

Россиян будут лечить почтальоны

Сотрудники "Почты России" получат право оказывать гражданам первичную медицинскую помощь. Об этом, как сообщает газета Известия, заявил глава национального почтового оператора Николай Подгузов. По его словам, пилотный проект уже запущен в ряде российских регионов.

"В ряде регионов, например, в Новгородской области, почтальон выполняет часть функций социального работника. Он может провести первичную медицинскую диагностику, измерить давление, просто передать сигнал о самочувствии пациента в медицинскую службу. И такого рода услуги, особенно в сельских территориях, думаю, будут востребованы и решат задачи повышения качества жизни населения", - сообщил Подгузов, отметив, что подобный социальный сервис почты также запущен в Магаданской области.

По его словам, для оказания медицинской помощи "все почтальоны прошли короткий, но емкий курс обучения".

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
киргуду написал 12.09.2018 16:01
интересно,как почтальон будет мне в вену похмельную клизму ставить????неееет,пусть путина почтальоны лечат...хотя диппочта их уже лечит....
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Re: да уж новость, медицине бесплатной каюк
давно уже написал 12.09.2018 14:30
Людоедская Республика
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третий
мир написал 12.09.2018 14:30
уже перегнали. Что еще надо сделать с населением территории контрреволюции, что бы оно стало Народом? Принудительную эвтаназию и право отбора кандидатов упырям золотовым?
Вся Власть Советам!
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провести патологоанатомическое вскрытие клиента,
изьять написал 12.09.2018 14:26
внутренние органы для пересадки.
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да уж новость, медицине бесплатной каюк
dagfa написал 12.09.2018 14:25
К телемедицине - как по кашпировскому, когда артисты по интернету лечат теперь добавляются к артистам еще и почтальоны - лекари. Завтра вместо врачей будут сантехники телевизионщики или даже айтишники заглядывать (по сорту болячек)?
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