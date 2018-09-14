В чем сверхзадача наезда Золотова на арестанта Навального?

И когда в «Правде» выходил особо острый антиельцинский материал, наш главный редактор Геннадий Селезнев говорил на утренней планерке: «Надо подержать тему».

То есть мы должны были подготовить еще несколько заметок в ее развитие, углубляя и расширяя. Чтобы порадовать кремлевское окружение «всенародно пьющего».

Вот и я сегодня предлагаю подержать тему «наезда» оратора Золотова на правдоруба Лешу Навального. Арестованного, как известно, почти за две недели до марша 9 сентября против повышения пенсионного возраста.

В чем сверхзадача этого эпатажного «видеобращения» генерала в «пиночетовской фуражке», которое уже трое суток сотрясает СМИ и соцсети? Не каждый день увидишь такой политический стриптиз.

Прочитал десятки самых разных комментариев, но ответа для себя не нашел. Все в золотовских филиппиках настолько грубо, нагло, примитивно, по-блатному, криминально, что кажется невероятным.

Ему 64 года. Пенсионер, собственно говоря. Арестант Навальный ему в сыновья годится, а он вызывает его на какую-то дурацкую дуэль. Причем сходу угрожает сделать из него «отбивную котлету». Это по-офицерски?

Да какой он офицер? Помните, как два назад мы направили ему Открытое письмо, предлагая отказаться от «эсэсовских» формулировок проекте закона о Нацгвардии?

Тех самых, которые вменяли его бойцам в обязанность стрелять на поражение в малолеток, «лиц с явными признаками инвалидности и женщин с видимыми признаками беременности» (https://forum-msk.org/material/power/11711740.html ).

Отказаться от этих фашистских формулировок было бы по-офицерски. Но г-н Золотов ни единым словом не высказался против них. Очевидно, надеется, что у него тут еще все впереди.

Так что не офицер он. Мы-то думали, что Росгвардия действительно создается для борьбы с терроризмом. А на деле оказалось - с инакомыслящими и не согласными. С участниками разрешенных Конституцией акций протеста, демонстраций всяких и митингов. Так что жандарм он. Главжандарм.

В своей отповеди за арестованного мужа Юлия Навальная публично назвала Золотова «вором, трусом и жуликом». Но это к нашим размышлениям мало что добавляет.

Какие-никакие два высших образования у «дуэлянта» есть. Понятно, что заочные. Легко можно догадаться, как при его телохренительных должностях полученные.

Конечно, если «по-офицерски», то надо было ответить на все пункты обвинений от ФБК в коррупции. Но это не для «кремлевских небожителей». Тот же Песков, обвиненный ФБК в «незаконном обогащении», трусливо смолчал. Как смолчали хапуги Якунин и Абызов, Шувалов и Шойгу.

Но все равно, конечно, этот мастер кулачного боя знает, что честь и достоинство, коль они задеты, надо отстаивать в суде. Любой судья сходу подмастил бы такому-то уникальному истцу, охраняющему г-на Путина свыше 25 лет.

Так что давайте я буду называть версии по мере их поступления в голову. При этом считаю совершенно неслучайным золотовский «наезд» во время отсутствия негаранта в Москве. Вы, мол, тут начинайте без меня... Все, по моему разумению, было согласовано, вплоть до последней запятой.

Первое, о чем думается, - чтобы увести внимание людей, собственно, от самой «людоедской пенсионной реформы», как ее называет гендиректор ООО «КПРФ» Г. Зюганов. Но ни на какие действия дальше не идет.

Вполне возможно, чтобы отвлечь общественное внимание от убийства лидера ДНР А.Захарченко, который был ставленником Москвы и лично товарища. Две недели прошло, а у следствия никаких причин, версий, мотивов и задержанных.

Конечно, надо затушевать и общий провал «Единой России» на выборах 9 сентября. Посмотрите цифры. Мэр Москвы С.Собянин выбран 1,5 млн. избирателей из 7,2 млн. при явке 31%

За губернатора А.Воробьева проголосовали 1,3 млн. имеющих право голоса из 5,6. млн. при явке менее 40%.

А ведь оба кремлевских ставленника во всю ивановскую использовали административный ресурс. В отпуск не уходили и агитировали за себя, любимых, с утра до поздней ночи.

Конкурентам просто было приказано не высовываться. Я как гражданин Подмосковья не знаю ни одного воробьевского соперника. Где-то один раз мелькнул Надеждин.

Так что легитимность обоих кремлевских самоназначенцев под огромным сомнением. Подавляющее большинство жителей Москвы и Подмосковья отказали им в доверии.

Ну, так поехали?..