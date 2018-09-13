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Московский листок

В Сальвадоре уже сажают экс-президентов, в РФ - ещё терпят...

Опубликовано 13.09.2018 в разделе комментариев 0

коррупция силовигархия президент сальвадор
В Сальвадоре уже сажают экс-президентов, в РФ - ещё терпят...

Суд Сальвадора приговорил бывшего президента страны Антонио Саку к десяти годам тюремного заключения, после того как он признался в растрате более 300 миллионов долларов государственных средств. Об этом сообщает Reuters. Кроме того, экс-президенту назначен штраф в 260 миллионов долларов. 

Как передает агентство, экс-президент признал вину в августе в обмен на сокращение тюремного срока. По данным следствия, Сака получал деньги из госбюджета, включая 7 миллионов долларов, выделенных на нужды его бывшей партии - Националистического республиканского альянса. Эти деньги он тратил на себя и своих приближенных. 

Помимо Саки, суд приговорил к тюремному заключению шесть бывших чиновников, входивших в правительство при экс-президенте. Они получили от трех до 16 лет лишения свободы за участие в коррупционной деятельности. 

Преемник Саки, бывший президент Сальвадора Маурисио Фунес также обвиняется в коррупции и скрывается в Никарагуа с 2016 года. Его обвиняют в использовании госсредств для оплаты личных счетов. Антонио Сака был президентом Сальвадора с 2004 по 2009 год, а Маурисио Фунес - с 2009 по 2014 год. 

Как отмечает ТАСС, Сальвадор уже несколько десятилетий остается одной из самых неблагополучных стран региона. В 2015 году уровень насилия в республике достиг максимума со времен гражданской войны, почти на 80% превысив показатели предыдущего года. Жертвами насилия в минувшем году стали 6657 человек, в том числе 637 детей и подростков. 

По данным исследования ООН, в 2012 году Сальвадор занял первое место в мире по количеству убийств на 100 тысяч жителей: в среднем 104 случая. Власти заявляют, что с тех пор ситуацию удалось переломить.

Напомним, за последние годы наиболее громким процессом над экс-президентом был южнокорейский. Прокуратура Сеула допросила председателя совета директоров южнокорейской финансово-промышленной группы SK Group Че Тхэ Вона - второй по размеру конгломерат страны подозревают в коррупционных связях с политиками, включая экс-президента Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентство Yonhap. 

Че Тхэ Вон пришел на допрос в качестве свидетеля. На вопросы журналистов после допроса он отвечать отказался, отмечает ТАСС. 

В 2015 году предприниматель пожертвовал крупные суммы денег двум некоммерческим организациям, находившимся под управлением подруги экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь, которую следствие считает главной в преступной коррупционной схеме. Предположительно, он сделал это для того, чтобы добиться от Пак Кын Хе помилования, поскольку в то время отбывал тюремный срок за финансовые махинации. В итоге он действительно был амнистирован. 

Че Тхэ Вон и представители SK Group отрицают, что пожертвования организациям подруги президента Южной Кореи и президентское помилование могут быть связаны.

Как это всё похоже на "Крым-гейт" Медведева и Золотова с явно "блатной" схемой списания средств, которые ведляются на откармливание защитников вот этого же самого, воровского режима... "Но кто ж его посадит. Но же памятник!" В граните каждое слово своё отливает... 

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