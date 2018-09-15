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Московский листок

"Мужское движение", или как буржуазия стравливает нас по признаку пола

Опубликовано 15.09.2018 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 3

капитализм буржуазия
"Мужское движение", или как буржуазия стравливает нас по признаку пола

Нравственная атмосфера буржуазного общества – это атмосфера всеобщего озлобления. Капиталистическая экономика заставляет нас конкурировать, вырывать друг у друга жизненные блага, драться за них не на жизнь, а на смерть. Эта борьба переносится в человеческие взаимоотношения. Все друг для друга – конкуренты, соперники, яростные враги. Человек человеку становится волком.

В подобной отравленной атмосфере процветают всевозможные человеконенавистнические идеологии. Всяческие нравственные уроды - сознательные и бессознательные идеологи буржуазии - раздувают вражду на расовой, национальной и религиозной основе. Их усилия находят благоприятную почву. Трудящиеся измучены и ожесточенны своей тяжелой жизнью, бесправием, унижением и несправедливостью. При этом их политическое сознание находится на очень низком уровне. Они хотят найти того, кто виноват в их бедствиях – но правильно разобраться в действительности не могут. Поэтому идеологам буржуазии удается направить их на ложный путь – указать им в качестве виновника их страданий людей другой расы, нации, религии. Трудящиеся воспринимают подобные идеологии из-за своей политической неразвитости, хватаются за них от отчаяния. С этого момента они становятся игрушками в руках буржуазии. Вместо того, чтобы сообща бороться против источника своих бед – против капиталистической системы – они тратят время и силы на вражду между собой по признаку расы, национальности, религии.

В последние несколько лет усиленно раздувается вражда еще и по половому признаку.

Марксисты не раз писали о феминизме. Феминизм на протяжении десятилетий вносит раскол в ряды трудящихся по признаку пола, встает на пути их общей борьбы за социализм - и тем самым обслуживает интересы мирового капитала, помогает укреплять буржуазный строй. Однако при всем при этом феминистки провозглашают справедливую и прогрессивную цель - равноправие женщин. Марксисты поддерживают женское равноправие и приветствуют борьбу за него. Только мы, в отличие от феминисток, призываем женщин бороться за свое равноправие в русле общей борьбы за социализм - ибо только социализм даст женщине настоящее равноправие. Феминистки же отрывают борьбу за женское равноправие от борьбы за справедливое переустройство общества, внушают, что женщинам не нужно бороться за уничтожение капиталистической системы, а только за свои женские права. Таким образом они удерживают женщин от классовой борьбы, значит, помогают укреплять буржуазный строй.

И все-таки, как было сказано выше, цель, провозглашаемая феминистками – женское равноправие – справедлива и прогрессивна, и марксисты ее полностью поддерживают.

Однако в последние годы в России появилось еще одно движение, которое также стравливает трудящихся по признаку пола. Но при этом оно, в отличие от феминисток, провозглашает самые реакционные и человеконенавистнические цели. Оно выступает за порабощение женщин.

Это – так называемое «Мужское движение» (МД). МД - это ряд интернет-блогеров, которые на своих сайтах и каналах пропагандируют свою идеологию. Больше всего на свете МД ненавидят женское равноправие. Они утверждают, что все зло в мире от женщин и в особенности от того, что их уравняли в правах с мужчинами. Они выступают за то, чтобы лишить женщин всех прав, дать мужу абсолютную власть над женой, а жену снова сделать полной собственностью мужа. То есть, они мечтают вернуть женщину в рабство, снова свести ее к положению домашней скотины, в котором она была до революции.

МД можно сравнить с Ку-Клукс-Кланом. После уничтожения рабства на Юге был создан Ку-Клукс-Клан – террористическая организация белых расистов, которые не могли смириться с утратой своих привилегий. Путем террора они пытались устрашить чернокожее население, чтобы сохранить привилегированное положение белых. Они зверски расправлялись с теми неграми, которые, по их выражению, «забыли свое место» - то есть, хотели быть равными белым, и с теми белыми, кто выступал против дискриминации. Ку-клус-клановцы прославились своей жестокостью. На их счету сотни тысяч убийств. Они уничтожали целые семьи, не щадя даже детей. Прежде чем прикончить свои жертвы, ку-клукс-клановцы глумились над ними, пытали, насиловали, уродовали, а после убийства надругались над трупами.

Словом, ку-клус-клановцы – это человеческое отребье, моральные уроды, подонки. Это мрази, которые чувствуют себя хорошо только тогда, когда могут над кем-то господствовать, кого-то топтать и унижать - и ради этой возможности готовы на все.

МД-шники похожи на ку-клукс-клановцев. Ку-клукс-клановцы не могли примириться со свободой черных и корчились от ненависти к новым порядкам. МД-шники тоже не могут примириться с женским равноправием, ненавидят его до истерики, до бешеной слюны. Ку-клукс-клановцы хотели повернуть историческое развитие вспять, восстановить свое господство над чернокожими. МД также хотят вернуться в отжившие времена и восстановить свое господство над женщинами. Ку-клукс-клановцы заявляли, что для белого человека оскорбительно, если черный занимает равное с ним положение, что черные должны «знать свое место» (то, есть, находиться у белых в услужении). Так и МД-шники заявляют, что для мужчины оскорбительно, если у женщины равные с ним права. Мужчина, дескать, может чувствовать себя мужчиной, только если женщина является его собственностью, чем-то вроде собаки или коровы.

В том же духе все идеи МД. Они заявляют, что мужчине нужно дать законодательное право бить жену, а в случае супружеской измены - убивать, что женщинам надо запретить самим выбирать мужа, а выдавать их замуж, не спрашивая, что женщин надо лишить права разводиться. И тому подобное. Их идеал – дореволюционные порядки, при которых женщина была бесправна и зависима. Они не могут простить Советской власти, что она разрушила эту «идиллию» и дала женщинам равные права. Правда, некоторые из них идут еще дальше – говорят, что после Петра Первого патриархат уже стал не тот, что он расшатался из-за петровских нововведений. Петр разрешил женщинам выйти из четырех стен и появляться на балах, принимать хоть какое-то участие в общественной жизни. За это радикалы от МД Петра осуждают и утверждают, что с этого и пошла трещина в патриархате. Так что - вещают эти господа - возвращаться надо не просто в дореволюционные, а в допетровские времена, век этак в четырнадцатый-шестнадцатый, в самый кондовый, неиспорченный патриархат.

Да - МД вызывают смех. Но это смех сквозь отвращение. МД – это самые натуральные фашисты. Они, как любые фашисты, мечтают порабощать, унижать и даже убивать других людей, и уверены, что у них есть на это право. Гитлеровцы считали, что такое право им дает их «высшая раса». А МД-шники убеждены, что им такое право дает их «высший» пол.

Откуда же берутся МД-шники? Кто они такие?

Это, в большинстве своем, мужчины 25-40 лет. По социальному положению это мелкая буржуазия – самозанятые, индивидуальные предприниматели, офисные служащие. Есть среди них и пролетарии, но они политически неразвиты и у них все то же типичное мелкобуржуазное сознание.

Как известно, мелкая буржуазия в капитализме постоянно подвергается гнету крупного капитала. Ей приходится барахтаться изо всех сил, чтобы устоять на ногах в жестокой конкурентной борьбе. Крупный капитал ее давит, разоряет, грабит и эксплуатирует разными способами. Несмотря не все усилия подняться выше, добиться независимости - она так и остается на подхвате у крупного капитала. Мелкий буржуа живет с ощущением нестабильности, неуверенности в будущем. Он страдает от своего бесправия и униженности. Его мучает обида и недовольство своим положением в обществе.

К этому прибавляются еще и разочарования в личной жизни. Капитализм внес торгашество во все сферы жизни, в том числе и в отношения полов. Отношения превращены в куплю-продажу. И женщины, и мужчины подходят друг к другу с точки зрения выгоды. Вместо тепла, духовной близости, человеческого взаимопонимания – в отношениях начинает преобладать цинизм, расчет, корысть, недоверие, отчуждение.

Поэтому в любви и браке обыватель тоже не находит удовлетворения, наоборот, разочаровывается еще больше. Некоторые в результате потрясений в личной жизни (разрыва отношений или развода) окончательно теряют почву под ногами, впадают в отчаяние и безысходность.

В таком положении наш обыватель случайно или по совету знакомых выходит на интернет-ресурсы МД. Он хочет найти причину своих несчастий, виновника всех общественных бед. И МД приходят ему «на помощь». Они объясняют ему, что во всех его бедах виноваты женщины, что причина всех социальных несчастий - женское равноправие.

Обывателю эта идеология приходится очень кстати.

Политическое сознание у него неразвито. Разбираться серьезно и глубоко, в чем на самом деле источник общественного зла – он не хочет и не может. У него нет достаточных знаний об обществе, он не владеет методом диалектического материализма - значит, не в состоянии правильно понять действительность. А идеология МД крайне проста, и ничего этого не требует. В нем накопилось столько обиды и озлобленности, он ищет, на кого все это выплеснуть – а МД услужливо указывают ему объект для этого. Его всю жизнь унижали - а вот теперь наконец-то он может получить компенсацию, унижая других. Он всегда страдал от своей мелкости, ощущал себя ничтожным и незначительным – а теперь ему внушают мысль о его превосходстве, убеждают его, что раз он мужчина – то он тем самым уже выше людей другого пола.

И вот наш обыватель хватается за идеологию МД. Он доказывает превосходство мужчин и неполноценность женщин, проклинает равноправие, прославляет домострой и обсуждает со своими единомышленниками - как бы вернуть старые добрые времена, как снова превратить женщину в собственность мужа, в безропотную рабыню, наложницу и служанку.

Это – что касается рядовых МД-шников, подписчиков каналов и сайтов. По поводу же идеологов МД - это нравственные уроды, психопаты и подонки. Это ничтожества, но с большими амбициями и аппетитами. Разжигая ненависть к женщинам, они вознаграждают себя за собственную заурядность. Они тешат свое самолюбие, выступая в качестве «лидеров» (пусть даже и лидеров такого человеконенавистнического движения). Кроме того, они на этом зарабатывают. Собирают пожертвования «на развитие мужского движения», предлагают платные консультации и тренинги, и т.д. Словом - разжигание ненависти к женщинам они превратили в профессию, в бизнес.

***

Буржуазия, стремясь отсрочить гибель своего строя, делает все возможное, чтобы разрушить единство рабочего класса и тем самым ослабить его. Она всячески старается столкнуть трудящихся лбами, посеять между ними вражду. И вот, как видим, у нее в этом деле появились еще одни пособники - МД. Они стравливают трудящихся по признаку пола, разжигают ненависть между ними, отравляют и без того отравленную общественную атмосферу.

И надо сказать, что они в этом прямо-таки преуспевают. Каналы и сайты МД – это настоящие клоаки гнусности. Авторы и подписчики состязаются между собой – кто более скотски, с большей ненавистью выскажется о женщинах. Некоторые оскорбленные женщины отвечают на эти высказывания в комментариях. Завязываются ожесточенные перепалки с взаимными обвинениями, которые переходят в оскорбления, в потоки грязи и вони.

Что же в этой ситуации делать нам, сознательным представителям трудящихся? Ни в коем случае не поддерживать «войну полов», не участвовать в ней. Наоборот - призывать трудящихся к единству. Объяснять, что от гнета капитала одинаково страдают и трудящиеся-женщины, и трудящиеся-мужчины. Что отношения между полами становятся все более враждебными не потому, что виноваты мужчины или женщины – а потому что что у нас больное и исковерканное общество. Оно уродует отношения между людьми, делает всех нас врагами.

Нужно переустроить общество, сделать его разумным и справедливым. Тогда не будет причин для вражды, злобы и ненависти. Отношения между людьми улучшатся. Значит, улучшатся и отношения между полами. То есть, единственный путь прекратить «войну полов» - покончить с капиталистической системой.

А для того, чтобы это совершить, трудящиеся должны быть едины. Любое разделение трудящихся на почве расы, национальности или пола выгодно только нашим врагам – капиталу. Оно ослабляет нас – значит, усиливает наших врагов, дает им возможность укреплять свой буржуазный строй, продлевать гнет и эксплуатацию.

Поэтому каждый, кто занимается стравливанием трудящихся на почве расы, национальности, религии или пола – это пособник наших классовых врагов, и сам является врагом трудящихся.

Следовательно, так называемое Мужское движение, МД – это враги трудящихся. Российским трудящимся надо запомнить этих врагов, не доверять им и не позволять обмануть себя. Мы не должны дать втянуть себя в бесплодные «межполовые разборки», которые только ухудшат наше положение. Нам нужны не «межполовые разборки» - а классовая борьба. Не мужчины против женщин, не женщины против мужчин – а все трудящиеся, вне зависимости от пола – против несправедливой капиталистической системы, против гнета и эксплуатации.



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Всего комментариев к статье: 3
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Говорила баба деду - Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не ходят поезда!
!!!TOT DAVITKAKKLOPOV!!!&& написал 15.09.2018 01:19
"Феминистки же отрывают борьбу за женское равноправие от борьбы за справедливое переустройство общества, внушают, что женщинам не нужно бороться за уничтожение капиталистической системы, а только за свои женские права. "
- Таки эти таки с-учки с куриными мозгами - все сводят к правам -зды - то таки да...
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Участь бы-дла - незавидна! Будет бы-дло хсо-сать! Демакратии хатели, А пришл аЕ-б-ен-амать!
!!!TOT DAVITKAK-KLOPOV!!!&&& написал 15.09.2018 01:15
"Трудящиеся измучены и ожесточенны своей тяжелой жизнью, бесправием, унижением и несправедливостью."
- То таки сами виноваты - Ибонех было ломать СССР, приводить к власти воров пеРдателей и врагов народа - то таки да...
"При этом их политическое сознание находится на очень низком уровне. Они хотят найти того, кто виноват в их бедствиях &#8211; но правильно разобраться в действительности не могут. "
- Таки потому, что они сволочи и бы-дло, а сволочам никто помогать таки не будет - вот обворовать или плюнуть в рожу или помочь выбить из-под себя табуретку - то таки всегда найдется кому - то таки да...
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Бей хохлов, спасай Россию!
**** написал 15.09.2018 00:55
Это хохлы во всем виноваты!
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