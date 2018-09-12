Япония отказалась от мирного договора с Россией

Японские власти не намерены заключать мирный договор с Россией до разрешения территориальных споров, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Наша позиция остается неизменной - мы выступаем за подписание мирного договора на основе решения проблемы принадлежности четырех северных островов (Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан)", - сказал Суга, отметив, что не собирается "комментировать каждое заявление Путина".

Ранее в среду в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких предварительных условий. Он также предложил прописать в тексте мирного договора стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры.