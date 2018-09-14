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Московский листок

Несколько тысяч долларов наличными - это что за доказательство экстремизма?

Опубликовано 14.09.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

суд закон мухин
Несколько тысяч долларов наличными - это что за доказательство экстремизма?

Начну с сообщения о том, что 12 сентября Пермский краевой суд вынес приговор публицисту и общественному деятелю Роману Юшкову в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Юшков признан виновным в унижении достоинства группы лиц по признаку национальности, совершённые публично с использованием сети интернет (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Основанием для этого стал пост в социальной сети под названием «Хватит кормить чужаков», в котором обсуждалось перераспределение финансовых потоков из русских территорий в нерусские республики в советский период.

Юридические идиоты и Меняйлов с раввином

Соответственно, суд признал унижение человеческого достоинства армян, грузинов, узбеков и таджиков. При этом судья Ахматов в своём приговоре вынужден был оправдать Юшкова за отрицание фактов, установленных приговором нюрнбергского трибунала в виде 6 миллионов жертв холокоста евреев (ст. 354.1), поскольку таков был вердикт коллегии присяжных.

А теперь напомню, о чём начал писать в первой части. Если вы в прессе читаете, что «следователи нашли признаки экстремисткой деятельности» в деятельности кого-то, то это значит, что СМИ вас обманули, поскольку, во-первых, как было показано в первой части, эти профессиональные дебилы - следователи, прокуроры и как бы судьи - сами не способны ничего найти. Во-вторых, они не способны прочесть закон «О противодействии экстремистской деятельности» и понять, что в нём написано. Соответственно, они не способны понять, что такое «экстремизм» даже по их фашистским законам.

Но то «юрысты», а вы-то нормальные люди. Вам что мешает прочесть, что этот закон устанавливает?

Вот читаю: «17 июля в городе Суворове Тульской области (там живут около 17 тысяч человек) задержали более 20 человек по подозрению в экстремистской деятельности. Эти люди входили в возглавляемое писателем-сталинистом Алексеем Меняйловым движение «Партизанская правда партизан», которое следствие считает военизированной группировкой».

…Следствие считает «Партизанскую правду партизан» «военизированной организацией с деструктивной идеологией, члены которой были вовлечены в практические занятия по тактико-специальной и боевой подготовке»; утверждается, что почти половина членов организации — бывшие военные и в ней существовала четкая дисциплина и конспирация».

Это бла-бла-бла следователя, но ведь вы-то нормальные люди и обязаны задать вопрос, а что преступного совершили эти «партизаны»? Что из того, что им вменяют следователи, запрещено законом? Деструктивная идеология? Занятия по тактико-специальной и боевой подготовке»? Дисциплина? Конспирация? Что из этого запрещено под угрозой наказания? Что является преступлением?

«Экстремистская деятельность» это обобщающее понятие, как и «преступная деятельность». А какой выше деятельностью из приведенного в первой части статьи списка экстремисткой деятельности занимались эти задержанные, а потом и арестованные люди?

Их арестовали, как «военизированную группировку», а военизированные группировки запрещены законом? И близко не запрещены! (У нас все охраны военизированы, дисциплинированы и используют конспирацию для сокрытия от преступников методов своей деятельности).

Запрещены ВООРУЖЁННЫЕ формирования, но ведь этих «партизан» в создании вооружённого формирования не обвиняют!

То есть Меняйлова не обвиняют ни в едином деянии, которое бы было запрещено законом под угрозой наказания - не обвиняют ни в едином преступлении. Понимаете, эти следователи, прокуроры, судьи арестовывают людей под своё пустое и тупое бла-бла-бла, которое не закон, а их куриные мозги считают преступлением.

Вот так и нас, ИГПР ЗОВ, арестовали за «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших органов власти перед народом».

И сегодня в Рашке «правоохранители» продолжают и продолжают арестовывать людей, но эти дебилы не способны выдумать своим жертвам деяние, которое хоть как-то бы походило бы на запрещённое УК РФ. И «гонят» в уголовные дела в качестве «преступных деяний» всё, что в голову придёт, уверяя всех, что вот этот удар их мочи в их голову и есть вот то самое страшное преступление обвиняемого.

Кстати, а какова цель этой «Партизанской правды партизан»? Для какой цели они собирались? «Сами участники движения связывают произошедшее с их попыткой открыть в Суворове народный музей Великой Отечественной войны». Не хило?

Но вот это уже хоть как-то объясняет «энтузизим» прокуратуры и суда.

Дело в том, что этот Меняйлов купил на аукционе сгоревший детский садик, и энтузиасты начали его ремонтировать под музей. Ну и сами понимаете, на эту собственность кто-то положил глаз, ну и «правоохранители» бросились исполнять заказ. Да, вот это объяснение понятно, а то «военизированная группировка», «дисциплина», «конспирация» - информационный шум для дураков.

Кстати, а «какие ваши доказательства»© (как говорил Шварцнеггеру в «Красной жаре» наркоторговец), «военизированной группировки», «дисциплины», «конспирации»?

Не шутите! Следствие по делу Меняйлова их нашло! Вот они: «Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в следствии, при задержании Меняйлова в его квартире нашли запрещенную литературу (например, книги Адольфа Гитлера), а также несколько тысяч долларов наличными».

Слушайте, если у самих следователей обыск сделать, то есть ли сомнения в том, что у них не несколько тысяч долларов, а, минимум,  несколько десятков тысяч долларов найдут? У полковника Захарченко полмиллиарда евро нашли, у тварей, сфабриковавших дело против ИГПР ЗОВ полученный от воров миллион долларов отобрали.

«Несколько тысяч долларов наличными», - это что за доказательство экстремизма??

А что касается книги Адольфа Гитлера, то я уже и со счёта сбился, сколько раз писал, что не преступлением, а правонарушением является «массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения». В моей правоте вы можете убедиться, найдя это правонарушение в списке экстремистских деяний, указанных в статье 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Хранить можно какой угодно информационный материал - закон это не запрещает, и изымать эти материалы при обыске преступно, если эти материалы не предназначены для МАССОВОГО распространения!

Немного позлорадствую - этот «сталинист» Меняйлов пропагандировал не просто культ Сталина, но и (как считают - на всякий случай) культ Путина. Недоучёл мужик, что уродам-правоохранителям наплевать на этого рыболова-хоккеиста-путешественника, для них закон - их непосредственное начальство.

Интересно, что весь этот экстремизм был придуман еврейскими расистами для защиты в России власти лобби Израиля. И в связи с этим забавно выглядит стон еврейских расистов, попавших под каток их собственной выдумки. Дело в том, что сама статья 282 УК РФ имеет чуть ли не официальное название «русской», как до Великой Отечественной войны статья УК об усилении борьбы со спекуляцией, носила название «еврейской».

И вот телеканал «Дождь» сообщает:

«Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом УВД по ЦАО Москвы пришли в офис Московской еврейской религиозной общины, сообщил Дождю адвокат Игорь Зубер.

Помещение осматривали из-за проверки по заявлению на лидера еврейского движения «Шахар» Александра Каргина.

В распоряжении на проведение оперативного мероприятия говорится, что проводится проверка на предмет совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение группы лиц, объединенных по национальному и религиозному признаку».

Тут-то «преступное деяние» указано, как в статье 282 УК РФ, но, опять-таки, «какие ваши доказательства»© возбуждения Каргиным «ненависти либо вражды, а равно унижение группы лиц, объединенных по национальному и религиозному признаку»? Об этом сообщает сам Каргин.

«Шаббат у меня не задался с самого утра.

Позвонили из Хоральной синагоги и сказали, что туда пришла полиция и просят меня приехать. По приезду выяснилось, что будет происходить обследование помещения в котором я бываю. Вроде как, поступила оперативная информация, что я мол занимаюсь экстремистской деятельностью. В общем, как только зашли в помещение, то там на видном месте красовалась стопочка книг и распечатанный листок. Почти вся литература была националистической (в очень плохом смысле), а зачастую и просто антисемитской направленности.

Книги а-ля «Катехизис православного человека» и «Окончательное решение еврейского вопроса» якобы хранились у МЕНЯ! У еврейского деятеля!

Ну, вы поняли.

Короче все это «творчество» было мне кем-то подброшено. Ситуация, конечно не приятная и паскудная.

PS Спасибо адвокату Игорю Зуберу, который моментально приехал и оказал юридическую поддержку».

Нет, конечно, можно обвинить еврейского расиста в возбуждении ненависти и вражды у евреев к русским с помощью антисемитской литературы, что, кстати, может доказываться и скоростью, с которой этот еврейский деятель отказался от собственности на эти книги («знает кошка, чьё мясо съела»). Но, вообще-то, эти, называемые расистами «антисемитские книги», как раз обязательны для библиотеки именно еврейского деятеля. Как иначе еврейский деятель может бороться со своими врагами-антисемитами, не зная их идей?

Но если эти книги были в единичном экземпляре или даже в нескольких экземплярах, то зачем было этому обмочившемуся с перепугу еврейскому деятелю утверждать, что эти книги ему подбросили? Получается, что ни он, ни его адвокат и приблизительно не представляли, что на самом деле является экстремисткой деятельностью. Не представляют, что правонарушением является «массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения».

Что же «в сухом остатке»? В Рашке сплошным потоком идет возбуждение уголовных дел «за экстремизм». Об этом пишут самые различные журналисты - и официозных СМИ, и оппозиционных. Многих журналистов эти дикие аресты приводят в недоумение, но вместо того, чтобы открыть и прочесть Конституцию, чтобы открыть и прочесть коротенький закон «О противодействии экстремистской деятельности», все эти «светила журналистики» тупо передают версию «правоохранителей», даже не пытаясь у них выяснить:

- почему следователи ничего не говорят, имели ли место со стороны обвиняемого агитация и пропаганда?

- в какой экстремисткой деятельности обвиняются люди и организации?

- почему изымаются материалы, не предназначенные для массового распространения?

Так же нельзя!

Идиотизм «экстремизма» нарастает, а российская журналистика плывет в тупом потоке несущейся от «правоохранителей» «информации» об «экстремизме, и плывёт, как дерьмо из канализации, - даже не пытаясь хоть как-то повлиять на ситуацию.



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Всего комментариев к статье: 1
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мухин - наймит сионистов
док-кар написал 14.09.2018 01:04
Лев Толстой о евреях
ЧТО ТАКОЕ ЕВРЕЙ ?
Что такое еврей? Этот вопрос вовсе не такой странный, каким он может показаться на первый взгляд!
Посмотрим же, что это за особое существо, которого все властители и все народы оскорбляли и притесняли, топтали ногами и преследовали, жгли и топили, и, который назло всему этому, все еще живет и здравствует.
Что такое еврей, которого никогда не удавалось сманить никакими соблазнами в мире, которые его притеснители и гонители предлагали ему, лишь бы он отрекся от своей религии и отказался от веры отцов.
Еврей - это святое существо, которое добыло с неба вечный огонь и просветило им землю и живущих на ней.
Он - родник и источник, из которого все остальные народы почерпнули свои религии и веры.
Еврей - первооткрыватель культуры. Испокон веков невежество было невозможно на Святой Земле - еще в большей мере, чем нынче даже в цивилизованной Европе.
Больше того; в те дикие времена, когда жизнь и смерть человека не ставили ни во что, рабби Акива высказался против смертной казни, которая считается ныне вполне допустимым наказанием в самых культурных странах.
Еврей - первооткрыватель свободы. Даже в те первобытные времена, когда народ делился на два класса, на господ и рабов, Моисеево учение запрещало держать человека в рабстве более шести лет.
Еврей - символ гражданской и религиозной терпимости. "Люби пришельца, предписывал Моисей, - ибо сам был пришельцем в стране Египетской".
Эти слова были сказаны в те далекие варварские дни, когда среди народов было общепринято порабощать друг друга.
В деле веротерпимости еврейская религия далека не только от того, чтобы вербовать приверженцев, а напротив - Талмуд предписывает, что если нееврей хочет перейти в еврейскую веру, то должно разъяснить ему, как тяжело быть евреем, и что праведники других религий тоже унаследуют царство небесное. Еврей - символ вечности.
Он, которого ни резни, ни пытки не смогли уничтожить; ни огонь, ни меч цивилизации не смогли стереть с лица земли,
он, который первым возвестил слова Господа,
он, который так долго хранил пророчество и передал его всему остальному человечеству; такой народ не может исчезнуть.
Еврей вечен, он - олицетворение вечности.
Лев Толстой, 1891.
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