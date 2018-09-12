Голодающему в заключении Удальцову буржуазная Фемида продлила арест

Мещанский районный суд в лице судьи Дьячковой принял решение о продлении ареста Сергею Удальцову на 112 часов, не засчитав те дни, которые он провел в больнице ПОД АРЕСТОМ. В больнице за время ареста Удальцов был трижды, и находился там в тех же условиях, что были в спецприемнике - без средств связи, без личных вещей, которые были при сотрудниках полиции, стерегших его неотлучно у дверей палаты.

Один раз в больницу приехал товарищ Сергея, привез газеты и ручки, но сотрудники полиции его не пустили и даже саму передачу не приняли, а врачи встали на их сторону и сказали, что арестованный Удальцов под надзором полиции, а не больницы.

С таким абсурдом мы еще не сталкивалась. В отношении Удальцова не работают ни законы, ни суды. Сегодняшнее решение воспринимается исключительно как травля оппозиционера.

Напомним, что Удальцов должен был освободиться завтра, в 16.00. Теперь он выйдет 18 сентября в 4 утра.

Завтра в 14:00 в Симоновском суде (Восточная ул., 2, стр. 6) - рассмотрение вопроса об административном надзоре Сергею Удальцову по существу. Просьба всем, кто планировал его встречать у спецприемника, приехать в суд.