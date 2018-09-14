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Московский листок

Ливидация профсоюзов за поддержу конференции в Москве

Опубликовано 14.09.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
Ливидация профсоюзов за поддержу конференции в Москве

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Власти в Казахстане как мы писали ранее продолжают ликвидировать через суд независимые от властей и работодателей профсоюзы в рамках антирабочего закона «О профсоюзах». За период его принятия с 2014 года в Казахстане было ликвидировано свыше 600 профсоюзов. Самым громким была ликвидация Конфедерации Независимых Профсоюзов Казахстана и ряда отраслевых профсоюзов в 2017-м году с осуждением на тюремные сроки профсоюзных деятелей Ларисы Харьковой, Амина Елеусинова и Нурбек Кушакбаев.

Сейчас этот процесс ликвидации продолжается при таком же активном участии Министерства юстиции и местных властей. Так только за лето в одной Костанайской области по иску местных властей было ликвидировано три локальных профсоюзов, которые придерживались позиции независимости и отказывались вступать в Федерацию Профсоюзов Казахстана. Причем их представители поддерживали и принимали участие в подготовке делегации на конференцию «Традиции классового профсоюзного движения и вызовы современности», которая состоялась 23-24 августа в Москве.

Самих представителей ликвидированных профсоюзов:  ОО «Профсоюз Шахтёр», ОО «Профессиональный союз транспортников»,  ОО «Профессиональный союз предпринимателей сферы услуг» даже не пригласили на судебные заседания, не известили о решении о ликвидации. Столь были скрытными решения Фемиды и властей, которые зачищают профсоюзное поле. Известно об этом стало только после ответа департамента юстиции на запрос профсоюзника Игоря Колова и редакции журнала «Социалист».

Сами представители ликвидированных профсоюзов считают решения судов необоснованными и намереваются оспаривать эти действия властей, а также считают их связанным с поддержкой процесса интеграции профсоюзов вокруг единого центра Всемирной Федерации Профсоюзов на евразийском пространстве в Москве. То, что, это связано с конференцией говорят и даты проведения судов, и те действия властей, которые оказывались с целью недопущения отправки делегатов на международное мероприятие.



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