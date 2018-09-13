Генерал-братэлло Золотов выступал по шпаргалке едросса Хинштейна

Команда Алексея Навального, который в данный момент отбывает 30-дневный арест в Москве, записала видеоответ главе Росгвардии Виктору Золотову, вызвавшему оппозиционера на дуэль.

"Все ждут, как Алексей ответит на "обращение" Золотова, но он пока не может его даже посмотреть и самостоятельно насладиться всеми перлами про "капюшон значимости" и "отбивную". Тем не менее промолчать мы не могли, поэтому Георгий Албуров разобрал речь Золотова и записал ответное (предварительное) видео", - говорится в комментарии к видео, размещенном на сайте Алексея Навального.

Албуров отметил, что за словами Золотова меркнут усмановское "тьфу на тебя" и медведевский "компот" и "вообще меркнет все, что мы когда-либо видели до этого". Видео Золотова - "лучше, чем любые заметки, чем любые статьи, книги, анонимные Telegram-каналы, это видео лучше всего показывает, кто именно управляет сегодняшней Россией, как они, самые приближенные к Путину люди, говорят и думают, что у них в головах, как они видят мир, как они относятся к своим согражданам, к людям, за чей счет вся эта чиновничья махина и существует".

Не имеет смысла говорить про дуэль, вернее "стрелку", которую генерал Золотов, чиновник "забивает" сидящему в спецприемнике Навальному - оппоненту, который не только ответить в том же формате не может, но даже посмотреть это видео не сможет еще пару недель.

"Когда Алексей выйдет, я уверен, он запишет свой собственный ответ, а я же хочу удостовериться, что за всеми этими шуточками и мемами не потеряется очень важное, а именно то, что ни единого опровержения на наше расследование мы не получили. Даже намека на него. Вместо опровержения нам скормили видео сумасшедшего генерала, который рассказывает про то, как он Навальному "надает по заднице" и сделает из него сочную отбивную".

"Нас это не устраивает. Мы в ФБК не дзюдо занимаемся, а коррупцию ищем. Поэтому давайте все вместе постараемся вычленить хоть что-то содержательное из видео Золотова".

Суть расследования ФБК, на которое Золотову не нашлось ничего ответить, сводится к тому, что премьер Дмитрий Медведев издал секретный указ, согласно которому вся еда для всей Росгвардии, по всей России, должна закупаться у одного единственного поставщика - крымского мясокомбината "Дружба народов". Расследование не очень пыльное - берем два госконтракта на покупку одной и той же еды одними и теми же подразделениями Росгвардии до медведевского секретного указа и после.

И выясняем: раньше капуста закупалась по 15 рублей, а теперь, у "Дружбы народов" - за 47 рублей. Лук в прошлом году стоит 16, а теперь - 37 рублей.

Мясокомбинат "Дружба народов" принадлежит единолично бывшему сотруднику Росгвардии и подчиненному Золотова, никому не известному Борису Заурбековичу Кантемирову. Кантемиров никакой не бизнесмен, а бывший заведующий архивом МВД, потом работал директором фирм, которые обслуживали интересы Медведева. В этом, собственно говоря, и вся суть...

Что же Золотов отвечает на такое просто и однозначное обвинение? В своем видеообращении он выделил целых 16 секунд на опровержение: "Та ценовая составляющая, о которой вы говорили, допустим, 40 рублей за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 рублей сока быть не может, там может быть лишь вода или суррогат".

Давайте разбираться... В требованиях к соку от 2017 года, когда его закупали по 40 рублей, и в требованиях от 2018 года, когда его закупают уже по 87 рублей, ГОСТ один и тот же - 32103-2013, номер технического регламента тоже одинаковый - ТР ТС 023/2011. Все требования в документах одинаковые, все так же, кроме цены, которая отличается больше, чем в два раза.

А если сока по 40 рублей быть не может, то что вы все это время закупали? Чем поили своих бойцов?

Акт приемки товара подтверждает, что еще 10 месяцев назад тот самый сок, который Золотов называет "суррогатом и водой", не вызывал у него ни малейших подозрений. Дата этого акта - ноябрь 2017 года. Подписал его полковник, начальник центра материально-технического обеспечения Росгвардии, а потом еще один полковник и три подполковника все это заверили, а еще заведующий складом и бухгалтер.

Получается что подчиненные Золотова какие-то "оборотни в погонах": два полковника, три подполковника и еще два сотрудника вступили в преступный сговор и приняли 17 тонн суррогата. Когда же состоится суд над этой группировкой?

Ведь по статистике Росстата, белокочанную капусту в магазинах Ставропольского края продают по 27 рублей за килограмм. А Росгвардия в то же время и почти там же закупает оптом эту капусту по 47 рублей. За что лишних 20 рублей Росгвардия платит?

Даже без всех этих дуэлей и сатисфакций ситуация абсурдная: чиновника обвинили в масштабной и абсолютно бессовестной коррупционной схеме, очень не офицерской.

Но вместо того, чтобы опровергать, вместо того, чтобы рассказывать, кто реальный владелец комбината, как ему достался этот актив, как так вышло, что он связан с Золотовым и Медведевым, почему секретными указами подряды распределяются, - вместо всего этого нам рассказывают про Березовского, Порошенко, Марбелью и "американские пробирки".

От редакции: Выступление генерал-братэлло многие обсуждают как личную инициативу бывшего охранника Ельцина. Однако тут явно не обошлось и без помощи интеллигенции - подзабыли товарищи, кто у Золотова не просто числится, а реально работает и получает солидный оклад в качестве советника по связям со СМИ. А это виднейший единоросс и обличитель "ельцинского периода", преступных деяний "семьи" на ниве приватизации - Александр Хинштейн. Выборы прошли, он вернулся к своим обязанностям и набросал Золотову речугу супротиву майданщиков...

Вышла двойная ирония судьбы: выпустивший не одну публицистическую книгу о ельцинско-дерипасковском беспределе в дележе государственной собственности - не только работает спичрайтером при экс-ельцинском охраннике, он ведь ещё и борец с криминалом (недавно в Самаре демонтировал памятник какого-то забытого братка посреди микрорайона) - и вот, как на зло, спич написанный Хинштейном, Золотов читает с братковскими интонациями... Комедия какая-то, определённо. Да ещё номинальный лидер "ЕдРа" Медведев в истории с крымским мясом замешан - не вопросы ли снабжения Путин-гвардии он решал там, в Крыму, когда сказал смердам-пенсионерам крылатое "денег нет, но вы держитесь"?

Д.Ч.

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