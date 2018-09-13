Для чего Астана переименовывает Восточный Казахстан

Эта инициатива администрации президента Назарбаева по переименованию Восточного Казахстана в «Алтын Алтай», озвученная придворными историками и пропагандистами, со стороны кажется комичной, но со всей очевидностью показывает характер и цели всей национал-популистской политики, направленной на построение моноэтнического государства.

Вся эта показательная тотальная дерусификация и декоммунизация призвана создать атмосферу некого национального подъема, когда все казахи вне зависимости от размера кошелька, места работы или отсутствия таковой должны обязательно объединиться в едином порыве и поддержать стратегию президента под общим слоганом — «одна страна, одна нация, один лидер».

В очередной раз новыми якобы национальными символами, искусственными знаками и придуманной наверху топонимикой режим в Астане хочет увести умы казахского народа в сторону от действительности, от той социальной деградации и настоящей гуманитарной катастрофы аула, от грабежа со стороны транснациональных корпораций недр и нещадной эксплуатации местной рабочей силы. Господствующий класс стремится через эту шумиху привлечь именно молодую часть нации, консолидировав её вокруг трона Елбасы и создав дополнительную опору для будущей монархии.

«Лидер нации» и его многочисленная правящая семья становятся таким образом стержнем всей политической конструкции и представляется незаменимым «гарантом» «независимости» и «суверенитета» Казахстана. Ведь не зря Назарбаев заявлял неоднократно, что он является основателем казахской государственности, а до этого у народа якобы не было своей территории и границ. Говорилось это для того, чтобы никто не спросил, куда делись земли Казахской ССР, чтобы оправдать и дальнейшие действия по распродаже месторождений, перекройке границ, передаче сельскохозяйственных угодий иностранным корпорациям.

Хлеб, рабочие места и социальная система обеспечения заменяются официальной пропагандой очередными идеологическими химерами, а такие же придуманные и навязанные неустанной многолетней промывкой мозгов чувства неполноценности и ущербности якобы появившиеся вследствие многолетнего национального угнетения со стороны империи и Советского Союза тешатся и удовлетворяются режимом уничтожением всего советского наследия в том числе и в виде сноса оставшихся памятников и изменения названий улиц, площадей, городов и целых регионов.

Что же касается Восточного Казахстана, то режим за этим переименованием в «Алтын Алтай» стремится спрятать своё грязное белье. Ведь именно Назарбаев отдал значительные территории Казахстанского Алтая Китаю с 1997 года вместе со священным для всего казахского народа, а также братского киргизского народа, пиком «Хан-Тенгри». Отдал без какого-либо обсуждения. Единственным, кто тогда выступил против передачи Китаю исконных казахских земель, был депутат Мажилиса коммунист и русский по национальности Валерьян Землянов. Все остальные депутаты, чиновники и записные «национал-патриоты» промолчали…

Общая площадь переданных казахских земель Назарбаевым Китаю засекречена правительством Казахстана. По официальным данным, в период с 1997 по 2003 гг., Казахстан передал Китаю 407 км². А по неофициальным данным, с пиком Хан-Тенгри, с Джунгарским Алатау и озером Казанколь, с землями Чаган-Обо и Джунгарского прохода, с горой Кату, Казахстан отдал Китаю не менее 100 000 км².

В 2016 году планировалось отдать в частные руки два миллиона триста тысяч гектаров и в долгосрочную аренду китайским корпорациям, и только выступления протеста в апреле-мае испугали Акорду (администрация президента). Впрочем, передача многочисленных плодородных земель именно Восточно-Казахстанской области под засев технических культур сои, подсолнечника, проса и других под прикрытием «совместных предприятий» для китайской промышленности идет полным ходом!

Хотят спрятать за этим переименованием и могильник ядерных отходов от американских и японских атомных станций и центр низкообогащенного урана, которые профинансированы США, ЕС и Саудовской Арвией и построены на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске, но не приносят бюджету Казахстана ни тыина! Идеологи из Акорды думают, что при новых национальных названиях, орнаменте и колорите это убожество и ядерная свалка будут смотреться красочно и не так тревожить умы казахов.

Только от этого страна не становится «независимее», а еще больше прогибается под пятой грабителей в лице многочисленных западных компаний, при осуществлении переноса грязного производства из того же Китая в виде 51 завода, при укреплении придворных олигархов, разворовывающих национальный доход. А курс на строительство чисто моноэтнического государства выкидывает за борт миллионы русских, украинцев, уйгур и других, а также огромный слой «русскоязычных», делая их еще более угнетенными в собственной стране. Вот это уже может привести рано или поздно к распаду и самого этого «государства».