Анатолий Баранов: Когда деградирует все больше тело власти, то его органы, в том числе и информационно-пропагандистские, деградируют вместе с ним

Дал комментарий "Свободной прессе", но тот вышел несколько поджатым. Здесь - полная версия.

Почти четверть россиян (24%) считает, что тема пенсионной реформы объективнее освещается в интернете, чем на телевидении. В целом доверие к теленовостям за последние девять лет упало на 30 процентных пунктов (с 79% до 49%), а к информации интернет-изданий – выросло с 7 до 24%, следует из опроса «Левада-центра». Только за последние пять месяцев снижение составило 12 п. п. – с 85 до 73%. Среди других тем, которые освещаются в интернете «полнее и объективнее», чем на телевидении, респонденты назвали личную жизнь и благосостояние чиновников и политиков (24%), положение дел в экономике (22%), акции протеста (21%) и внешнюю политику (18%). Те же 18% – против 26% в марте 2017 г. – заявили, что таких тем нет вообще. Чаще всего новости россияне по-прежнему узнают из телевизора, но доля таких ответов за девять лет уменьшилась с 94 до 73%, а доля тех, кто предпочитает интернет, выросла с 9 до 37%. Среди людей от 18 до 24 лет соотношение любителей телевидения и интернета составляет 49% на 54%, среди людей старше 55 лет – 89% на 18%.

Я бы сказал, что доверие упало не к телевидению как таковому, а к официозу вообще. Что естественно, сначала падает доверие к власти, а потом и к тем трактовкам, которые эта власть навязывает своим «карманным» СМИ.

Просто телевидение – это квинтэссенция официоза, в нашей стране независимого ТВ не может быть в принципе, это видно невооруженным взглядом.

Телевидение в принципе не может быть независимым, его нельзя делать на медные гроши или на средства журналистского коллектива, в отличие от газеты или портала в интернете. Но у нас, по ходу очевидной деградации власти, когда в ответ на обвинения в коррупции генерал армии предлагает сделать из обвинителя отбивную котлету – такого не бывало и во времена Скалозубов и Митрофанушек, - идет и деградация институтов обеспечения власти, в том числе и деградация официоза.

Началось все с печально известных «темников», когда власти перестали доверять ими же назначенным тележурналистам даже подбор лиц в эфире. А закончилось все матюками в эфире и мордобоем, причем по инициативе ведущих, лауреатов и номинантов – вот хоть на памяти инцидент с Норкиным, в матерных выражениях погнавшего из эфира эксперта, им же самим и приглашенного. Не то сказал, видишь ли… То есть ведущий уже даже не способен контролировать ситуацию в эфире, себя самого не умеет контролировать…

В прямом эфире ведущий может выгонять, посылать на хер и даже "дать по е...лу"

Ну и информационная политика в целом - мы же предпочитаем в баре заказывать нефильтрованное пиво, а почему новости нам предлагают только "фильтрованные"? Ну и на фильтре сидят не самые выдающиеся представители цеха...

Как я уже сказал, телевидение всегда зависимо, но в некие прежние времена оно делало вид, что может быть независимым хотя бы иногда – вспомните «Взгляд», хитромудрые диалоги Познера… И смотрите на Шейнина, который ведет себя в эфире так, что даже в подворотне за такое поведение морду бы набили сразу. Причем я-то знаю, что Шейнин этнолог, что когда-то был весьма перспективным молодым ученым. А уж что из него получилось на телевидении, теперь каждому видно.

Я бы сказал так – когда деградирует все больше тело власти, то его органы, в том числе и информационно-пропагандистские, деградируют вместе с ним. Дебилы, бля, как сказал министр иностранных дел, и с ним не поспоришь.