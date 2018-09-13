В ДНР разоружают и расформировывают батальон беглого Прилепина

Нацболы, служащие в "прилепинском" батальоне в Донецке, сообщают, что час назад арестован командир батальона нацбол Сергей Фомченков. Сейчас силы МВД пытаются разоружить подразделение и "отжать" себе расположение батальона - бывшую гостиницу "Прага".

После смерти Захарченко Фомченков планировал перевести батальон в подчинение Корпуса, с чем и связаны недружественные действия конкурирующих структур народной республики.

UPD. Штурма не будет, "Прагу" мирно передали, чтобы избежать кровопролития. Ниже подоплека штурма - более подробно.

"Прилепинский" батальон ранее относился к ПСН (полку специального назначения). После смерти Захарченко ПСН отправили в подчинение МВД, однако Фомич хотел перевести свой батальон в подчинение Корпуса. Отжимом "Праги" занимались именно бойцы ПСН.

Сейчас расположение полностью контролируется ими, решается вопрос о передаче оружия и БК.

- Затянули, - комментирует редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - затянули своё пребывание в ДНР, товарищи, а "бандустан"-то живёт по своим законам, а местные мужики с оружием и планами "отжать" не одну "Прагу" и ещё не один завод (а ля "Ташкент") и шахту - всё набирают силу. Смели всех народных комиссаров - додавливают и последних "пришлых". "На подвале" там побывали и члены нашего ЦК, так что мы-то давно поняли, какую "справедливую республику свободных людей" там строят под надзором Суркова. И после бесславного бегства писателя-"политрука" с передовой, вполне после этого скоропостижного отбытия логичной гибели "лучшего друга" его Захарченко - что там вообще делать? Вы ещё не поняли, что ваш враг по-прежнему сидит в Кремле, фотографируется только с вагнеровцами, и иногда для поднятия рейтинга выдаёт ваши победы за свои?!

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