Петр Верзилов срочно госпитализирован в реанимацию с отравлением

Лидер арт-группы "Война" Петр Верзилов срочно госпитализирован в токсикологическую реанимацию в Москве, сообщила ТАСС бывшая участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

"Петра доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках, подтверждаю. Мне сказали, что его родственникам разрешат с ним увидеться только утром", - сказала она.

Верзилов известен скандальными акциями и является издателем интернет-СМИ "Медиазона". Верзилов также - активный участник панк-группы Pussy Riot.

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Не слишком ли много отравлений? Такое впечатление, что живем в эпоху Медичи...

Про Скрипалей, а чуть ранее Литвиненко - говорить нечего, у всех на слуху.

Но ведь и в родном отечестве сплошь и рядом - начнем хоть с отравления Валерия Болотова, первого главы ЛНР, в Подмосковье.

Про Квелиди уже успели подзабыть, про Георгия Маркова, отравленного еще в 1978 году, тоже. Тем более про отравление Степана Бандеры. А вот отравление Хаттаба, причем весьма искусно исполненное, можно и вспомнить, тем более, что тут рука спецслужб никем и не скрывается.

Однако ж во всех других случаях - не ясно. Яд штука такая, применить может кто угодно, даже ребенок. И следов отравителя как правило не остается.

Травят, заметим, везде. На всех континентах, но нас, понятное дело, больше интересует отечество.

К примеру, подробно описанное у нас на ФОРУМе.мск массовое отравление таллием на Таганрогском авиационном заводе.

Двадцать пять сотрудников таганрогского авиационного завода госпитализированы: отравились таллием

Вроде бы задержали отравителя, инженера с завода, но внятных мотивов для отравления большого числе сотрудников до сих пор не названо. 7 сентября обвиняемый вышел под подписку о невыезде, и в интеревью местным СМИ отрицает свою вину, мужчина отказался от показаний и заявил, что явку с повинной написал под диктовку замначальника УМВД по Таганрогу и прокурора города. В камере СИЗО Шульга постоянно подвергался психологическому давлению со стороны своего сокамерника и со стороны оперативного сотрудника.

Есть еще несколько загадочных смертей, позволяющих подозревать отравление. Есть случаи, когда отравленные выживали, например, бывший офицер ФСБ Павел Басанец. Или Анна Политковская, которая во время захвата заложников в бесланской школе вылетела в Беслан, надеясь выступить посредником на переговорах, однако в самолёте, выпив чаю, через 10 минут потеряла сознание и была госпитализирована в Ростове-на-Дону в тяжёлом состоянии с диагнозом «отравление неизвестными токсинами» - позже ее убили выстрелом из пистолета, так оказалось надежнее.

Что же происходит?

Я много писал о том, что обвинение ГРУ в деле об отравлении Скрипалей не убедительно, как говорится, шито белыми нитками. Это так.

Однако фактом остается то, что в России травят. И смею утверждать, несколько чаще, чем в других местах. Это серьезный момент, который косвенно подтверждает подозрения. Тем более, что травят тех, против кого есть некоторый "зуб" у государства или некоторых его влиятельных представителей.

Очень некрасиво все это выглядит...

Анатолий Баранов