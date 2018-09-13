Граждане РФ окончательно утратили интерес не только к теленовостям, но и к Путин-ТВ вообще

Телевизионным новостям теперь доверяют на 30% меньше россиян, чем девять лет назад. Как следует из опроса, опубликованного на сайте "Левада-Центра", доверие к теленовостям за последние девять лет упало с 79% до 49%, а к информации интернет-изданий - выросло с 7 до 24%.

Этому в немалой степени способствовало одностороннее телевизионное освещение пенсионной реформы: 24% россиян считают, что тема объективнее освещается в интернете, чем на телевидении.

Среди других тем, которые освещаются в интернете "полнее и объективнее", чем на телевидении, респонденты назвали личную жизнь и благосостояние чиновников и политиков (24%), положение дел в экономике (22%), акции протеста (21%) и внешнюю политику (18%). Те же 18% - против 26% в марте 2017 года - заявили, что таких тем нет вообще.

Вместе с тем россияне по-прежнему чаще всего узнают новости из телевизора, но доля таких ответов за девять лет уменьшилась с 94 до 73%, а доля тех, кто предпочитает интернет, выросла с 9 до 37%. Среди людей от 18 до 24 лет соотношение любителей телевидения и интернета составляет 49% и 54% соответственно, среди людей старше 55 лет - 89% и 18% соответственно.

Как заявил "Ведомостям" директор "Левада-"ентра" Лев Гудков, рост недоверия к телевидению усилился в апреле и особенно после июньского объявления о повышении пенсионного возраста, в основном из-за формы подачи информации о пенсионной реформе.

"Доверие к официозу падает, особенно среди молодых и более образованных людей. <...> Люди остро чувствуют, что по телевизору не говорят о негативных факторах пенсионной реформы", - заявил Гудков, добавив, что многие также устали и от антизападной пропаганды, обычной для нынешнего телевидения.

По словам экспертов, падение доверия к телевидению было двухэтапным, и первый этап связан с тем, что монологи ведущего или шоу, обычные для нынешнего телевидения, воспринимаются молодыми людьми как архаика, к тому же зрители не могут вмешаться в процесс. Поэтому молодые люди сами создают информационную повестку и ведут свои видеоблоги.

Второй этап коснулся людей среднего возраста, в большинстве ориентировавшихся на прежние порядки: после изменений в законодательстве трактовка пенсионной реформы на экране вошла в противоречие с их личной точкой зрения.

О том, что с 2010 года аудитория новостного интернета увеличилась в три раза (с 13%), а доверие россиян к теленовостям заметно снизилось, в прошлом году заявили социологи фонда "Общественное мнение". Причины такого снижения не назывались. Еще один опрос в апреле этого года показал, что 71% россиян смотрят новости по телевизору каждый день или практически каждый день. При этом доверяют увиденному только 51% опрошенных.

Отметим также, что в середине июля словосочетание "пенсионная реформа" исчезло из эфира федеральных каналов. Так, до 16 июля "Первый канал", "Россия 24" и НТВ за первые пять дней после обнародования законопроекта показали 41 сюжет о "пенсионной реформе", а с 16 по 18 июля словосочетание использовали только один раз. Его эвфемизмом стали формулировки "изменения в пенсионной системе" и "изменения в пенсионном законодательстве". А 16 июля появились сообщения о том, что лояльные власти политики, эксперты, блогеры и журналисты получили указание из администрации президента не употреблять термин "пенсионная реформа". В Кремле сочли, что слово "реформы" может вызвать у граждан ассоциации с 1990-ми годами. Не отразились в новостных и аналитических программах и акции протеста против повышения пенсионного возраста, состоявшиеся 1 июля в нескольких городах РФ.

От редакции: Как её ни называй - а реформа и есть реформа, причём альтернативные названия, такие, как "пенсионный грабёж", тоже кремлядям не понравятся. На деле власть мультимиллиардеров просто лишний раз показала народонаселению РФ, что она в доме хозяйка, и если ей надо взять каких-то жалких 1,7 триллиона рублей - она возьмёт из карманов самых бедных, а эти бедные проработают лишних пять лет, чтобы господа, которых Путин в Кремле и представляет, имели удовольствие и далее кататься на яхтах, отдыхать в куршевелях, строить замки за рубежом... Цель работы всего государства нынешнего, постсоветского - только в этом. Потому что народонаселение-то вымирает (что признал и умолявший население отнестись с пониманием к реформе Путин), является тормозящим "цифровое развитие" сырьевой империи фактором.

Телевиденье в нынешнем его издании - далеко не главный рупор правящего класса, и это прекрасно понимает сам Эрнст, забивая эфир дешёвым, бесвкусным "мылом" только для того, чтобы обывательское время как бы не прерывалось, а в нужный момент дорогим россиянам показали пассажиры люксовых личных самолётов, вроде Екатерины Андреевой, как хорошо им жить при Путине, как сытно, свободно и вольготно, ну и - так далее... Доверять ли телевизионной информации? Никаких альтернативных телеканалов, кроме "Дождя" давно не было в Путинской России, да и тому урезали частоты.

Нет, телекартинка сейчас используется не только обывателем, но и интеллектуалом - строго по назначению, для погружения разума в сон, часто подпитываемый алкоголем. Сел, посмотрел кусочек какого-то фильма без новостей, заснул. А утром - снова на службу капиталу, чтобы богатые богатели, а бедные беднели - причём сам Путин показывает, как именно это происходит, с железной закономерностью. 90% против? Ну, так плевать на эти миллионы дорогих россиян - хотят они того или не хотят, но будут работать лишние 5 лет ради благополучия сотни форбсовских долларовых миллиардеров-паразитов, присвоивших себе всё советское инфраструктурное, индустриальное (уцелевшее) и нефтегазовое наследие.

Д.Ч.