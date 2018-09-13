Православный храм Вооруженных сил на 6 тыс. посетителей все время будет пустовать

6 сентября мы опубликовали здесь на портале народное обращение к президенту В.Путину «Куда бежать по сигналу «Воздушная тревога»? В храм или бункер?»).

В нем рассказывается о том, как министр обороны С.Шойгу надумал построить в подмосковном парке «Патриот» огромный православный храм.

Затея сверхзатратная, сверхамбициозная, но абсолютно ничем не обоснованная. Ничего в ней не просматривается, кроме стремления в период кризиса и роста нищеты «попилить» средства налогоплательщиков.

В то же время в стране нет ни одного действующего бомбоубежища, способного по сигналу «Воздушная тревога» принять жильцов близлежащего дома.

И в этом прямая вина г-на Шойгу, который за 15 лет руководства МЧС немало поспособствовал развалу гражданской обороны и не создал ни одного укрытия для населения. А какие и были, их растащили для коммерческих нужд, приспособили под склады и т.д. (https://forum-msk.org/material/power/14982168.html ).

При подготовке обращения для отправки в электронную приемную на имя президента нам посоветовали разбить его на две части. Про храм написать отдельно послание, про отсутствие бомбоубежищ в стране - отдельно. Убрать излишние эмоции, добавить аргументов.

Что мы и постарались сделать. В таком виде вчера отправили адресату в Кремль.

Народное письмо

Президенту РФ В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

В июне прошлого года на «прямой линии» с народом Вы еще раз напомнили, что Россия - светское государство. Согласно ст. 14 Конституции, «Религиозные организации отделены от государства и равны перед законом».

А что мы видим на самом деле? К примеру, РПЦ стремится проникнуть во все сферы нашей жизни. У нее договоры «на обслуживание» с Роскосмосом, Минобороны, МЧС, Минобразованием и т.д.

В ряде мест батюшки уже дают разрешение женщинам на аборты, а бюджетников заставляют делать взносы в пользу местных епархий.

Судя по всему, очень большой грех гордыни обуял министра обороны РФ С.К. Шойгу. Только что он объявил, что неподалеку от подмосковной Кубинки в парке «Патриот» намерен построить огромный православный храм Вооруженных сил. После Исаакиевского Собора и храма Христа Спасителя он призвать стать третьим по величине и высоте в Европе. 5 куполов, высота до 100 метров.

По мнению наших читателей, большой группы коллег и моему личному убеждению как начинающего христианина (есть такая ступень продвижения к Богу), эту «стройку века» нужно остановить в самом зародыше, пока на нее не будут брошены огромные бюджетные средства и деньги налогоплательщиков.

Примерную сметную стоимость своего новодела министр не называет, но, по мнению экспертов, на него со всеми затратами потребуется не менее 10-15 млрд. руб. Колоссальная, ничем не оправданная цена церковного новодела.

Причина первая. В Вооруженных силах России служат представители десятков самых разных национальностей и вероисповеданий.

Так что «главный храм ВС» в виде православной церкви стал бы оскорблением религиозных чувств сотен тысяч военнослужащих.

Причина вторая. Минобороны РФ не имеет права выступать заказчиком и генподрядчиком храма для нужд РПЦ именно в силу отделения религиозных организаций от светского государства. Это было бы вопиющим нарушением Конституции.

Причина третья. Православный храм ВС противоречит главнейшей заповеди христианства «Не убий». Почему-то министру С.К.Шойгу нужно связать ведение войн с неизбежными убийствами людей с именем Иисуса Христа. Это святотатство и кощунство.

Причина четвертая. Министр С.К.Шойгу вступил в КПСС в середине 70-х годов прошлого века. Он работал в парторганах Красноярского крайкома КПСС, вел атеистическую пропаганду и уверял жителей края, что бога нет.

Это хорошо известные факты. Для очень многих людей он был и остается «безбожником».

Причина пятая. С.К.Шойгу - тувинец, некрещеный по православному обычаю. И возведение православного храма под его руководством было бы оскорблением религиозных чувств верующих (ч.1. ст.148 УК РФ).

Причина шестая. Ближайшие населенные пункты от парка «Патриот» (Голицыно, Кубинка) находятся в 7-10 км. Там есть свои церкви, которые вполне удовлетворяют их жителей.

Православный храм Вооруженных сил на 6 тыс. посетителей все основное время будет пустовать и простаивать. Эта гигантомания все тот же грех гордыни министра обороны С.К.Шойгу.

Причина седьмая. Утверждение министра обороны о том, что военнослужащие ВС РФ должны вносить свои жертвы на храм «исключительно добровольно», - обыкновенное лукавство. В армии все делается по приказу.

Обяжут поголовно сдавать деньги всех солдат и офицеров, невзирая на их вероисповедание и желание. И это тоже будет кощунством и надругательством над религиозными чувствами военнослужащих.

Просим с пониманием отнестись к нашему обращению.

А. М.Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот».

P.S. Коллеги предлагали напомнить президенту В.Путину о том, что его министр С.Шойгу не ответил на обвинение ФБК в «незаконном обогащении». А именно: в секретном строительстве на Рублевке «шанхайского домика» за 1 млрд. руб., снимок которого обошел десятки СМИ и соцсетей. Так что в глазах общественности Сергей Кужугетович был и остается коррупционером и, увы, вором. Но об этом, по возможности, в другой раз.