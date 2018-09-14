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Московский листок

Поклонскую велено высечь, но мундир не задирать

Опубликовано 14.09.2018 в разделе комментариев 0

царь поклонская пенсии
Поклонскую велено высечь, но мундир не задирать

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала реорганизацию думской комиссии по контролю за доходами, которую она возглавляла - комитет по регламенту принял решение об объединении комиссии по доходам и комиссии по этике, c новым председателем.

«Дай Бог, чтобы новая большая комиссия обладала необходимыми полномочиями и инструментарием, чтобы одинаково эффективно рассматривать вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов… а также владения многомиллиардными активами за рубежом», — написала Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».

***

Вот даже интересно, как скоро "карманные" СМИ перейдут от неумного восхищения Няшей к ее методичному обсиранию?

Оно, конечно, некрасиво вышло - вытащили девушку из ниоткуда в качестве "попки", генералом сделали (именно в мужском роде, поскольку "генеральша" - супруга генерала), потом депутатом сразу Государственной думы! А она оказалась со своим мнением... "Уму нерастяжимо", - как пишет пламенный фельетонист Головенко, это ж так каждый полицейский генерал начнет идеи выдвигать, потом дойдет черед и до штаб-офицеров, а там, глядишь, каждый станет свою политэкономию проводить!

В общем, пока Няша тайно лобызалась с портретом неудачно почившего государя, терпеть это могли, проходило по разряду генеральских чудачеств, коих у нас с лихвой - вот взять хотя бы генерала Золотова, тот дуэльным кодексом увлекся, с арестантами биться задумал. А генерал Шойгу, тот больше по рыболовной части. Но это ничего. Приемлемо. 

Но взять, и проголосовать против повышения пенсионного возраста! Это ж до какой нравственной низости надо упасть и потом не подняться? Это ж завтра и самого государя начнут спрашивать, который раз он избирается и что про это пишет конституция. 

И ведь в чем загвоздка - можно б было просто высечь в назидание, но нельзя - депутат и в генеральском чине. Если б из простых кто, так давно бы на попу краешком присаживалась. А тут же скандал полнейший!

Но, полагаю, укорот на гражданку все же изыщут. Не может быть, чтоб не изыскали. Комиссия - это начало только, пристрелка. А дальше какашки поувесистей полетят, успевай уворачиваться, вот увидите.

А надо бы запретить депутатам не только говорить лишнего, но и голосовать. А то все голосуют, голосуют... Что, разве за такую зарплату их как попало голосовать поставили? Пресечь бы безобразие. Чтоб голосовали единым порядком и молча. Тогда был бы орднунг.

Анатолий Баранов



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