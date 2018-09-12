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Московский листок

Япония отказалась от мирного договора с Россией

Опубликовано 12.09.2018 в разделе комментариев 1

Япония отказалась от мирного договора с Россией

Японские власти не намерены заключать мирный договор с Россией до разрешения территориальных споров, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Наша позиция остается неизменной - мы выступаем за подписание мирного договора на основе решения проблемы принадлежности четырех северных островов (Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан)", - сказал Суга, отметив, что не собирается "комментировать каждое заявление Путина".

Ранее в среду в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких предварительных условий. Он также предложил прописать в тексте мирного договора стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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киргуду написал 12.09.2018 15:46
че седня за день,одна татарва на ....(не путать с уважаемыми татарами)...
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