Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Угрюмые монологи обвиняемых, надиктованные "России сегодня", не убедили британских спецов

Опубликовано 13.09.2018 в разделе комментариев 0

позор гру британия яды скрипали
Угрюмые монологи обвиняемых, надиктованные "России сегодня", не убедили британских спецов

В министерстве иностранных дел Великобритании считают рассказ Александра Петрова и Руслана Боширова российскому телеканалу об их пребывании в Солсбери лживым и искажающим информацию. Об этом сообщает ТАСС. 

При это в ведомстве уверены, что это те самые люди, которые отравили Скрипалей. "Правительство Великобритании уверено, что эти люди (Петров и Боширов, -ред.) - агенты российской военной разведки - ГРУ, которые использовали нелегальной токсичное химическое оружие на улицах нашей страны", -говорится в сообщении. 

Кроме того, Великобритания неоднократно требовала у Москвы отчитаться о произошедшем в Солсбери. 

"Сегодня, как мы видели, они ответили умышленным искажением и ложью", - заявили в Форин-офис.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный ухмыляется:

- Вот же в чём проблема: будь это то государство, в котором ГРУ, собственно, и появилось и с которым (как утверждает нынешний кремлёвский рупор) умерло, то персонажам, которых Британия обвиняет, можно было бы гордо поднять голову и вовсе не отвечать на обвинения. Ну, мало ли, происки империализма - а даже если это и мы, то родина нас, услышав такие обвинения от врага, сильнее любить будет! А придётся, как в "Мёртвом сезоне", посидеть на чужбине или даже как в "Судьбе резидента" посидеть в "музыкальной шкатулке" (мой поклон товарищу Ножкину, книгу-то с автографом так и не забрал, второй том стихов, хорошо хоть свою оставил) - так нас образ берёз родных и будущее социалистической родины, коммунизм, укрепит во всех испытаниях. Потому что есть, за кого страдать, - за 275 миллионов свободных советских граждан, неустанно повышающих уровень своего образования и технической культуры, которые вместе  построят, несомненно, коммунизм, пусть даже и замучают нас эти отмирающие классы и страны... Но - нет таких козырей в колоде нынешних обвиняемых, и выше, в краплёной колоде кремлядей - нету. Травим мы беглых соотечественников не во благо социализма, а чтобы прикрыть махинации родной русской мафии - чтобы Скрипаль не "сдал" в Испании тех, кто платит нам бабло (зарплату), этих Тамбовско-Питерских, всех. Когда государственными интересами становятся мафиозные тайны грабителей России - вот вместо Бекаса и Штирлица и выходят на сцену такие Петровы и Бошировы, угрюмые морды из "питерских" подворотен, не имеющие даже былого обаяния Лугового. Да, "заказал" кто-то из силовигархов Скрипаля, да, сработали грязно "туристы", оставили много следов, ну так и цель-то - какая? Есть ли мотив работать чисто? Нет, бабло побеждает зло, значит надо отработать, а потом - стать "туристами". И отмолчаться нельзя тоже: начальство не велит, приказывает показаться, само отвечать не планирует... Вот такое убожество, достойное генерал-братанА Золотова - как говорится, почти как в том стихотворении классика, "но чести нет и выше"...

Материалы по теме:

Петр Верзилов срочно госпитализирован в реанимацию с отравлением

Мрачные "туристы" из ГРУ развеяли всякие сомнения: Скрипалей травили не они...

Пока Национальный Лидер вкушал икорки во Владивостоке, Евросуд продлил санкции

Граждане РФ окончательно утратили интерес не только к теленовостям, но и к Путин-ТВ вообще



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Есть ли вам дело до автокефальности украинской церкви?:
Результаты
Интернет-ТВ
Золотов и сакральная капуста
Золотов и сакральная капуста
13.09.2018
В прямом эфире ведущий может выгонять, посылать на хер и даже "дать по е...лу"
В прямом эфире ведущий может выгонять, посылать на...
12.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В ДНР разоружают и расформировывают батальон беглого Прилепина (2)
Угрюмые монологи обвиняемых, надиктованные "России сегодня", не убедили британских спецов (0)
Нефтяной королёк разорённой джамахирии попал под санкции США (1)
Граждане РФ окончательно утратили интерес не только к теленовостям, но и к Путин-ТВ вообще (13)
Пока Национальный Лидер вкушал икорки во Владивостоке, Евросуд продлил санкции (6)
Министр украинской инфраструктуры Омелян подозревается в крупном и незаконном обогащении (0)
Путин подарит ПФР столько же, сколько надеется вытрясти из пенсионеров реформой (7)
Силовигарх Якунин начал "Диалог цивилизаций" два года назад, чтобы заделаться знатным немцем (3)
Петр Верзилов срочно госпитализирован в реанимацию с отравлением (15)
Фокус не удался!.. (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Свет на Скрипалях клином не сошёлся, в Солсбери ещё 50 тысяч жителей
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Зачем вы их травите?
Максим Калашников Максим Калашников: Партия Дела о выступлении на выборах 9 сентября. Затулин: Донбасс - не вполне русский?
Дарья Митина Дарья Митина: Бoбёр, выдыхай!...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss