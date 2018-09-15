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Московский листок

Квартира на 2 недели

Опубликовано 15.09.2018 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 2

власть жилье
Квартира на 2 недели

Два года назад, в сентябре 2016-го, Муса Мамедов объявлял голодовку, когда его дом по улице Звёздная 57 был отключён от всех видов коммуникаций, потом почти полгода он был вынужден проживать с женой и двумя несовершеннолетними детьми в насквозь промёрзшем доме, так как идти семье было просто некуда.

За это время Мамедова штрафовали, задерживали, ему угрожали, но семья покидать дом, в котором было прожито почти 20 лет, отказывалась.

В феврале 2017-го наступила развязка - на рассвете Мамедов был задержан сотрудниками полиции, его жена - сотрудниками УФМС, дети отправлены в городской приют, кошка и вещи вывезены в неизвестном направлении, мебель поломана. Судебное постановление о выселении семьи Мамедовых на улицу из ордерного жилья было исполнено. 

Выселенных на улицу людей власти щедро оштрафовали - якобы за сопротивлении полиции и нарушение миграционного законодательства. Возврата детей Мамедовым удалось добиться уже через несколько дней, но поскольку Мамедовым продолжали угрожать их изъятием из семьи из-за отсутствия жилья, детям вместе с мамой пришлось выехать к дедушке и бабушке в Азербайджан. Их вынужденное бегство из родного города длится уже почти полтора года, а сам Муса Мамедов всё это время пытается восстановить своё право на украденное у него жильё, которое он получил ещё в 1998 году, по производственному ордеру от "Уренгойгазмонтаж". 

Этот документ на жильё пытался оспорить Андрей Мартынов, зам. мэра города Новый Уренгой, подавший на Мамедова заявление в Прокуратуру о возбуждении уголовного дела, якобы за фальсификацию ордера, но в ходе разбирательств ордер был признан настоящим, тем не менее, предоставить семье Мамедовых новое жильё взамен отобранного аварийного, никто из Администрации не поспешил. 

За полтора года борьбы (в которые семья оказалась разделена, благодаря ювенальным угрозам) первых результатов Мамедову удалось добиться только в прошлом месяце, когда был получен ответ из Прокуратуры о признании того, что "...должностными лицами МКУ "Дирекция капитального строительства и жилищной политики" и администрацией города Новый Уренгой допущены нарушения положений ст.ст. 4, 54 Жилищного кодекса РФ..." и когда после июльской голодовки Мамедова, его вызвала к себе Нина Динкова (начальница управления жилищной политики города, прославившая себя в ноябре 2016-го судебным иском в защиту своей чести, стоившим Мамедову полторы тысячи рублей штрафа). 

27 августа 2018 года Нина Динкова передала Мамедову ключи от новой двухкомнатной квартиры по адресу ул. Тундровая 6, оформление документации на квартиру и соцнайма на неё было отложено на ближайшие дни. Мамедов сразу переехал в новую квартиру, сообщил семье радостную весть, что жена и дети могут возвращаться домой, в Новый Уренгой, но уже через несколько дней начались первые сложности.

Сначала предупреждения, что Мамедов должен покинуть новую квартиру, поступили от представителей жилищной компании, далее от представителей власти.

Якобы по их заверению, эта квартира должна быть передана другому лицу.

12 сентября Мамедова навестил уже участковый, взял с него объяснение, на каком основании тот занимает квартиру на улице Тундровой.

13 сентября письменное предупреждение было получено уже из Департамента жилищной политики: 

"...Вы занимаете жилое помещение по вышеуказанному адресу без законных на то оснований. В связи с чем, в срок до 14 сентября 2018 года, Вам и членам вашей семьи необходимо освободить занимаемое жилое помещение и сдать квартиру наймодателю".



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Всего комментариев к статье: 2
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Дядя Вова, муса тут нахер нужен
Рафаил написал 15.09.2018 11:07
Удивительная ненависть к земле предков у этого Мусы. Видно, земляки хорошо знают гнилой характер этого глиста, и гонят из Азербайджана ссаными тряпками. Вот терпила и клянчит у лохов жилье.
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