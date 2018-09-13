Путин подарит ПФР столько же, сколько надеется вытрясти из пенсионеров реформой

Бюджету Пенсионного фонда (ПФР) выделят дополнительно более 1,5 трлн рублей в рамках пенсионной реформы и тех изменений, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным в конце августа, заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

"Из федерального бюджета дополнительно в ПФР будет выделено более 1,5 трлн рублей для реализации тех вопросов, про которые говорил президент", - цитирует "Интерфакс" Макарова, выступившего по итогам заседания рабочей группы Госдумы по доработке пенсионного законодательства.

По словам депутата, было опасение, что поправки, озвученные президентом и которые стоят очень серьезных денежных средств, будут требовать изъятия из средств, которые выделяются на национальные проекты. "Бюджетные корректировки, которые мы сейчас делаем, говорят, что 8 трлн рублей на национальные проекты сохраняются. Денежные средства, которые выделяются на реализацию поправок президента, - это абсолютно самостоятельные средства", - уточнил Макаров.

"Другое опасение - что эти средства снизят размер, на который предполагалось увеличение пенсий. Мы видели корректировки ПФР и бюджета. Никакого снижения по сравнению с предполагавшимся увеличением пенсий там не будет", - заверил глава комитета.

Согласно проекту основных характеристик бюджета ПФР на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, размер трансферта из федерального бюджета в фонд в 2019 году составит 3 трлн 331,3 млрд рублей, в 2020 году - 3 трлн 436,1 млрд рублей, в 2021 году - 3 трлн 332 млрд рублей.

О старте пенсионной реформы премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Двумя днями позднее, 16 июля, правительство внесло законопроект в нижнюю палату парламента, 19 июля Госдума одобрила его в первом чтении. 29 августа Владимир Путин выступил с телеообращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: пенсионный возраст для женщин повысят до 60 лет вместо изначально запланированных 63, для мужчин - до 65 лет.

Отметим, в конце августа было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котором имущество главы ПФР Антона Дроздова и членов его семьи оценивалось в 970 млн рублей. При этом официальная зарплата Дроздова - чуть больше 300 тысяч рублей в месяц, то есть около 4 млн рублей в год. Суммарный доход всей семьи Дроздова за последние девять лет составил 79 миллионов рублей, то есть в десять раз меньше стоимости всей недвижимости, подсчитали в ФБК.

В своем телеобращении Путин вскользь упомянул ненасытные аппетиты руководства Пенсионного фонда, заявив, что "они слишком размахнулись со своими апартаментами". "Людей это раздражает", - признал глава государства.

От редакции: Потрясающе! Какой чуткий президент - заметил "раздражение", но не урезал оклады всей этой миллиердерской братии-шатии (когда-то он же, мультимиллиардер "питерский", мея не только дворец в Геленджике, называл таких наглецов нуворишами - чтобы сбить градус социального негодования). То есть сугубо по поведению сделал замечания, не по сути. Ну и особняки господ, которые работают за пределами ПФР - не злят народ вовсе, ни Миллера дворец на Истре, ни замок сына Золотова в ельцинских краях, в Барвихе... Но - не отвлекаемся! Тема слишком серьёзная.

А теперь начинаем удивляться - пскольку у васти самой такая короткая память, что от неё разумного удивления ждать не приходится, это отмершая эмоция и когниция.

В научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина 7 июля посчитали, что повышение пенсионного возраста в России по формуле «65/63» позволит сэкономить бюджету 1,7 трлн. Как рассказала «Известиям» старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук, это позволит сократить количество пенсионеров в стране на пять млн человек. По словам экспертов, такая мера даст краткосрочный финансовый эффект, так как трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше.

То есть на финансирование реформы, точнее, на пиар-сопровождение её - надо потратить столько же, сколько предполагается выручить в казну путём воровства у пенсионеров!

Ловко! Эффективный менеджмент, чёрт возьми.

Какой смысл в одном месте (у народа!) отрезать 1,7 триллиона, чтобы в другом "прирезать" 1,5?

А очень простой смысл - тришкин кафтан называется. Они не знают, чем и кем руководят, вот и суетятся - главное, им повиновение ощутить народное...

Д.Ч.

Новости по теме:

В правительстве ждут экономический кризис в начале следующего года

Голодающему в заключении Удальцову буржуазная Фемида продлила арест

Путинская Россия могла бы сэкономить на пенсионерах ещё 1,7 трлн рублей