Нефтерубль пытаются спасти на уровне имиджа жирные околопутинские коты

В условиях нарастающих ограничительных мер в отношении России со стороны США и Евросоюза председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил свой план из четырех пунктов, который должен помочь российской банковской системе и экономике РФ с минимальными потерями выйти из ситуации, в которую ее забросила внешняя политика нынешних властей страны.

Продолжая педалировать идею полного отказа от расчета в долларах на фоне его использования Америкой в качестве оружия и меры политического давления, Костин изложил свой план дедолларизации на страницах газеты "Известия". По его словам России следует вообще избавляться от расчетов в долларах.

Глава ВТБ предлагает ускоренными темпами перейти на расчеты с иностранными государствами в национальных валютах, перерегистрировать российские холдинги в РФ, а также максимально перевести на отечественную площадку размещение еврооблигаций.

В Госдуме этот план поддержали, пообещав, что Россия выполнит его за гораздо меньшие сроки, предсказанные Костиным: не 20, а всего 5 лет - и все.

План Костина по дедолларизации экономики РФ из 4 пунктов

"Первое - это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты - это может быть евро, юань или рубль", - сказал Костин.

В качестве второго пункта он назвал перевод юридических адресов российских холдингов в отечественную юрисдикцию. "По коллегам, которые попали в апрельские санкции, - тому же "Русалу" - мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач", - пояснил собеседник издания.

"Третье - мы предлагаем максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, уйти от первичного депозитария в виде Euroclear (международная клиринговая система - прим. ТАСС) и перейти на российский", - сказал глава ВТБ.

Четвертым пунктом плана является "лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам", заключил Костин.

Глава ВТБ излагал свои предложения по дедолларизации и деофшоризации экономики, а также расширению использования рубля в международных расчетах, еще в июле на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда он просил главу государства поддержать его инициативу. В начале сентября руководитель госбанка заявлял, что считает необходимым перенести инфраструктуру рынка еврооблигаций в российскую юрисдикцию, а также, возможно, установить ограничения по размещению актов российских эмитентов за рубежом.

От редакции: Какие бы тугрики расеянские банкиры не избирали альтернативой доллару - это всё блеф и болтовня. Гегемония доллара в сырьевой империи Путина - не случайность, не "наследие лихих девяностых", а объективный критерий интегрированности государства-Трубы в экономики мира, над которыми возвышается "счётчик" Уолл-стрит, то есть США, то есть доллар. У Путина и всей правящей силовигархии было достаточно времени перейти на другие валюты при торговле нефтью и газом, которые остаются бюджетообразующими уже второй десяток лет. Какой бы внешний валютный счётчик не приставляли к Трубе - суть процесса не меняется, бывшая сверхдержава живёт только продавая невозобновляемые, открытые в СССР и "обеспеченные" там же трубопроводами ресурсы. Политика Путина, эта вот сырьевая стабильность - суть воровство будущего у миллионов, воровство социального прогресса у поколений которым не посчастливилось родиться в РФ, а не в СССР.

Поэтому никакие обещанные вместо доллара тугрики не успокоят сейчас национальную валюту, нефтерубль. Она объективно отступает перед долларом, перед империалистическим гегемоном - РФ по-прежнему служка США, хоть и с норовом, но верная рабочая лошадка. И Путин, и Костин, и вся эта паразитарная братия ничего не сделали, кроме бредовой "цифровизации" в экономике, чтобы изменить эту позорную тенденцию, чтобы отделиться от гегемона хотя бы в каких-то отраслях. Даже дерипаскин завод в карельских Надвоицах (наследие аццкого, проклинаемого на отчисления тех же либерал-олигархов, ГУЛАГа, кстати) - поставлял алюминиевые болванки для авиастроения в США. Уж какие ещё нужны Костину доказательства несостоятельности не самой по себе валюты, а конвертированной (за что так боролись в 90-х реформаторы) в ней экономики?

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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