В Донецке задержаны командир разведывательно-штурмового батальона Сергей Фомченков (Фомич) и боец с позывным Араб, сообщает РБК со ссылкой на депутата Народного совета Донецкой народной республики Владислава Брига. «Насколько я знаю, командиру было предложение перейти в подчинение МВД»,— сказал он.
Сведения подтверждает и Эдуард Лимонов: "После гибели Захарченко, полк спецназначения передали МВД, Фомченков же хотел свой батальон перевести в корпус. Это и стало причиной конфликта.
На данный момент расположение батальона под контролем полка.
Бойцы разоружены, находятся в расположении. Им предложили либо идти в МВД под командованием нового комбата,либо расходиться.
Фомченков и начштаба батальона под арестом в штабе полка. Информация по Фомченкову противоречивая, от "завтра отпустят " до слухов об уголовке."
Из другого источника из Донецка : Фомченкова нет ни в штабе полка ни в штабе корпуса, ходят слухи что он "на подвале у Семёна".
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Арест одного из видных командиров - событие из ряда вон выходящее. В норме, в условиях же самопровозглашенных республик - скорее норма, практически каждый мало-мальски заметный человек, командир, депутат, министр - хоть раз, да побывал "на подвале".
Вторая особенность режимов в ЛДНР - всех известных и популярных людей убивают "украинские ДРГ", даже бывшего главу ЛНР Болотова, и того "украинская ДРГ" настигла с ядом в Подмосковье.
Кажется, СБУ со своими неумелыми диверсантами ничего делать не нужно - только обождать, и потом присвоить чужие "заслуги". Вот, только что в Смоленске задержали украинских диверсантов, готовивших покушение на Фомича. А зачем было торопиться, людей гонять? Вот он уже и так "на подвале"...
Складывается стойкое впечатление, что признанием заслуг в ЛДНР являются только "подвал" и гибель от рук "украинской ДРГ".
Это нормально?
В СССР массовые репрессии 30-х годов пришли, когда бывшие герои гражданской войны уже обросли жирком, когда уже было, что делить - в основном власть, а не деньги и тем более не собственность. В ЛДНР что-то делят с самого начала. "Отжимают" - от "жигулей" до заводов. Потом "национализмируют". Потом снова приватизируют.
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Пишет Дарья Митина: "Эту фoтку я сделала в Дoнецке в мае 2015 г. - развoрачивавшийся тoгда в республике прoцесс нациoнализации был предметoм гoрдoсти дoнчан, и oсвoбoжденные oт мoрoка и Мoрдoра гoрoда были увешаны гoрделивыми баннерами и биллбордами: фото рынкoв и предприятий, и поверх них сургучовая печать: "Центральный рынoк. Возвращено государству", "Крытый рынoк. Вoзвращенo гoсударству", "Шахта им. Засядькo. Вoзвращенo гoсударству" . И внизу кокетливая такая многообещающая приписочка: "ДНР - всё только начинается!"
Нo две недели назад ситуация в республике резкo изменилась, и сегoдня уже нoвoиспечённый вриo главы безапелляциoннo, тoнoм, не терпящим вoзражений, oбъявляет, чтo все прoдуктoвые рынки будут вoзвращены частным владельцам. Думаю, за предприятиями также не заржавеет - мирoед за сoбственнoсть будет драться дo крoвавых сoплей, и убивать, безуслoвнo, будет.
Ктo Вам дал правo, ктo упoлнoмoчил единoличнo распoряжаться республиканскoй сoбственнoстью, нарoдным бoгатствoм, гoспoдин временнo испoлняющий oбязаннoсти?
Всегда задавай себе вoпрoс: qui prodest? Видимo, пoгибший лидер ДНР не давал буржую и кулаку мирoедствoвать, вoт и заплатил за этo жизнью...
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Фомич как идейный нацбол в переделе собственности оказался лишним.
А.Б.
Михаил, г. Москва написал 14.09.2018 10:20
Завидонов Никодиг написал 14.09.2018 10:07
И вообще вся шобла красножопых это те же дармоеды-распальцовщики, что и криминальные братки.
человечество написал 14.09.2018 09:54
Убей в себе раба и пиндоса, стань прямо, чти Справедливость! Держись, товарищ Фомич!
Вся Власть Советам!