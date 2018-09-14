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Московский листок

Нефтерубль пытаются спасти на уровне имиджа жирные околопутинские коты

Опубликовано 14.09.2018 в разделе комментариев 3

сша доллар валюта втб нефтерубль банкиры
Нефтерубль пытаются спасти на уровне имиджа жирные околопутинские коты

В условиях нарастающих ограничительных мер в отношении России со стороны США и Евросоюза председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил свой план из четырех пунктов, который должен помочь российской банковской системе и экономике РФ с минимальными потерями выйти из ситуации, в которую ее забросила внешняя политика нынешних властей страны. 

Продолжая педалировать идею полного отказа от расчета в долларах на фоне его использования Америкой в качестве оружия и меры политического давления, Костин изложил свой план дедолларизации на страницах газеты "Известия". По его словам России следует вообще избавляться от расчетов в долларах. 

Глава ВТБ предлагает ускоренными темпами перейти на расчеты с иностранными государствами в национальных валютах, перерегистрировать российские холдинги в РФ, а также максимально перевести на отечественную площадку размещение еврооблигаций. 

В Госдуме этот план поддержали, пообещав, что Россия выполнит его за гораздо меньшие сроки, предсказанные Костиным: не 20, а всего 5 лет - и все.

План Костина по дедолларизации экономики РФ из 4 пунктов 

"Первое - это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты - это может быть евро, юань или рубль", - сказал Костин. 

В качестве второго пункта он назвал перевод юридических адресов российских холдингов в отечественную юрисдикцию. "По коллегам, которые попали в апрельские санкции, - тому же "Русалу" - мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач", - пояснил собеседник издания. 

"Третье - мы предлагаем максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, уйти от первичного депозитария в виде Euroclear (международная клиринговая система - прим. ТАСС) и перейти на российский", - сказал глава ВТБ. 

Четвертым пунктом плана является "лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам", заключил Костин. 

Глава ВТБ излагал свои предложения по дедолларизации и деофшоризации экономики, а также расширению использования рубля в международных расчетах, еще в июле на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда он просил главу государства поддержать его инициативу. В начале сентября руководитель госбанка заявлял, что считает необходимым перенести инфраструктуру рынка еврооблигаций в российскую юрисдикцию, а также, возможно, установить ограничения по размещению актов российских эмитентов за рубежом.

От редакции: Какие бы тугрики расеянские банкиры не избирали альтернативой доллару - это всё блеф и болтовня. Гегемония доллара в сырьевой империи Путина - не случайность, не "наследие лихих девяностых", а объективный критерий интегрированности государства-Трубы в экономики мира, над которыми возвышается "счётчик" Уолл-стрит, то есть США, то есть доллар. У Путина и всей правящей силовигархии было достаточно времени перейти на другие валюты при торговле нефтью и газом, которые остаются бюджетообразующими уже второй десяток лет. Какой бы внешний валютный счётчик не приставляли к Трубе - суть процесса не меняется, бывшая сверхдержава живёт только продавая невозобновляемые, открытые в СССР и "обеспеченные" там же трубопроводами ресурсы. Политика Путина, эта вот сырьевая стабильность - суть воровство будущего у миллионов, воровство социального прогресса у поколений которым не посчастливилось родиться в РФ, а не в СССР.

Поэтому никакие обещанные вместо доллара тугрики не успокоят сейчас национальную валюту, нефтерубль. Она объективно отступает перед долларом, перед империалистическим гегемоном - РФ по-прежнему служка США, хоть и с норовом, но верная рабочая лошадка. И Путин, и Костин, и вся эта паразитарная братия ничего не сделали, кроме бредовой "цифровизации" в экономике, чтобы изменить эту позорную тенденцию, чтобы отделиться от гегемона хотя бы в каких-то отраслях. Даже дерипаскин завод в карельских Надвоицах (наследие аццкого, проклинаемого на отчисления тех же либерал-олигархов, ГУЛАГа, кстати) - поставлял алюминиевые болванки для авиастроения в США. Уж какие ещё нужны Костину доказательства несостоятельности не самой по себе валюты, а конвертированной (за что так боролись в 90-х реформаторы) в ней экономики?

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: это популярные фантазии бывших из влксм кгб и кпсс только.
SSF написал 14.09.2018 13:27
И еще 63% мировой торговли проходит в $, а 20% в евро. Можно конечно ни с кем не торговать, но даже в состоянии холодной войны ссср за валюту на все что угодно шел, ведь торговля с "друзьями ссср" в итоге оборачивалась просто списанием убытка для страны по понятным причинам. Хотя порой в магазинах появлялись африканские шампунь токсичная и прочее "дерьмо". Надо конечно постепенно переходить на торговлю нацвалютами, но не себе же в убыток? Ну и не в коем случае не трогать инвесторов - это чревато потерей страны. То же самое с пенсиями сейчас творят "конченные отморозки и придурки" = покушаются на святое чем являлись в стране по традиции старики... Это путь к уничтожению страны (а им кажется только стариков 60-летних) в ускоренном режиме...
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это популярные фантазии бывших из влксм кгб и кпсс только.
SSF написал 14.09.2018 13:19
Даже в СССР доллар был у людей (хотя действовал закон про валюты - высшая мера наказания за нее), покупали у тех кто ездил на запад по грабительскому курсу по 20-30 рублей (официально 1 к 0.9), а в 1990 покупал за 80-90. Если какой-то контракт по покупке иностранной техники - только в уполномоченных работать с валютой банке (главным образом в москву надо было ехать за разрешением). Поэтому все старались держать в "стеклянной банке" валюту. Если костин и другие хотят этого = "пусть попробует", люди заберут из банковской системы свои деньги настоящие (а это около 90 млрд $), но никто никогда потом не принесет государству. Борются за инвесторов западных, а тут предложение уничтожить внутренних инвесторов? Это очень странно. Может старикам Костину Путину генералу росгвардии и прочим "старикам" просто уйти на пенсию и прекратить "раскачивать лодку и без того сплошь дырявую"? Я лично уже начал рассматривать вариант "забрать из втб у костина свою валюту" и работать как он просит с ним в рублях (если он не прекратит нести эту чушь).
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(без названия)
н-Стожар1 написал 14.09.2018 13:15
Воще то не внешняя а внутренняя.первые и следующие резиденты так зовуться потому как представляют глубинные силы,которые у нас зовут новый ордунг,у мерикосов даунское государство.во многих странах еся такое понятие уголовный кодекс,и чем больше статей нарушил первый и следующие резиденты,тем более полно они исполняют поручения орды.уголовнички там все,что в южной Корее,что в Сальвадоре,что в остальных местах с первыми резидентами.это с шахом или председателем или аятоллой надо посмотреть.кстати ,вот при советской власти детям с паяльником было знакомо понятие квазистереозвук,впаиваешь смещающую рс схему и как будто стерео.это что за квазиценности собираются внедрять наши правящие уголовнички? Ауешные что-ли?
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