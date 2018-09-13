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Московский листок

Путин подарит ПФР столько же, сколько надеется вытрясти из пенсионеров реформой

Опубликовано 13.09.2018 в разделе комментариев 2

силовигархия реформа классоваяненависть пенсионеры
Путин подарит ПФР столько же, сколько надеется вытрясти из пенсионеров реформой

Бюджету Пенсионного фонда (ПФР) выделят дополнительно более 1,5 трлн рублей в рамках пенсионной реформы и тех изменений, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным в конце августа, заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. 

"Из федерального бюджета дополнительно в ПФР будет выделено более 1,5 трлн рублей для реализации тех вопросов, про которые говорил президент", - цитирует "Интерфакс" Макарова, выступившего по итогам заседания рабочей группы Госдумы по доработке пенсионного законодательства. 

По словам депутата, было опасение, что поправки, озвученные президентом и которые стоят очень серьезных денежных средств, будут требовать изъятия из средств, которые выделяются на национальные проекты. "Бюджетные корректировки, которые мы сейчас делаем, говорят, что 8 трлн рублей на национальные проекты сохраняются. Денежные средства, которые выделяются на реализацию поправок президента, - это абсолютно самостоятельные средства", - уточнил Макаров. 

"Другое опасение - что эти средства снизят размер, на который предполагалось увеличение пенсий. Мы видели корректировки ПФР и бюджета. Никакого снижения по сравнению с предполагавшимся увеличением пенсий там не будет", - заверил глава комитета. 

Согласно проекту основных характеристик бюджета ПФР на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, размер трансферта из федерального бюджета в фонд в 2019 году составит 3 трлн 331,3 млрд рублей, в 2020 году - 3 трлн 436,1 млрд рублей, в 2021 году - 3 трлн 332 млрд рублей. 

О старте пенсионной реформы премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Двумя днями позднее, 16 июля, правительство внесло законопроект в нижнюю палату парламента, 19 июля Госдума одобрила его в первом чтении. 29 августа Владимир Путин выступил с телеообращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: пенсионный возраст для женщин повысят до 60 лет вместо изначально запланированных 63, для мужчин - до 65 лет. 

Отметим, в конце августа было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котором имущество главы ПФР Антона Дроздова и членов его семьи оценивалось в 970 млн рублей. При этом официальная зарплата Дроздова - чуть больше 300 тысяч рублей в месяц, то есть около 4 млн рублей в год. Суммарный доход всей семьи Дроздова за последние девять лет составил 79 миллионов рублей, то есть в десять раз меньше стоимости всей недвижимости, подсчитали в ФБК. 

В своем телеобращении Путин вскользь упомянул ненасытные аппетиты руководства Пенсионного фонда, заявив, что "они слишком размахнулись со своими апартаментами". "Людей это раздражает", - признал глава государства.

От редакции: Потрясающе! Какой чуткий президент - заметил "раздражение", но не урезал оклады всей этой миллиердерской братии-шатии (когда-то он же, мультимиллиардер "питерский", мея не только дворец в Геленджике, называл таких наглецов нуворишами - чтобы сбить градус социального негодования). То есть сугубо по поведению сделал замечания, не по сути. Ну и особняки господ, которые работают за пределами ПФР - не злят народ вовсе, ни Миллера дворец на Истре, ни замок сына Золотова в ельцинских краях, в Барвихе... Но - не отвлекаемся! Тема слишком серьёзная.

А теперь начинаем удивляться - пскольку у васти самой такая короткая память, что от неё разумного удивления ждать не приходится, это отмершая эмоция и когниция. 

В научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина 7 июля посчитали, что повышение пенсионного возраста в России по формуле «65/63» позволит сэкономить бюджету 1,7 трлн. Как рассказала «Известиям» старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук, это позволит сократить количество пенсионеров в стране на пять млн человек. По словам экспертов, такая мера даст краткосрочный финансовый эффект, так как трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше. 

То есть на финансирование реформы, точнее, на пиар-сопровождение её - надо потратить столько же, сколько предполагается выручить в казну путём воровства у пенсионеров!

Ловко! Эффективный менеджмент, чёрт возьми.

Какой смысл в одном месте (у народа!) отрезать 1,7 триллиона, чтобы в другом "прирезать" 1,5?

А очень простой смысл - тришкин кафтан называется. Они не знают, чем и кем руководят, вот и суетятся - главное, им повиновение ощутить народное...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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Какой смысл в одном месте (у народа!) отрезать 1,7 триллиона, чтобы в другом "прирезать" 1,5?
fsdf написал 13.09.2018 13:47
Показать народу российскому, что они "быдло и скот, которому нельзя размышлять и спорить" и если главные и смотрящие и лично ПУ заявил что "в морг - значит в морг", любой ценой доказать "рабам" что правители всегда правы. И кто сомневается и приводит доводы, что это "безумие, скотство, бесчеловечно, идиотизм и просто экономически бессмысленно" - в тюрьмы за рассуждение и акции протеста и обсуждение. Но в реальности все будет хуже - никто из молодых не будет платить в ПФР отныне - он скоро совсем затрещит. Кроме того из банков люди 55-65 лет просто будут забирать деньги и не приносить ничего, это поколение только со сберегательной моделью поведения. Банки накроет еще одной волной вывода капиталов. Там еще есть такие "мелочи" - бабушки\дедушки не будут помогать с внуками, больше больничных из-за работы после 55 и придется толкаться за нее с молодыми, не замещение по вертикали власти и деградация управления, рост самоубийств и нищих с бомжами....Если суммировать - потеряют в разы больше, чем якобы выиграют. Но главное показать быдлу его место = суть этого закона!
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Безумие и скотство власти
fsdf написал 13.09.2018 13:37
Значит полгода говорят об экономии 1.2 трлн за пять лет для "развития якобы экономики" и лишают стариков 60-летних даже пособия по старости в 6-8 тысяч в месяц, это на фоне кризисов в ближайшие годы, при этом поколение 55+ было ограблено властью четырежды за 30 лет последние и усохли все "пенсионные или похоронные личные накопления", но при этом перечисляют для "управления" (а правильнее говорить для освоения) при этом 1.5 трл.? Скоты и ублюдки и еще много каких терминов на ум приходят по отношению к ним... Надежда что путин сдохнет скоро и новый президент истинно русский и народный отменит закон о геноциде простых стариков 60-летних, всем сделает пенсионный возраст единым в 60 лет.
А еще сегодня депутаты решили ввести штраф для работодателей в 200 000 если не возьмут на работу 55-летних, сейчас уже после 45 лет в регионах и после 50 в столицах не берет на работу, а теперь в 54 года - табу на прием на работу в россии. В общем после 54 года как в библии про апокалипсис "и живые позавидуют мертвым"...он на пороге.
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