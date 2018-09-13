Нефтяной королёк разорённой джамахирии попал под санкции США

Министерство финансов США ввело ограничительные меры против главы так называемой "гвардии нефтяных предприятий" в Ливии Ибрагима аль-Джадрана, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

В документе отмечается, что США распространяют на Ибрагима аль-Джадрана действие правительственного постановления 13726 и замораживают его собственность на американской территории, а также временно запрещают ему въезд в Соединенные Штаты как лицу, которое действует против государственных интересов Ливии. Гражданам США также запрещено заключать какие-либо сделки с аль-Джадраном.

Кроме того, аналогичные санкции ООН запрещают государствам, входящим в эту организацию, допускать аль-Джадрана на свою территорию и проводить с ним финансовые операции.

"Неоднократные атаки боевиков под руководством Ибрагима аль-Джадрана нанесли серьезный ущерб экономике Ливии и лишили ливийцев доходов в миллиарды долларов от продажи нефти, - сказала замминистр финансов США Сигал Манделкер. - Министерство финансов США принимает посильные меры для того, чтобы остановить боевиков и криминальные группировки, которые нарушают мир и стабильность Ливии".

В июне 2018 года боевики во главе с Ибрагимом аль-Джадраном участвовали в ряде столкновений с подразделениями Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, передает "Интерфакс". В результате боевых действий сторонники аль-Джадрана захватили два терминала для экспорта нефти в стратегически важном регионе "нефтяного полумесяца". Именно из этого региона экспортируется большая часть ливийского "черного золота". Захват терминалов привел к тому, что бюджет Ливии стал недополучать десятки миллионов долларов ежедневно.

Через несколько дней ЛНА удалось отбить терминалы у боевиков, но к тому времени ущерб от экономического и политического кризиса, вызванного боевыми действиями, превысил уже 1,4 млрд долларов.

Нападения вооруженных отрядов Ибрагима аль-Джадрана на объекты нефтяной промышленности продолжаются последние пять лет. В 2014 году аль-Джадран пытался незаконно вывезти из Ливии нефть, погруженную на судно Morning Glory. Однако судно было перехвачено ВМС США, после чего было вынуждено вернуться в Ливию.

От редакции: Забавно, что не НАТО, не европейские кораблики, а именно ВМС США контролируют вывоз нефти из разорённой джамахирии. То есть цели, которые США ставили себе при уничтожении крупного нефтяного игрока-конкурента, джамахирии и Каддафи - достигнуты все, а внешний контроль за нефтедобычей "при демократии" расставляет акценты, где требуется. Страна расчленена на национально и кланово враждующие "бандустаны", которым "рукою цивилизации" не дают подняться выше роли поставщиков нефти более развитым государствам. И не поверишь, что всего десять лет назад там работали российские специалисты, научные сотрудники - на ниве бесплатного всеобщего образования, технического прогресса. И всё это оплачивала джамахирия, то есть государство.

Нефть можно пустить во благо социального прогресса - это главное, что доказало 40-летнее, бессменное (что и стало главной точкой болевой) правление Каддафи. Но замкнутая на личность лидера, такая стратегия развития рискует обрушиться в течение полугода. Ибо эту же нефть можно сделать яблоком раздора, если лишить страну централизованного руководства - и нефть станет топливом социального регресса и самоистребления народа, которому отведена мировым гегемоном роль "сырьевой нефтевышки". Очень хороший урок для населения РФ - задуматься, к чему ведёт его силовигархия во главе с православно озабоченным Путиным - уже на почве "газпромославия" бесследно утратившим дружеские связи с Украиной и жуждущим точно так же обойтись с Белоруссией, которая якобы много просит за транзит нефти...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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