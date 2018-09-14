Сможет ли второй "красный пояс" переломить ситуацию?

Путинский режим начинает выдыхаться. Не сразу, шаг за шагом – но все же. К примеру, даже официальные результаты девятого сентября не могут скрыть трещину в фундаменте власти. Другое дело, что подотчетные СМИ акцентируют внимание на победе своих, чтобы замазать эту щель; но шила в мешке не утаишь.

В той же Иркутской области наблюдается фактический разгром «Единой России». Такое не припоминается даже во времена первого «красного пояса», чтобы и исполнительная, и законодательная власти были в руках оппозиционной партии. Также стоит посмотреть на выборы губернаторов Приморья, Хакассии, Хабаровского края; ведь второй тур вселяет оптимизм, коль народ почувствовал силу. Не будем загадывать, но все же.

Но иной читатель имеет право возразить все равно. Мол, был уже целый «красный пояс», и никакого толку. И КПРФ как была, так и останется «системной» партией. Но насколько автор этих строк не любит зюгановскую компанию – настолько позволит себе не согласиться на этот раз.

Потому что прежний «красный пояс» был создан на базе ностальгии по почти буквальному советскому прошлому. Мол, надо привести коммунистов к власти, а дальше можно и расслабиться; так как «единая и направляющая» сделает все сама. Разумеется, не получилось. Коль «красные» губернаторы не контролировались «снизу», никто и не боролся с капиталом по-настоящему. Но сейчас в воздухе носится что-то новое. Не столько КПРФ использует народ, сколько народ использует КПРФ. Едва-едва, но появилась демократическая самостоятельность «снизу». И если образуется второй «красный пояс», он может инициировать перелом в стране.

***

Пока пробуксовка российских «левых» заключается не столько в объективных условиях, сколько в нехватке субъективных усилий. Не якобы пассивный народ не соответствует левой пропаганде – а левая пропаганда не соответствует вышеотмеченному демократическому потенциалу народа. По простейшей причине – все погрязло в голой критике и отсутствии альтернативы.

Не верите?.. Сами проведите эксперимент по прочтению энного числа левых сайтов и газет, и подсчитайте статьи, где одна критика без альтернативы. И вы удивитесь огромному числу оных процентов этак в девяносто против десяти предлагающих. Но даже и последние будут столь расплывчатыми или повторяющими прошлое до запятой, что останется один процент типа программы РКРП, предлагающей производственный принцип выборов. Но и производственный принцип недостаточен, если директор предприятия кооптируется «сверху». Очевидно, что без постоянного контроля со стороны фабзавкома администрация будет иметь все возможности перекрутить по-своему, чтобы там ни нарешали депутаты. Недаром хронической болезнью Советского Союза был саботаж законов ведомственными инструкциями. Выходит, только узкая горстка людей, стоящих за советскую демократию до конца в виде Российского Социалистического Союза, и о чем автор писал не единожды, и предлагает что-то новое.

Поэтому автор и перейдет сразу к делу в виде социалистической альтернативы; а уж критика капитала понадобится для того, чтобы подчеркнуть достоинства первой. И главное, и в чем вся суть: если создание второго «красного пояса» пойдет, хотя бы целом и общем, в направлении именно социалистической перспективы - то лучшего и желать не приходится.

***

Советский Союз рухнул по причине экстенсивных методов экономики во многом. То есть, вместо того, чтобы модернизировать прежний завод, строили новый на такой же низкой технологической базе. Именно поэтому оказался неразвитым и рабочий класс в оные годы развала; и именно поэтому обрушились многие производства, упустившие технологическое обновление. И когда Зюганов критикует, что закрылось столько-то тысяч предприятий, это с какой стороны посмотреть. Если с точки зрения, что процессы интенсификации надо было решать заранее, грамотно и социально ответственно, и о чем подробнее ниже – да кто ж спорит. Автор этих строк подписался бы под такой критикой самым первым. Но если врать, что все было сверх идеально, и вдруг откуда ни возьмись… упал болт с неба, скажем так - это дешевый популизм.

Итого, кризис Советского Союза имел объективные и субъективные основы. Главная проблема интенсификации заключается в ротации труда. Людей надо трудоустраивать по-новому по причине уменьшения ручного труда, смены профессий, перемещения или изменения связей внутри промышленно-производственных комплексов и так далее. И этот нелегкий процесс должен быть постоянным как часть общественной культуры. И в этом смысле надо честно сказать, что если трудящиеся недостаточно грамотны, с одной стороны; но обладают властью, с другой; то может получиться бомба замедленного действия.

Многие трудящиеся как вчерашние крестьяне не хотели поддерживать ротацию ради спокойной жизни, - ведь это немалый стресс, когда достигнутые устои рушатся, - но поэтому средства направлялись все более и более на экстенсивное развитие ради этой самой спокойной жизни. Но наступают времена, когда одна бензопила все равно эффективнее сотни топоров; или, когда изделие невозможно сделать без новых методов вообще, так что нужное качество невозможно заменить хоть каким количеством. Подобные проблемы нарастают как снежный ком, и прорываются чем позднее, тем хуже целой лавиной особенно в виде развала потребительского рынка. И получите во многом славную, и да, действительно трудовую - но короткую историю Советского Союза.

А как же авиакосмос, ВПК, атомная энергетика, спросит иной читатель. А это, как ни парадоксально, может быть обратной стороной дистрофии выше. Образно, но верно говоря, можно накачать только бицепсы. Но если ноги, пресс, «крылышки» не развиты, такой «атлет» сдохнет на соревнованиях все равно. Но что и произошло. И в этом смысле государственно-монополистический капитализм оказался и выносливее, и гибче. Периодические, но не столь разрушительные кризисы и выпускали пар из котла, и заставляли интенсифицироваться.

И такова суровая реальность. В определенном смысле, за что сами боролись, на то и напоролись. А только кричать, что все козлы, одни «левые» умные – не дело. Но все равно, когда автор доходит до этого момента, и начинаются упреки в «предательстве», «агентуре», «меньшевизме» и прочая тарабарщина. Почему-то мозг таковых не воспринимает, что самокритика нужна для создания социалистической альтернативы; в отличие от зряшной и полирующей задницу капиталу фактически нынешней псевдокритики.

Но все же продолжая основную тему, надо сказать, что, разумеется, реальное социалистическое общество не может существовать без интенсификации, с одной стороны; но проводит трудовую ротацию гуманными и социальными методами, не ведущими к безработице, с другой. Собственно, этим и отличается от капитализма.

Во-первых, социалистическое общество не скупится на образование и переподготовку. «Парадокс» в том, буржуи, особенно портфельные инвесторы-акционеры, не привязаны к месту производства. Если прибыли подскочили в другой стране, они перебрасывают средства туда. Поэтому стоимость валюты, а затем и налоги по снижению инвестиций, могут скакать по странам и уж тем более по регионам туда-сюда; отсюда бюджет бултыхается; а отсюда секвеструются расходы на образование. Кстати, это касается и социальных пособий, и пенсий, и доходов бюджетников, и отсюда хроническая проблема спроса при капитализме, но пока насчет основной темы. А вот для социалистического общества и соответствующей государственной собственности все это абсурд, разумеется. Никаких акций в большинстве производств не существует в природе. Пожалуйста, вкладывайте средства в государственные долговые бумаги – но это абсолютно другая история, где сроки и выплаты можно и нужно согласовывать с планами. Но поэтому и образовательный процесс можно выстраивать и современно, и постоянно, и добротно; а отсюда процессы интенсификации получают соответствующие профессиональные кадры; и все это уже не бессмысленная капиталистическая безработица для работника, а нормальная социальная деятельность со всеми вытекающими отсюда преимуществами.

Во-вторых, хозрасчетный доход, то есть заработок по труду, а не по стоимости рабочей силы, и создает высокие страховые фонды и прочие фонды общественного потребления; поэтому на время учебы и переподготовки можно и жить по-человечески; а не бегать за талонами на питание, как безработным в капиталистическом обществе.

И в-третьих, отсутствие резкого спада спроса и вытекающих отсюда кризисов не нарушают скорость инвестиционных процессов по всей стране, поэтому даже с прежней профессией можно перекинуться с одного производства на другое, и достаточно быстро. Ну, не нужен токарь малой квалификации в городе – но зато нужен позарез в колхозе. Для колхоза и такая квалификация будет интенсификацией. А коль и общественные фонды потребления распространены по всей стране на должном уровне; и переезжающий накопил средств по хозрасчетному доходу на прежней работе; и деньги не уходят в офшоры, отсюда нормальные кредиты и денежное обращение; и городской спрос побуждает к увеличению роста продукции в колхозе; и интенсификация поставляет деревне качественные средства производства – под такое рабочее место и дом построят, и ребенка в сад-школу определят, и пятое-десятое в таком духе. Все это будет именно социалистической трудовой ротацией с соответствующими преимуществами – а не ужасом хронической капиталистической безработицы.

И на эту тему можно разговаривать много и интересно. Вот уж где капитализм обнаруживает все свои язвы. Но уже ясно, что социалистическая трудовая ротация имеет все шансы быть эффективнее капиталистической безработицы в процессе расширенного воспроизводства на базе интенсификации. Проблема совершенно в другом – чтобы для этих экономических процессов была и политическая форма в виде фабзавкомов и советских республик в составе федерации. Но автор об этих базовых вещах писал столь много, что, стоит надеяться, вышеизложенное экономическое содержание совпало с предлагаемой и ранее политической формой достаточно полно.

***

Ну, хорошо, если уж бороться против капиталистической идеологии – то в постоянном сравнении не только с нынешними реалиями, но и с прошлыми советскими; и создавать новое на базе подобного отрицания отрицания. То бишь, и тогда было не очень, поэтому Союз и рухнул; и сейчас шило на мыло, поэтому путинский режим гниет – и надо еще выше и еще лучше так-то и так-то. А иначе получается бестолковщина или ретроградство.

Ну, написал иной «левый» автор, какие олигархи плохие. И что?.. Делать-то что конкретно?.. Иной честный, но слабый духом трудящийся может и головой об стенку трахнуться; и вуаля, все проблемы исчезли. Российским «левым» это, разумеется, не надо. Другие долдонят, как то-то и то-то в Советском Союзе было лучше. И что?.. Делать-то что конкретно?.. Так надо восстанавливать буквально прошлый Союз или не надо?.. Ан нет – и таковые задницу в горсть и тяни мочало, начинай сначала. Иди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю, что. Поэтому проблема во многом именно в самих «левых идеологах» - а не в народе. Сам народ хоть мытьем, хоть катанием, но пытается валить путинскую власть; и последние события тому доказательство.

Поэтому все же о заголовке. Мало того, что ростки второго «красного пояса» надо поддержать – но их надо развить. И автор не собирается ходить вокруг да около, а прямо заявляет, что развить их можно на основе концепции Российского Социалистического Союза. То есть, и в частности, сначала надо показать проблемы капиталистической безработицы вплоть до насущного и регионального уровня. А провинциальная безработица огромна своими подлыми формами нищей «зарплаты», что лишь пародия на работу; неполной занятости; отсутствием вакансий для женщин и молодежи; нижайшего пособия; и так далее и тому подобное, и на месте виднее.

На нынешнюю молодежь вообще смотреть так жалко, аж сердце разрывается. Они хорохорятся, конечно, и не падают духом, да и юношеский оптимизм помогает; но это просто ужас, что подлинно нормальной, достойной работы для них шаром покати. Иной гастарбайтер зарабатывает больше на стройке. И даже автор знал лично молодого русского парня, который наплевал на всякие предубеждения и попробовал устроиться на стройку на любую работу. (Правда, несколько лет прошло, но навряд ли что кардинально изменилось.) И что вы думаете?!.. Охренеть. Его не берут в наглую и в глаза говорят, что вот русскому да тем более местному придется оформлять «по белому» отчисления на социальное страхование, на отпуск, да соблюдать нормы по времени и технике безопасности; а другие русские прознают все это и тоже будут проситься, начнется шумиха в газетах да слухи в округе – а работодателю (чуть было ни написал работорговцу) это надо, когда гастарбайтер может делать ту же работу за копейки?!.. Картина Репина приплыли. Правда, такой дебил не понимает, что гастарбайтеры убивают местный спрос малым потреблением и отправкой денег на родину; а может, и знает прекрасно, но ему на свой же муниципалитет начхать. Он вообще собирается «набашлять» и в Европу перебраться.

Поэтому агитация за превращение второго «красного пояса» хотя бы и в перспективе, но в Российский Социалистический Союз; агитация за советские муниципалитеты хотя бы в пределах своей экономики (для начала), но с соответствующей собственностью на принципах вышеизложенной трудовой ротации – уже вызовет еще большую поддержку народа и как борьба с безработицей, и как борьба с нищетой, и как борьба с коррупцией, потому что имманентная демократия советского муниципалитета со своей собственностью на базе фабзавкомов уничтожит спайку местных монополистов с бюджетными деньгами. Поэтому такая «левая» пропаганда и агитация и поможет второму «красному поясу» переломить ситуацию. Уникальность момента надо использовать на полную катушку.

И напоследок. Где постоянно живет автор этих строк, то есть, в Иркутской области; где постоянно публикуется и оставляет комментарии даже в мутной воде местного интернета, а что уж говорить о конкретной трудовой и общественной деятельности – там и самый большой провал «едросов», как известно. Может быть, случайность – а может быть, и нет. Ну, хорошо, пусть будет случайность. Вот и всем читателям советую достичь такую же случайность по месту проживания. Но тогда, выходит, взгляды автора этих строк не так уж небезынтересны. А еще точнее и безо всякой ложной скромности - недалеки от истины.