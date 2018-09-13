Министр украинской инфраструктуры Омелян подозревается в крупном и назаконном обогащении

Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который предлагал полностью закрыть железнодорожное сообщение с Россией, подозревают в незаконном обогащении и недекларировании расходов (ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). О подозрении в этих преступлениях министру утром 13 сентября сообщили детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным следствия, Владимир Омелян, который находится на государственной службе с 2000 года по настоящее время, в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн гривен официального дохода, а расходы его составили лишь с 2008 года по 26 апреля 2015 года по меньшей мере 3,45 млн гривен, сообщается на сайте НАБУ.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, будучи заместителем министра инфраструктуры Украины, чиновник, предположительно незаконно, купил активы, стоимость которых значительно превышает его доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тысяч гривен, сказано в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, министр внес недостоверные сведения в свою электронную декларацию. В частности, в декларации за 2015 год стоимость незадекларированных активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 году - более 8.024 млн гривен.

В Бюро подчеркивают, что в электронные декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является. Также не отражены в декларации чиновника 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком. Кроме того, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В НАБУ отметили, что расследование приведенных фактов детективы Бюро осуществляют с мая 2017 года.

"Мне не стыдно смотреть в глаза": Омелян ответил на обвинения

Владимир Омелян ответил на обвинения НАБУ в своем Facebook. Он отметил, что подозрения в обогащении - это дело десятилетней давности.

"По сути дела: по странному стечению обстоятельств, его открыли сразу после моего визита в суд над [Николаем] Мартыненко. В течение полутора лет проверили все: почту, мессенджеры, обыскали, опросили всех знакомых, родственников, друзей", - пояснил Омелян.

Бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко подозревают в злоупотреблениях при выполнении контракта купли-продажи уранового концентрата для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" через австрийскую компанию Steuermann и завладении имуществом госпредприятия "Энергоатом", напоминает "Народная правда".

Омелян заявил, что детективы НАБУ искали у него недвижимость, офшоры или признаки коррупции, но ничего не нашли.

"Потрачена куча времени и средств налогоплательщиков с единственной целью - объявить подозрение первому министру. Объявили!.. Мой вывод: если это наибольшие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны", - заключил Омелян.

В августе Владимир Омелян сообщил о подписании "исторического" документа, благодаря которому "в Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена". Речь идет об ограничениях в сообщении с РФ, и касаться они будут не только движения поездов, но и, возможно, автобусов.

От редакции: "Как только заговорят о патриотизме - знай, что-то украли" - кажется, так Салтыков-Щедрин опознавал среди этой публики самых ушлых. Тут, видимо, та же история: Министерство инфраструктуры есть, однако в основном оно паразитирует на созданной в СССР, в УССР инфраструктуре, получая с ней не только в государственный карман, но и в личные закрома ещё то, что можно выдоить... Однако нельзя управлять инфраструктурой так, что она при этом вовсе перестаёт использоваться - что и сорвалось с уст "креативщика" Омеляна - народ ведь спросит.

Однако, по нашей свежей информации, народ по обе стороны границы пока терпеть готов и не такое: в поезде Москва-Одесса бабушки всерьёз толковали о том, что надо не туалеты ругать (биотуалетов нету), а молиться на то, чтоб и этих поездов не лишили... Так что из Омеляна в самую пору делать иконку портативную - чтобы бабушки знали, на кого молиться-то. Вот в РФ - знали, Якунин лично благодатный огонь возил, а тут ещё отстаёт "инфраструктура" иконо-обрядческая...

Д.Ч.

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