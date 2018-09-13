Удальцову продлили арест на 112 часов

Мещанский районны суд в лице судьи Дьячковой принял решение о продлении ареста Сергею Удальцову на 112 часов, не засчитав те дни, которые он провел в больнице под арестом.

В больнице за время ареста Удальцов был трижды, и находился там в тех же условиях, что были в спецприемнике - без средств связи, без личных вещей, которые были при сотрудниках полиции, стерегших его неотлучно у дверей палаты. Один раз в больницу приехал товарищ Сергея, привез газеты и ручки, но сотрудники полиции его не пустили и даже саму передачу не приняли, а врачи встали на их сторону и сказали, что арестованный Удальцов под надзором полиции, а не больницы.

С таким абсурдом мы еще не сталкивалась. В отношении Удальцова не работают ни законы, ни суды. Сегодняшнее решение воспринимается исключительно как травля оппозиционера.

***

Вообще, конечно, мелочность и мелкая пакостность - поражают. Ну зачем им нужно, чтобы Удальцов просидел под арестом лишних 4 дня?! К тому же он голодает, он же не просто так оказался в больничке - обезвоживание, проблемы с работой внутренних органов. Надо довести его до пятого раза? Чтобы потом опять продлить срок ареста на сутки-двое...

Вообще новость, что арестованному не засчитывают в срок наказания пребывание в больнице. Фактически сами доводят человека до госпитализации, там лишают его любых проявлений свободы - в палате он все равно находится под арестом. Но, оказывается, он там "свободен".

Хм! Но если он там был свободен, то лица, лишавшие его в тот момент свободы - преступники?!

Надо обращаться в прокуратуру и следственный комитет - человека незаконно лишали свободы в течение 4 суток! И пусть тогда сами садятся на нары за незаконное лишение свободы.

***

Нет, но мразная мелочность поражает все-таки больше всего. Это они там о традициях рассуждают, об офицерской чести, да? Дуэли хотят возрождать для благородных?

А вот ссаную тряпку им вместо шпаги - по Сеньке и шапка...

А.Б.

Удальцов должен был освободиться 13-го, в 16.00. Теперь он выйдет 18 сентября в 4 утра.

В 14.00 в Симоновском суде (Восточная ул., 2, стр. 6) - рассмотрение вопроса об административном надзоре Сергею Удальцову по существу. Просьба всем, кто планировал его встречать у спецприемника, приехать в суд.