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Московский листок

В чем сверхзадача наезда Золотова на арестанта Навального?

Опубликовано 14.09.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 5

навальный воровство дуэль
В чем сверхзадача наезда Золотова на арестанта Навального?

И когда в «Правде» выходил особо острый антиельцинский материал, наш главный редактор Геннадий Селезнев говорил на утренней планерке: «Надо подержать тему».

То есть мы должны были подготовить еще несколько заметок в ее развитие, углубляя и расширяя. Чтобы порадовать кремлевское окружение «всенародно пьющего».

Вот и я сегодня предлагаю подержать тему «наезда» оратора Золотова на правдоруба Лешу Навального. Арестованного, как известно, почти за две недели до марша 9 сентября против повышения пенсионного возраста.

В чем сверхзадача этого эпатажного «видеобращения» генерала в «пиночетовской фуражке», которое уже трое суток сотрясает СМИ и соцсети? Не каждый день увидишь такой политический стриптиз.

Прочитал десятки самых разных комментариев, но ответа для себя не нашел. Все в золотовских филиппиках настолько грубо, нагло, примитивно, по-блатному, криминально, что кажется невероятным.

Ему 64 года. Пенсионер, собственно говоря. Арестант Навальный ему в сыновья годится, а он вызывает его на какую-то дурацкую дуэль. Причем сходу угрожает сделать из него «отбивную котлету». Это по-офицерски?

Да какой он офицер? Помните, как два назад мы направили ему Открытое письмо, предлагая отказаться от «эсэсовских» формулировок проекте закона о Нацгвардии?

Тех самых, которые вменяли его бойцам в обязанность стрелять на поражение в малолеток, «лиц с явными признаками инвалидности и женщин с видимыми признаками беременности» (https://forum-msk.org/material/power/11711740.html ).

Отказаться от этих фашистских формулировок было бы по-офицерски. Но г-н Золотов ни единым словом не высказался против них. Очевидно, надеется, что у него тут еще все впереди.

Так что не офицер он. Мы-то думали, что Росгвардия действительно создается для борьбы с терроризмом. А на деле оказалось - с инакомыслящими и не согласными. С участниками разрешенных Конституцией акций протеста, демонстраций всяких и митингов. Так что жандарм он. Главжандарм.

В своей отповеди за арестованного мужа Юлия Навальная публично назвала Золотова «вором, трусом и жуликом». Но это к нашим размышлениям мало что добавляет.

Какие-никакие два высших образования у «дуэлянта» есть. Понятно, что заочные. Легко можно догадаться, как при его телохренительных должностях полученные.

Конечно, если «по-офицерски», то надо было ответить на все пункты обвинений от ФБК в коррупции. Но это не для «кремлевских небожителей». Тот же Песков, обвиненный ФБК в «незаконном обогащении», трусливо смолчал. Как смолчали хапуги Якунин и Абызов, Шувалов и Шойгу.

Но все равно, конечно, этот мастер кулачного боя знает, что честь и достоинство, коль они задеты, надо отстаивать в суде. Любой судья сходу подмастил бы такому-то уникальному истцу, охраняющему г-на Путина свыше 25 лет.

Так что давайте я буду называть версии по мере их поступления в голову. При этом считаю совершенно неслучайным золотовский «наезд» во время отсутствия негаранта в Москве. Вы, мол, тут начинайте без меня... Все, по моему разумению, было согласовано, вплоть до последней запятой.

Первое, о чем думается, - чтобы увести внимание людей, собственно, от самой «людоедской пенсионной реформы», как ее называет гендиректор ООО «КПРФ» Г. Зюганов. Но ни на какие действия дальше не идет.

Вполне возможно, чтобы отвлечь общественное внимание от убийства лидера ДНР А.Захарченко, который был ставленником Москвы и лично товарища. Две недели прошло, а у следствия никаких причин, версий, мотивов и задержанных.

Конечно, надо затушевать и общий провал «Единой России» на выборах 9 сентября. Посмотрите цифры. Мэр Москвы С.Собянин выбран 1,5 млн. избирателей из 7,2 млн. при явке 31%

За губернатора А.Воробьева проголосовали 1,3 млн. имеющих право голоса из 5,6. млн. при явке менее 40%.

А ведь оба кремлевских ставленника во всю ивановскую использовали административный ресурс. В отпуск не уходили и агитировали за себя, любимых, с утра до поздней ночи.

Конкурентам просто было приказано не высовываться. Я как гражданин Подмосковья не знаю ни одного воробьевского соперника. Где-то один раз мелькнул Надеждин.

Так что легитимность обоих кремлевских самоназначенцев под огромным сомнением. Подавляющее большинство жителей Москвы и Подмосковья отказали им в доверии.

Ну, так поехали?..



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Всего комментариев к статье: 5
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Не исключаю и подставу Золотова
А. Головенко, автор статьи написал 14.09.2018 00:42
Допускаю, что Путину нужно избавиться от Золотова. Заменить на более молодого и настырного. "Кормовая база" там сужается. И нет лучшего способа, чем выставить его дураком на всю Вселенную
При этом запугать всех митингантов
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Срочное сообщение!
Новость Часа написал 14.09.2018 00:31
Акционист Верзилов обкурился,напился ослеп и потерял дар речи! Оппозиция обвинила президента России Путина!
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(15) написал 14.09.2018 00:24
Особенно в золотовском клоунском антре смешным выглядел пассаж о некой такой духовности. Какая может быть духовность у этого наемного профессионального убийцы-головореза из подворотни, с риторикой гопника? Какая у него может быть "офицерская честь", если никакой офицер с гражданскими лицами не должен был иметь дел... правда этот "офицер" нашу страну считает оккупированной его бандформированием и поэтому для такого бандитского отребья никаких моральных границ не существует.
.
Это в полной мере относится и к его плешивому патрону, который его возвышал и должностями обеспечивает и блекскучими цацками на униформе.
.
Вот такая у путинского бандитского отребья "духовность", по 3 копейки за килограмм.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(15) написал 14.09.2018 00:15
Золотов - сучка троекуровская, давно предавшая нашу Родину, а не офицер. Принимал присягу на верность служения Советскому народу, а потом всех предал. Обладая ничем не ограниченными возможностями, прикрываясь вооруженным отребьем и безнаказанностью в путинском криминальном паханате он посмел публично угрожать расправами - это не смелость, а демонстрация собственного убожества, трусости, слабости и истерики... Вспомнил о своей где-то завалявшейся "офицерской чести", ряженный, напыщенный индюк, который никогда не сможет быть уважаемым человеком в рядах армии, которая должна защищать народ, а не кучку государственных преступников, совершивших государственный переворот, узурпировавших власть и мародерствующих в нашей стране.
.
Но нет худа без добра: все этим фашистские и криминальные отбросы каждым своим шагом непоправимо дискредитируют своего же дружка-уголовника Путина, который мнит себя типа "гарантом конституции", а на самом деле это всего лишь гарант проституции не только перед своими западными хозяевами, но и перед своими дружками-уголовниками из питерской подворотни.
.
https://www.youtube.com/watch?v=d-WBQySwFFI
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(15) написал 14.09.2018 00:08
Путинский халдей Золотов делал обращение, чтобы спасти подмоченный имидж кремлевского проекта Карнавального. Как же им без него сливать протест?
.
А сам Золотов выставился клоуном, неким таким напыщенным, ряженым индюком в униформе. И угрожал он ни сколько Карнавальному, а всем гражданам оккупированной бандитами РСФСР. Этот колун в распашонке карателей, обладая "государственной" должностью в криминальном паханате не должен был этого делать вообще, а ГОВНОкомандующий после этого должен был его с треском вышибить из некой такой "гвардии" и отдать его под суд. Но шнырь и стукач из питерской подворотни никогда этого не сделает, потому что и сам точно такой же гопник.
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