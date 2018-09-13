Угрюмые монологи обвиняемых, надиктованные "России сегодня", не убедили британских спецов

В министерстве иностранных дел Великобритании считают рассказ Александра Петрова и Руслана Боширова российскому телеканалу об их пребывании в Солсбери лживым и искажающим информацию. Об этом сообщает ТАСС.

При это в ведомстве уверены, что это те самые люди, которые отравили Скрипалей. "Правительство Великобритании уверено, что эти люди (Петров и Боширов, -ред.) - агенты российской военной разведки - ГРУ, которые использовали нелегальной токсичное химическое оружие на улицах нашей страны", -говорится в сообщении.

Кроме того, Великобритания неоднократно требовала у Москвы отчитаться о произошедшем в Солсбери.

"Сегодня, как мы видели, они ответили умышленным искажением и ложью", - заявили в Форин-офис.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный ухмыляется:

- Вот же в чём проблема: будь это то государство, в котором ГРУ, собственно, и появилось и с которым (как утверждает нынешний кремлёвский рупор) умерло, то персонажам, которых Британия обвиняет, можно было бы гордо поднять голову и вовсе не отвечать на обвинения. Ну, мало ли, происки империализма - а даже если это и мы, то родина нас, услышав такие обвинения от врага, сильнее любить будет! А придётся, как в "Мёртвом сезоне", посидеть на чужбине или даже как в "Судьбе резидента" посидеть в "музыкальной шкатулке" (мой поклон товарищу Ножкину, книгу-то с автографом так и не забрал, второй том стихов, хорошо хоть свою оставил) - так нас образ берёз родных и будущее социалистической родины, коммунизм, укрепит во всех испытаниях. Потому что есть, за кого страдать, - за 275 миллионов свободных советских граждан, неустанно повышающих уровень своего образования и технической культуры, которые вместе построят, несомненно, коммунизм, пусть даже и замучают нас эти отмирающие классы и страны... Но - нет таких козырей в колоде нынешних обвиняемых, и выше, в краплёной колоде кремлядей - нету. Травим мы беглых соотечественников не во благо социализма, а чтобы прикрыть махинации родной русской мафии - чтобы Скрипаль не "сдал" в Испании тех, кто платит нам бабло (зарплату), этих Тамбовско-Питерских, всех. Когда государственными интересами становятся мафиозные тайны грабителей России - вот вместо Бекаса и Штирлица и выходят на сцену такие Петровы и Бошировы, угрюмые морды из "питерских" подворотен, не имеющие даже былого обаяния Лугового. Да, "заказал" кто-то из силовигархов Скрипаля, да, сработали грязно "туристы", оставили много следов, ну так и цель-то - какая? Есть ли мотив работать чисто? Нет, бабло побеждает зло, значит надо отработать, а потом - стать "туристами". И отмолчаться нельзя тоже: начальство не велит, приказывает показаться, само отвечать не планирует... Вот такое убожество, достойное генерал-братанА Золотова - как говорится, почти как в том стихотворении классика, "но чести нет и выше"...

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