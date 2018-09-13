Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нефтяной королёк разорённой джамахирии попал под санкции США

Опубликовано 13.09.2018 в разделе комментариев 0

сша нефть ливия социальныйрегресс джамахирия
Нефтяной королёк разорённой джамахирии попал под санкции США

Министерство финансов США ввело ограничительные меры против главы так называемой "гвардии нефтяных предприятий" в Ливии Ибрагима аль-Джадрана, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства. 

В документе отмечается, что США распространяют на Ибрагима аль-Джадрана действие правительственного постановления 13726 и замораживают его собственность на американской территории, а также временно запрещают ему въезд в Соединенные Штаты как лицу, которое действует против государственных интересов Ливии. Гражданам США также запрещено заключать какие-либо сделки с аль-Джадраном. 

Кроме того, аналогичные санкции ООН запрещают государствам, входящим в эту организацию, допускать аль-Джадрана на свою территорию и проводить с ним финансовые операции. 

"Неоднократные атаки боевиков под руководством Ибрагима аль-Джадрана нанесли серьезный ущерб экономике Ливии и лишили ливийцев доходов в миллиарды долларов от продажи нефти, - сказала замминистр финансов США Сигал Манделкер. - Министерство финансов США принимает посильные меры для того, чтобы остановить боевиков и криминальные группировки, которые нарушают мир и стабильность Ливии". 

В июне 2018 года боевики во главе с Ибрагимом аль-Джадраном участвовали в ряде столкновений с подразделениями Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, передает "Интерфакс". В результате боевых действий сторонники аль-Джадрана захватили два терминала для экспорта нефти в стратегически важном регионе "нефтяного полумесяца". Именно из этого региона экспортируется большая часть ливийского "черного золота". Захват терминалов привел к тому, что бюджет Ливии стал недополучать десятки миллионов долларов ежедневно. 

Через несколько дней ЛНА удалось отбить терминалы у боевиков, но к тому времени ущерб от экономического и политического кризиса, вызванного боевыми действиями, превысил уже 1,4 млрд долларов. 

Нападения вооруженных отрядов Ибрагима аль-Джадрана на объекты нефтяной промышленности продолжаются последние пять лет. В 2014 году аль-Джадран пытался незаконно вывезти из Ливии нефть, погруженную на судно Morning Glory. Однако судно было перехвачено ВМС США, после чего было вынуждено вернуться в Ливию.

От редакции: Забавно, что не НАТО, не европейские кораблики, а именно ВМС США контролируют вывоз нефти из разорённой джамахирии. То есть цели, которые США ставили себе при уничтожении крупного нефтяного игрока-конкурента, джамахирии и Каддафи - достигнуты все, а внешний контроль за нефтедобычей "при демократии" расставляет акценты, где требуется. Страна расчленена на национально и кланово враждующие "бандустаны", которым "рукою цивилизации" не дают подняться выше роли поставщиков нефти более развитым государствам. И не поверишь, что всего десять лет назад там работали российские специалисты, научные сотрудники - на ниве бесплатного всеобщего образования, технического прогресса. И всё это оплачивала джамахирия, то есть государство.

Нефть можно пустить во благо социального прогресса - это главное, что доказало 40-летнее, бессменное (что и стало главной точкой болевой) правление Каддафи. Но замкнутая на личность лидера, такая стратегия развития рискует обрушиться в течение полугода. Ибо эту же нефть можно сделать яблоком раздора, если лишить страну централизованного руководства - и нефть станет топливом социального регресса и самоистребления народа, которому отведена мировым гегемоном роль "сырьевой нефтевышки". Очень хороший урок для населения РФ - задуматься, к чему ведёт его силовигархия во главе с православно озабоченным Путиным - уже на почве "газпромославия" бесследно утратившим дружеские связи с Украиной и жуждущим точно так же обойтись с Белоруссией, которая якобы много просит за транзит нефти...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП 

Новости по теме:

Разорённая Ливия мстит европейским дипломатам грабежом

Пока Национальный Лидер вкушал икорки во Владивостоке, Евросуд продлил санкции

Европа планирует войсками остановить исход гастарбайтеров из разорённой ею Ливии 

Разорённая Ливия исторгает гастарбайтеров, что для Европы чрезвычайное положение

Сын Каддафи признался, что Ливия финансировала избирательную кампанию "клоуна Саркози"



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Есть ли вам дело до автокефальности украинской церкви?:
Результаты
Интернет-ТВ
Золотов и сакральная капуста
Золотов и сакральная капуста
13.09.2018
В прямом эфире ведущий может выгонять, посылать на хер и даже "дать по е...лу"
В прямом эфире ведущий может выгонять, посылать на...
12.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Нефтяной королёк разорённой джамахирии попал под санкции США (0)
Граждане РФ окончательно утратили интерес не только к теленовостям, но и к Путин-ТВ вообще (7)
Пока Национальный Лидер вкушал икорки во Владивостоке, Евросуд продлил санкции (3)
Министр украинской инфраструктуры Омелян подозревается в крупном и незаконном обогащении (0)
Путин подарит ПФР столько же, сколько надеется вытрясти из пенсионеров реформой (3)
Силовигарх Якунин начал "Диалог цивилизаций" два года назад, чтобы заделаться знатным немцем (2)
Петр Верзилов срочно госпитализирован в реанимацию с отравлением (14)
Фокус не удался!.. (13)
Для чего Астана переименовывает Восточный Казахстан (9)
Удальцову продлили арест на 112 часов (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Зачем вы их травите?
Максим Калашников Максим Калашников: Партия Дела о выступлении на выборах 9 сентября. Затулин: Донбасс - не вполне русский?
Дарья Митина Дарья Митина: Бoбёр, выдыхай!...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Выход из кризиса
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss