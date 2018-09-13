Православный храм Вооруженных сил на 6 тыс. посетителей все время будет пустовать

6 сентября мы опубликовали здесь на портале народное обращение к президенту В.Путину «Куда бежать по сигналу «Воздушная тревога»? В храм или бункер?»).
В нем рассказывается о том, как министр обороны С.Шойгу надумал построить в подмосковном парке «Патриот» огромный православный храм.
Затея сверхзатратная, сверхамбициозная, но абсолютно ничем не обоснованная. Ничего в ней не просматривается, кроме стремления в период кризиса и роста нищеты «попилить» средства налогоплательщиков.
В то же время в стране нет ни одного действующего бомбоубежища, способного по сигналу «Воздушная тревога» принять жильцов близлежащего дома.
И в этом прямая вина г-на Шойгу, который за 15 лет руководства МЧС немало поспособствовал развалу гражданской обороны и не создал ни одного укрытия для населения. А какие и были, их растащили для коммерческих нужд, приспособили под склады и т.д. (https://forum-msk.org/material/power/14982168.html ).
При подготовке обращения для отправки в электронную приемную на имя президента нам посоветовали разбить его на две части. Про храм написать отдельно послание, про отсутствие бомбоубежищ в стране - отдельно. Убрать излишние эмоции, добавить аргументов.
Что мы и постарались сделать. В таком виде вчера отправили адресату в Кремль.
Народное письмо
Президенту РФ В.В.Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
В июне прошлого года на «прямой линии» с народом Вы еще раз напомнили, что Россия - светское государство. Согласно ст. 14 Конституции, «Религиозные организации отделены от государства и равны перед законом».
А что мы видим на самом деле? К примеру, РПЦ стремится проникнуть во все сферы нашей жизни. У нее договоры «на обслуживание» с Роскосмосом, Минобороны, МЧС, Минобразованием и т.д.
В ряде мест батюшки уже дают разрешение женщинам на аборты, а бюджетников заставляют делать взносы в пользу местных епархий.
Судя по всему, очень большой грех гордыни обуял министра обороны РФ С.К. Шойгу. Только что он объявил, что неподалеку от подмосковной Кубинки в парке «Патриот» намерен построить огромный православный храм Вооруженных сил. После Исаакиевского Собора и храма Христа Спасителя он призвать стать третьим по величине и высоте в Европе. 5 куполов, высота до 100 метров.
По мнению наших читателей, большой группы коллег и моему личному убеждению как начинающего христианина (есть такая ступень продвижения к Богу), эту «стройку века» нужно остановить в самом зародыше, пока на нее не будут брошены огромные бюджетные средства и деньги налогоплательщиков.
Примерную сметную стоимость своего новодела министр не называет, но, по мнению экспертов, на него со всеми затратами потребуется не менее 10-15 млрд. руб. Колоссальная, ничем не оправданная цена церковного новодела.
Причина первая. В Вооруженных силах России служат представители десятков самых разных национальностей и вероисповеданий.
Так что «главный храм ВС» в виде православной церкви стал бы оскорблением религиозных чувств сотен тысяч военнослужащих.
Причина вторая. Минобороны РФ не имеет права выступать заказчиком и генподрядчиком храма для нужд РПЦ именно в силу отделения религиозных организаций от светского государства. Это было бы вопиющим нарушением Конституции.
Причина третья. Православный храм ВС противоречит главнейшей заповеди христианства «Не убий». Почему-то министру С.К.Шойгу нужно связать ведение войн с неизбежными убийствами людей с именем Иисуса Христа. Это святотатство и кощунство.
Причина четвертая. Министр С.К.Шойгу вступил в КПСС в середине 70-х годов прошлого века. Он работал в парторганах Красноярского крайкома КПСС, вел атеистическую пропаганду и уверял жителей края, что бога нет.
Это хорошо известные факты. Для очень многих людей он был и остается «безбожником».
Причина пятая. С.К.Шойгу - тувинец, некрещеный по православному обычаю. И возведение православного храма под его руководством было бы оскорблением религиозных чувств верующих (ч.1. ст.148 УК РФ).
Причина шестая. Ближайшие населенные пункты от парка «Патриот» (Голицыно, Кубинка) находятся в 7-10 км. Там есть свои церкви, которые вполне удовлетворяют их жителей.
Православный храм Вооруженных сил на 6 тыс. посетителей все основное время будет пустовать и простаивать. Эта гигантомания все тот же грех гордыни министра обороны С.К.Шойгу.
Причина седьмая. Утверждение министра обороны о том, что военнослужащие ВС РФ должны вносить свои жертвы на храм «исключительно добровольно», - обыкновенное лукавство. В армии все делается по приказу.
Обяжут поголовно сдавать деньги всех солдат и офицеров, невзирая на их вероисповедание и желание. И это тоже будет кощунством и надругательством над религиозными чувствами военнослужащих.
Просим с пониманием отнестись к нашему обращению.
А. М.Головенко,
обозреватель еженедельника «Патриот».
P.S. Коллеги предлагали напомнить президенту В.Путину о том, что его министр С.Шойгу не ответил на обвинение ФБК в «незаконном обогащении». А именно: в секретном строительстве на Рублевке «шанхайского домика» за 1 млрд. руб., снимок которого обошел десятки СМИ и соцсетей. Так что в глазах общественности Сергей Кужугетович был и остается коррупционером и, увы, вором. Но об этом, по возможности, в другой раз.
Dopingldi написал 13.09.2018 00:47
Спортивная фармакология по почте без предоплаты!
Анаболические стероиды наложенным платежом.
Оплата при получении на почте.
Sustanon 250 - http://doping-shop.com/item/74
Testosterona propionat - http://doping-shop.com/item/68
Deca durabolin - http://doping-shop.com/item/67
Метан - http://doping-shop.com/item/50
Все препараты проверенные и рабочие!
Наш сайт: http://doping-shop.com
Связь с нами: http://doping-shop.com/feedback
А. Головенко, автор статьи написал 13.09.2018 00:33
А. Головенко, автор статьи написал 13.09.2018 00:31
А дальше? Все замял. В той авиакатастрофе самолета, который этот бездарь послал в Сирию "плясать на костях", погибло 92 человека. Ансамбль песни и пляски, 9 журналистов, доктор Лиза, высокие военные чины...
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 13.09.2018 00:18
ШОйгу - посетил тАЙгу и вот...
собирает,ся стоить Т.Н."храм"...
за что его - "благодарит" народ!
*****
_>pandoraopen.ru 10-9-18;23:36;
_> СТАТЬЯ:Министр обороны С.Шойгу
объявил о строительстве "православного храма Вооруженных сил"
`````
Страна РАЗРУШАЕТСЯ и РАЗГРАБЛЯЕТСЯ,а
ЧТОБЫ народ НЕ протестовал ПРОТИВ
всего ЭТОГО в стране - СОЗНАТЕЛЬНО,
для оБОЛВАНивания людей - РЕЛИГИОЗНЫЙ
ВИРУС = "окормление" - РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ! Страна СОЗНАТЕЛЬНО - правяшим РЕЖИМОМ - оБОЛВАНивается!
На страну - РЕЛИГИОЗНЫЙ "хомут"
Н А П Я Л И В А Е Т С Я!!!
[Россия что - в РЕЛИГИОЗНУЮ ЗОНУ -
УЖЕ превращается...?]
****
Отделение религии(МОНСТРА)от государства - Актуальнейшая,
НАИВАЖНЕЙШАЯ Цель страны РАДИ Спасения России от...ВнутреннИХ
(РЕЛИГИОЗНЫХ)Оккупантов!
S T O P религии!Она = поРАБощение!!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 12-9-18.