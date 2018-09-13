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Московский листок

В ДНР разоружают и расформировывают батальон беглого Прилепина

Опубликовано 13.09.2018 в разделе комментариев 2

криминал позор другая россия днр
В ДНР разоружают и расформировывают батальон беглого Прилепина

Нацболы, служащие в "прилепинском" батальоне в Донецке, сообщают, что час назад арестован командир батальона нацбол Сергей Фомченков. Сейчас силы МВД пытаются разоружить подразделение и "отжать" себе расположение батальона - бывшую гостиницу "Прага". 

После смерти Захарченко Фомченков планировал перевести батальон в подчинение Корпуса, с чем и связаны недружественные действия конкурирующих структур народной республики. 

UPD. Штурма не будет, "Прагу" мирно передали, чтобы избежать кровопролития. Ниже подоплека штурма - более подробно. 

"Прилепинский" батальон ранее относился к ПСН (полку специального назначения). После смерти Захарченко ПСН отправили в подчинение МВД, однако Фомич хотел перевести свой батальон в подчинение Корпуса. Отжимом "Праги" занимались именно бойцы ПСН. 

Сейчас расположение полностью контролируется ими, решается вопрос о передаче оружия и БК.

- Затянули, - комментирует редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - затянули своё пребывание в ДНР, товарищи, а "бандустан"-то живёт по своим законам, а местные мужики с оружием и планами "отжать" не одну "Прагу" и ещё не один завод (а ля "Ташкент") и шахту - всё набирают силу. Смели всех народных комиссаров - додавливают и последних "пришлых". "На подвале" там побывали и члены нашего ЦК, так что мы-то давно поняли, какую "справедливую республику свободных людей" там строят под надзором Суркова. И после бесславного бегства писателя-"политрука" с передовой, вполне после этого скоропостижного отбытия логичной гибели "лучшего друга" его Захарченко - что там вообще делать? Вы ещё не поняли, что ваш враг по-прежнему сидит в Кремле, фотографируется только с вагнеровцами, и иногда для поднятия рейтинга выдаёт ваши победы за свои?!

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
шалун написал 13.09.2018 21:55
Как бы еще в 2014 году было понятно что Долбас превратится в криминальную дырищу похуже Приднестровья, Абхазии и Осетии
Автор "Санька" не мог быть иным. Его героев надо запустить в Россию для уничтожения Путинизма. Но созданный Путиным Болотов их сюда не пустит.
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(без названия)
Диспетчер Карлос написал 13.09.2018 21:44
Зато спасли местный пенсионерок (истошно звавших "Путин введи!") от жидобяндеровцев и рептилойдов с планеты Нубиру! Снегирей спасли от распятия!...
Как бы еще в 2014 году было понятно что Долбас превратится в криминальную дырищу похуже Приднестровья, Абхазии и Осетии
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