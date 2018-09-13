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Московский листок

Граждане РФ окончательно утратили интерес не только к теленовостям, но и к Путин-ТВ вообще

Опубликовано 13.09.2018 в разделе комментариев 7

кремляди силовигархия реформа пенсионеры телевиденье
Граждане РФ окончательно утратили интерес не только к теленовостям, но и к Путин-ТВ вообще

Телевизионным новостям теперь доверяют на 30% меньше россиян, чем девять лет назад. Как следует из опроса, опубликованного на сайте "Левада-Центра", доверие к теленовостям за последние девять лет упало с 79% до 49%, а к информации интернет-изданий - выросло с 7 до 24%. 

Этому в немалой степени способствовало одностороннее телевизионное освещение пенсионной реформы: 24% россиян считают, что тема объективнее освещается в интернете, чем на телевидении. 

Среди других тем, которые освещаются в интернете "полнее и объективнее", чем на телевидении, респонденты назвали личную жизнь и благосостояние чиновников и политиков (24%), положение дел в экономике (22%), акции протеста (21%) и внешнюю политику (18%). Те же 18% - против 26% в марте 2017 года - заявили, что таких тем нет вообще. 

Вместе с тем россияне по-прежнему чаще всего узнают новости из телевизора, но доля таких ответов за девять лет уменьшилась с 94 до 73%, а доля тех, кто предпочитает интернет, выросла с 9 до 37%. Среди людей от 18 до 24 лет соотношение любителей телевидения и интернета составляет 49% и 54% соответственно, среди людей старше 55 лет - 89% и 18% соответственно. 

Как заявил "Ведомостям" директор "Левада-"ентра" Лев Гудков, рост недоверия к телевидению усилился в апреле и особенно после июньского объявления о повышении пенсионного возраста, в основном из-за формы подачи информации о пенсионной реформе. 

"Доверие к официозу падает, особенно среди молодых и более образованных людей. <...> Люди остро чувствуют, что по телевизору не говорят о негативных факторах пенсионной реформы", - заявил Гудков, добавив, что многие также устали и от антизападной пропаганды, обычной для нынешнего телевидения. 

По словам экспертов, падение доверия к телевидению было двухэтапным, и первый этап связан с тем, что монологи ведущего или шоу, обычные для нынешнего телевидения, воспринимаются молодыми людьми как архаика, к тому же зрители не могут вмешаться в процесс. Поэтому молодые люди сами создают информационную повестку и ведут свои видеоблоги. 

Второй этап коснулся людей среднего возраста, в большинстве ориентировавшихся на прежние порядки: после изменений в законодательстве трактовка пенсионной реформы на экране вошла в противоречие с их личной точкой зрения. 

О том, что с 2010 года аудитория новостного интернета увеличилась в три раза (с 13%), а доверие россиян к теленовостям заметно снизилось, в прошлом году заявили социологи фонда "Общественное мнение". Причины такого снижения не назывались. Еще один опрос в апреле этого года показал, что 71% россиян смотрят новости по телевизору каждый день или практически каждый день. При этом доверяют увиденному только 51% опрошенных. 

Отметим также, что в середине июля словосочетание "пенсионная реформа" исчезло из эфира федеральных каналов. Так, до 16 июля "Первый канал", "Россия 24" и НТВ за первые пять дней после обнародования законопроекта показали 41 сюжет о "пенсионной реформе", а с 16 по 18 июля словосочетание использовали только один раз. Его эвфемизмом стали формулировки "изменения в пенсионной системе" и "изменения в пенсионном законодательстве". А 16 июля появились сообщения о том, что лояльные власти политики, эксперты, блогеры и журналисты получили указание из администрации президента не употреблять термин "пенсионная реформа". В Кремле сочли, что слово "реформы" может вызвать у граждан ассоциации с 1990-ми годами. Не отразились в новостных и аналитических программах и акции протеста против повышения пенсионного возраста, состоявшиеся 1 июля в нескольких городах РФ.

От редакции: Как её ни называй - а реформа и есть реформа, причём альтернативные названия, такие, как "пенсионный грабёж", тоже кремлядям не понравятся. На деле власть мультимиллиардеров просто лишний раз показала народонаселению РФ, что она в доме хозяйка, и если ей надо взять каких-то жалких 1,7 триллиона рублей - она возьмёт из карманов самых бедных, а эти бедные проработают лишних пять лет, чтобы господа, которых Путин в Кремле и представляет, имели удовольствие и далее кататься на яхтах, отдыхать в куршевелях, строить замки за рубежом...  Цель работы всего государства нынешнего, постсоветского - только в этом. Потому что народонаселение-то вымирает (что признал и умолявший население отнестись с пониманием к реформе Путин), является тормозящим "цифровое развитие" сырьевой империи фактором.

Телевиденье в нынешнем его издании - далеко не главный рупор правящего класса, и это прекрасно понимает сам Эрнст, забивая эфир дешёвым, бесвкусным "мылом" только для того, чтобы обывательское время как бы не прерывалось, а в нужный момент дорогим россиянам показали пассажиры люксовых личных самолётов, вроде Екатерины Андреевой, как хорошо им жить при Путине, как сытно, свободно и вольготно, ну и - так далее... Доверять ли телевизионной информации? Никаких альтернативных телеканалов, кроме "Дождя" давно не было в Путинской России, да и тому урезали частоты.

Нет, телекартинка сейчас используется не только обывателем, но и интеллектуалом - строго по назначению, для погружения разума в сон, часто подпитываемый алкоголем. Сел, посмотрел кусочек какого-то фильма без новостей, заснул. А утром - снова на службу капиталу, чтобы богатые богатели, а бедные беднели - причём сам Путин показывает, как именно это происходит, с железной закономерностью. 90% против? Ну, так плевать на эти миллионы дорогих россиян - хотят они того или не хотят, но будут работать лишние 5 лет ради благополучия сотни форбсовских долларовых миллиардеров-паразитов, присвоивших себе всё советское инфраструктурное, индустриальное (уцелевшее) и нефтегазовое наследие.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 7
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(15) написал 13.09.2018 16:52
Внимание: разыскивается особо опасный военный, государственный преступник В. Золотов!
.
https://preview.ibb.co/n3Y2H9/130918_04.jpg
.
Ему вменяются преступления:
. - Государственная измена ст. 64 УК РСФСР;
- Нарушение воинской присяги Гражданам СССР;
- Участие в государственном перевороте 1991-1993гг.;
- Пособничество и укрывательство американских марионеток (Ельцина, Путина);
- Хищение бюджетных средств в особо крупных размерах, мародерство, геноцид;
- Лоббирование &#8222;закона&#8221; об убийстве граждан; - Публичные угрозы гражданам расправами.
.
При поимке этого особо опасного государственного и военного преступника, если у него не окажется видимых признаков беременности - стрелять на поражение.
.
Возможно при поимке в истерике он будет угрожать, визжать, что он типа "патриот", "ударник коммунистического труда", будет рассказывать, что у него где-то имеется "офицерская честь", только с собой не прихватил - не ведитесь на это, на понт берет мусор. Это типичное поведение гопника из питерской подворотни!
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(без названия)
Чингачгук написал 13.09.2018 16:41
В сущности,новости по ТВ смотреть совсем не обязательно,а точнее сказать-просто бесполезно.Точно так же как и все проплаченные режимом "политические шоу",которые кроме отвращения ничего не вызывают.А в новостях,иногда события освещаются с точностью-до наоборот и пполучить правдивую информацию практически нереально.В сети,конечно тоже хватает информационеых вбросов,искаженных ровно настолько,насколько это нужно власти,но,переделать под себя весь интернет,конечно бесполезно и поэтому правдивую информацию можно найти только здесь,а по ТВ,можно кинушку поглядеть,а новости не смотреть совсем,поскольку полностью обьективной информации там не бывает никогда...
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(без названия)
и еще пара слов написал 13.09.2018 16:37
Ты смотри, как быстро все меняется! Еще 18-го марта эти расияне дружненько шагали на ЛОХОТРОН, а вот уже капризничают - не хотят смотреть на кисель-тв самозванца Плешивого и его ракеты... дык, ежели так пойдет дальше, то скоро днем с огнем не сыщешь тех, кто скакал с визгами "крвм наш"... как все быстро меняется!
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На финал обождите
Туполев я, Если че написал 13.09.2018 16:27
Да нормально. Бедность на россии и люди заняты работой, дешевыми товарами. Некогда им. Но вера в Россию и Путина есть, также благодарность за Крым, за спасение от бандеровцев и конечно гордость за то, что умыли пиндосию. Трамп даун и президент хвааааххххаааа. Молодца Путин. И брексит, Тереза как побитая собака . А Меркель, боится потерять работу аки кинжала. Орбан вообще нацист.
Хааааа М о л о д ц а, скушай холодца!
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На финал обождите
Туполев я, Если че написал 13.09.2018 16:26
Да нормально. Бедность на россии и люди заняты работой, дешевыми товарами. Некогда им. Но вера в Россию и Путина есть, также благодарность за Крым, за спасение от бандеровцы и конечно гордость за то, что умели пиндосию. Трамп даун и президент хвааааххххаааа. Молодца Путин. И брексит, Тереза как побитая собака . А Мебель, боится потерять работу аки кинжала. Орбан вообще нацист.
Хааааа М о л о д ц а, скушай холодца!
Ответить
(без названия)
Ух написал 13.09.2018 16:25
Еще великий Капица сказал. Современное телевидение это преступная организация, которое практикует моральное разложение. Не смотрю дебилизатор, он агресивен, разжигает рознь, прям экстримисткое
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Димон,не называй рабов гражданами. Это уже скот.
государства.нет написал 13.09.2018 15:35
РФ - колония. Пойми же наконец.Не граждане,едрит твою двадцать-а овощи.Флора.Ни бэ,ни мэ.
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