Фокус не удался!..

Прошли региональные выборы. Оппозиция как обычно возлагала большие надежды на победу. Меня и моих земляков не интересуют Жириновские, Мироновы, нас интересует результат КПРФ. На следующий день на несколько секунд на экране мелькнул Геннадий Андреевич, который выразил удовлетворение результатами. Коммунисты снова провалили выборы. В четырёх регионах они набрали больше мандатов в местные парламенты. И что? А ничего, политику создают не регионы, а Москва. Никто и никогда не сделал анализ провала на выборах начиная с президента и кончая поселковыми выборами. Почему? Я думаю, что лидеры оппозиционных фракций думы и те многочисленные партии, которые никуда не входят довольны своим положением и ничего не хотят менять.

"Единая Россия" ни сходит с экранов телевидения. Их знают большинство граждан страны и поэтому голосуют за них, думая о том, что лишь бы не было хуже. За человека, которого не знает никто кроме домашних и соседей, народ не будет голосовать. Конечно большинство нищего населения хотят изменений к лучшему, но боятся ошибиться и поэтому вообще не ходят на выборы. Вся реклама задолго до выборов идёт только от партии власти. На каждом углу портреты, лозунги, призывы. Их представители на различных тусовках с А.Шейниным, А.Норкиным, Е.Поповым, Р.Бабаяном не дают раскрыть рта если кто - то попытается сказать доброе слово о порядках Советского Союза. При этом молодёжь вступающая в самостоятельную жизнь представления не имеет о жизни в Союзе. Российские средства массовой информации день и ночь выдают в эфир не новости, а ведут пропаганду образа жизни при бандитски - воровском капитализме.

10 - го сентября раненько утром включаю канал "РЕН - ТВ" хочу узнать, какой процент избирателей приняли участие в выборах. Нигде таких данных нет. На экране мужик лет 50 - десяти говорит: "Американцев жизнь ничему не научила ( Так и хочется продолжить, а нас научила). Их история мала, их в детстве не пугали милицией как нас". Оказывается наша тысячелетняя история нас научила и мы оказались в двадцать первом веке с голой ж... Американцы дураки а мы умные. И эти дураки теперь командуют нами. Не разрешили президенту создать Евразийский политический Союз на подобии Европейского. Мы сами с усами и с нищим бюджетом стремимся в лидеры.

Президент проводит на Дальнем Востоке Государственный Совет. Выбрав паузу благодарит народ за активное участи в выборах. Это что? Вся политика Кремля построена на лжи. Надо благодарить не за участие, а наоборот за не участие. Именно это и позволило победить партии, которую создал президент. В Москве оказывается уже проживает 15 миллионов человек, а за Собянина проголосовало полтора миллиона избирателей. Теперь он будет выступать от имени всего народа столицы. При этом надо отметить, что народ в столице живёт гораздо лучше чем на периферии. Из числа пришедших он получил 70 % голосов. Разве это не пропаганда. И вы, читатели, видели его физиономию после озвучивания результатов. Цветёт ваш мэр. А как звучит 70 % голосов за Собянина. Ведь никто при этом не говорит, что от числа пришедших к урнам. Кто они эти полтора миллиона? Трезвый человек думаю не ошибётся в их принадлежности к власти. Фактически за Собянина проголосовало не более 12 % избирателей столицы.

Так кто голосует за Единую Россию? Прежде всего бюджетник и тот кто работает на производстве. Они боятся потерять даже такую работу. Собственник заставляет таких работников снимать на телефон бюллетень с отметкой. Вот до чего дошла наша власть. Вот поэтому большинство граждан не ходят на выборы. Но оппозицию такая практика власти не интересует. Пока это самодурство не вышло на улицы. А если и выдут, то их встретит Россгвардия. Не знаю как армия, а вот Россгвардия вооружена по полной программе.

Голосуют за партию власти подневольные. Это люди в погонах, заключённые, пенсионеры, инвалиды надомники. Они вообще не знают других депутатов и кандидатов. Их же по телевидению не показывают. Вот они и голосуют за ту партию, которая не сходит с экранов.

Сегодня на селе остались в основном одни пенсионеры. Они натерпелись в девяностые и теперь голосуют за власть. Пенсия 10 - 13 тысяч рублей, своя картошка, зелень, а больше им ничего не надо. Кладбище рядом. Они не знают кандидатов ни от партии власти, ни от оппозиционных. Но они знают партию, которую создал президент.

Оппозиционные партии хотят перемен на словах. А чтобы перемены произошли надо идти в народ. А кто пойдёт Г.Зюганов, В.Жириновский, С. Миронов? Геннадий Андреевич считает такой выход ниже своего достоинства. Он лучше соберёт своих друзей, сочувствующих в зале и поговорит с трибуны. В народ надо идти ни одному лидеру а всей фракцией в разные регионы, требовать встречи с народом и местных коммунистов если таковые есть. Фракция получила за каждый голос по 156 рублей - это гигантская сумма. Почему нет агитационных материалов перед предстоящими выборами? Куда направил Геннадий Андреевич эти деньги? Я думал, что имея такие средства подешевеют газеты. Но не тут - то было. Политика власти на рост цен, что и делают коммунисты. Народ не хотит думать. Фактически в России нет оппозиции, а та что есть это ширма президента. Между прочим эти средств из бюджета страны, которые отбирают у народа. Вопросов много к коммунистам, но нет ответов. Разжирели на народных харчах.

В.Жириновский народ стал бояться. Могут и побить. Да и зачем уму победа ЛДПР. Он и так в шоколаде. Руководить разорённой страной - проблема не для стариков. И думаю, что это он понимает. Что можно сказать о С.Миронове. Личность посредственная не для руководства Россией. Ведь если бы партия победила везде, то надо было проводить досрочные президентские выборы. Лидерам оппозиции в думе этого не надо. Пенсия заработана - хорошая пенсия можно в любой момент уйти. Есть и заначка приличная.

Президент не плохой психолог. Он знал чем закончатся выборы, поэтому поблагодарил избирателей. И тех кто пришли, и тех кто остался дома. Теперь с большей уверенностью он продолжит грабить народ. Правительство вводит ещё три новых налогов. Экологический, на самозанятых, туристический. Введут не сразу, но введут. Есть на что будет поддерживать олигархов. Пенсионную реформу можно считать состоявшейся. Однако для власти это не конец фантазии. Президент предлагает сократить срок выплаты по безработицы, которая составляет от 850 рублей до 4900 с года до шести месяцев. Деньги небольшие, но человек мог купить хотя бы булку хлеба.

В сети появилась петиция с требованием к Путину покинуть свой пост. Автор депутат шестого созыва города Екатеринбурга Евгений Боровик. Не всё так плохо в стране есть над чем посмеяться. Разрядка для тех кто не принимает на грудь.

Наш народ нельзя ни чем расшевелить. Он действительно особый. За тысячи лет научился многому. С интернета не сходит информация о богатстве начальника пенсионного фонда Антона Дроздова, которое составляет 970 миллионов рублей. Почти миллиард. А впереди пенсионная реформа. Должны же граждане обратить на это внимание. Это же наши деньги. Под лежачий камень вода не течёт. Не бедствуют и его подчинённые. Одним словом штат фонда составляет 122 тысячи человек, на его содержание расходуется 83 миллиарда рублей в год. А в Союзе не было такого фонда. Пенсии выплачивались из бюджета без посреднических дармоедских контор.

Значит коммунисты профукали и эти выборы. На одном из форумов, который проводил лидер КПРФ с участием иностранцев и наших учёных Геннадий Андреевич сказал, что выборами изменить власть нельзя. Слова я не помню это было год или два назад, но смысл верный. А что делать? Согласиться и умирать? Обложили народ налогами, тарифами, ценами, штрафами, а зарплата и пенсии нищенские. И нет предела власти придумывать всё новые и новые поборы. В Сочи пришвартовалась яхта А.Усманова. Это не яхта а произведение искусства. Но ведь есть яхты и у других олигархов и даже чиновников, есть даже собственные самолёты, а народ в нищете. Кто займётся этой проблемой и какие возможности будут у того человека? Без народа ничего исправить нельзя. А кто расскажет народу о его возможностях, о том, что Конституция РФ даёт народу полномочия поменять власть. Почему бы не воспользоваться этим. Нужен организатор, а где его взять? Второго Ленина народ не рождает. Проходит век, но ничего подобного нет. Обеднела страна на умных людей. В действительности умные люди есть, но их власть своевременно прикупила. А вот патриотов нет и не предвидится в ближайшие годы.

Интернет знакомит россиян о том, что наши чиновники и депутаты имеют одиннадцать яхт люксовского исполнения. Яхты по восемь палуб, несколько бассейнов, площадки для вертолётов и так далее. Денег девать некуда, а народ скоро будет голодать. И всё у нас в стране хорошо.

Журнал "Форбс" снова опубликовал пока только десять семей самых богатых господ России. Семья Гуцириевых, Ротенбергов, Гапонцевых, Шаймиевых, Рахимкуловых, Саркисовых, Шамаловых, Баженовых, Магомедовых, Зубицких в сумме имеют 24,98 миллиардов долларов, которые естественно находятся за бугром. А на пенсии нищему народу денег нет. Из этих десяти половина новых. Богатеют наши граждане. Наверное поэтому думская оппозиция народ игнорирует. Зачем вмешиваться в личную жизнь граждан. Пусть живут как хотят. Об этом говорит и А.Силуанорв: "Народ не до конца осознаёт тот факт, что сейчас уже давно не СССР и что пора признать, что в первую очередь необходимо полагаться на свои силы. Необходимо задуматься о своей пенсии уже с начала первых дней выхода на работу. Достойная пенсия возможна только если человек сам будет копить". Смотрите насколько министр далёк от нужд народа, как и оппозиция. С чего копить? С зарплаты пусть даже с 15 - 20 тысяч рублей. Это значит ни есть, ни пить, а только работать, чтобы такие как Силуановы получали по миллиону и более и на этой основе заботились о своей пенсии. До каких же пор коммунисты будут игнорировать народ? Надо что - то делать. Страна вымирает от нищеты, стрессового состояния граждан. Нет жизни простому смертному в этой стране.

Далее смотрите не голосующие и те кто голосовал за преступную партию власти. Запад нацелился национализировать российскую элиту на 9 триллионов непонятно только рублей или долларов. Деньги гигантские, выведенные из России преступным путём. Элита нашла путь возврата. Могут вернуть часть в качестве инвестиций, как будто их вкладывают иностранцы. Придётся выплачивать да ещё с процентами. Видите как всё в нашей стране просто. Хапнул миллиард, потом на этот миллиард будешь получать ещё и проценты.

Интересную речь произнёс помощник президента А.Белоусов на Восточном экономическом форуме. "Система контрольно - надзорной деятельности позволяет мошенникам чувствовать вольготно. Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно. При этом легальные предприниматели испытывают давление со стороны надзорных органов". А кто создал такую систему? Наша власть под руководством президента. Значит помощник выступил против президента. Ведь на форуме много иностранцев. Они же с мошенниками не будут заключать контракты. Странно всё в нашей стране.

Сегодня нормальный гражданин вряд ли скажет сколько за 19 лет президентства В.Путина прошло различных форумов. Президент говорит об увеличении товарооборота со всеми странами, которые присутствовали ранее и присутствуют сегодня увеличивается. Идёт взаимный обмен мнениями, заключаются контракты на миллиарды долларов. И где всё это? Нищих стаёт больше, зарплата либо застыла, либо убирают надбавки, растут цены практически на всё. Но самое главное на товары первой необходимости. Как жить дальше? Кто поймёт проблемы народа? Таковых в стране нет. Даже М.Орешкин, которого президент пожурил на форуме за то, что он не готов вести диалог по проблеме экономического развития. А вот получать зарплату в 1,37 миллионов рублей всегда пожалуйста, говорит, идёт резкий отток капитала. Что это? Президент постоянно говорит о возврате выведенных средств, а денежки текут с ускорением из страны. Получается беличье колесо. Зачем пустой разговор, надо закрыть все каналы оттока капитала. Однако этого не происходит. Значит президент говорит, потому что больше ему сказать нечего. Он ведь точно знает кто, сколько, когда и главное куда выводит активы. Думайте, господа нищие, это ваши денежки текут ручейком за границу, а потом появляются в наших портах в элитных яхтах, самолётах.