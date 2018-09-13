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Московский листок

Пока Национальный Лидер вкушал икорки во Владивостоке, Евросуд продлил санкции

Опубликовано 13.09.2018 в разделе комментариев 1

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Пока Национальный Лидер вкушал икорки во Владивостоке, Евросуд продлил санкции

Европейский суд общей юрисдикции в четверг отклонил иски российских компаний, включая "Роснефть" и Сбербанк, о необоснованности санкций Евросоюза, передает агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда. Речь идет о санкциях ЕС, принятых в отношении России в 2014 году. 

В судебных документах также фигурируют "Газпром нефть", Внешэкономбанк, ВТБ, DenizBank AS. 

Представитель "Роснефти" отметил: "Несмотря на то, что убедительная аргументация незаконности санкционных мер, предоставленная компанией в Суде ЕС, была фактически проигнорирована, "Роснефть" продолжит последовательно защищать интересы своих акционеров, в том числе и от влияния неправомерных санкционных ограничений, используя все имеющиеся в ее распоряжении правовые инструменты". 

Как сообщалось, "Роснефть" подала иск к властям Великобритании о правомерности секторальных санкций ЕС, введенных против России в 2014 году. По мнению "Роснефти", Великобритания трактовала их слишком широко, что привело к дополнительным неоправданным ограничениям для работы компании на международных рынках. 

Однако в январе 2015 года Высокий суд Лондона направил иск "Роснефти" в Суд ЕС, так как российская компания оспаривает постановления Евросоюза и у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности. Номер дела - C-72/15. "Роснефть" также оспаривает санкции ЕС напрямую в Европейском суде общей юрисдикции (втором по значимости в ЕС после Европейского суда), однако разбирательство по этому иску отложено до тех пор, пока не будет принято решение Европейского суда по иску, поданному в Великобритании. 

"Роснефть" оспаривает европейские санкции в отношении нефтяного сектора, которые ограничивают поставки товаров и услуг для использования в арктических, глубоководных и сланцевых поисках и в производстве нефти в России, а также положения о ценных бумагах и кредитовании, ограничивающие предоставление финансирования и услуг по торговле акциями определенным российским компаниям, в том числе НК. 

Ранее иски в связи с европейскими санкциями подали также "Газпром нефть", ВЭБ, Сбербанк и ВТБ. Дело "Роснефти" против Совета ЕС является первым делом по оспариванию санкций, инициированным российской компанией. В апреле прошлого года "Газпром нефть" и Сбербанк получили из Европейского суда предложение отложить рассмотрение их дел по санкциям до вынесения решения по аналогичному иску "Роснефти".

От редакции: Бедные расеянские банкиры, нефтесосы да газопродавцы! Как тиранит их Евросодом-то... Любопытно, однако, что никаких санкций на проект "Северный поток-2" ЕС не накладывает и никогда не наложит. Вот поэтому-то Газпром-нефть в таком гордом одиночестве и терпит нападки проклятых буржинов - ни Газпром, который газовый, является для ЕС поставщиком дешёвого и качественного газа, и ни Миллер, ни кто-либо из газпромовских персон, поддерживающих немецкий футбол нефте- и газорубликами, никогда под санкции не попадёт. 

Между тем, силовигарх номер один, основной лоббист "Северного потока-2" живёт, не зная хлопот. И с тем самым Китаем, куда уходят не только газ, нефть российсикие, но и лес, и уголь - так вот успешно выпивает и смачно закусывает в лице только что продлившего свои полномочия товарища Синя с той самой КНР, которая из нашей нефти делает и нам же продаёт игрушки и прочие изделия из нефтепродуктов. Как ответ силовигархии на санкции и на массовый протест по поводу пенсионного грабежа - очень хороший и своевременный ход. Не мешайте господам решать ваши судьбы, господа рабочие-будущие-пенсионеры!

Рубль падает к чертям собачьим. Опросы общественного мнения показывают, что люди начали экономить на продуктах и готовятся затянуть пояса туже, чем при Ельцине. И тут - бац! Президента по всем каналам показывают на фоне тазиков с красной икрой. Цитируют его признания любви к морепродуктам... 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Завидонов Никодиг написал 13.09.2018 15:17
И вот откуда этому nидарасу столько икры вынесли? Тама икры тысяч на 40 дровами.
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