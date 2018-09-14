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Московский листок

Неубедительные оправдания силовигархии за Солсбери-гейт только усилят санкции США

Опубликовано 14.09.2018 в разделе комментариев 1

сша силовигархия санкции
Неубедительные оправдания силовигархии за Солсбери-гейт только усилят санкции США

Госдепартамент США объявил, что запланированное введение против России в ноябре 2018 года второго пакета санкций, станет "суровым" и "жестким" испытанием для России, власти которой продолжают бездействовать в расследовании применения нервно-паралитического вещества "Новичок" в английском городе Солсбери. 

Помощник Государственного секретаря по вопросам экономики и бизнеса Маниша Сингх, выступая 13 сентября в Конгрессе, заявила, что второй пакет ограничительных мер (первый был введен 27 августа и сразу обрушил рубль - прим. ред.) обязательно последует в случае, если Москва откажется в ближайший месяц выполнить ранее выдвинутые ей условия, а именно - гарантировать неприменение химического оружия и допустить иностранных наблюдателей в свои лаборатории. 

Новые ограничительные меры буду включать в себя санкции против банков, полный запрет на финансовую помощь, кредитование российских юрлиц, экспорт-импорт товаров и т.д. "Это будет подробный список мер против российского правительства", - заявила Сингх, отметив, что "мировое сообщество не должно мириться с поведением России, особенно в случаях отравления и убийства ее собственных граждан", передает агентство Bloomberg. 

Предполагается, что второй пакет санкций фактически наложит полное эмбарго на торговлю между США и Россией.

Отметим, что угрозы из Вашингтона прозвучали сразу после появления на российском канале RT интервью "Петрова" и "Боширова". Мужчины, которые были отдаленно похожи на двух "агентов ГРУ", подозреваемых в отравлении Скрипалей, сообщили, что поехали в Солсбери с туристическими целями и не имеют отношения к инциденту с "Новичком". Британские власти назвали ложью их слова, указав, что они расходятся с данными английской разведки. 

Новые санкции США вводятся в соответствии с американским законом от 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны. Он предписывает вводить меры против стран, использующих химическое и биологическое оружие. Подобные санкции были ранее введены против сирийского правительства за предполагаемые химические атаки против мирного населения. 

В тот же день, 13 сентября, республиканец Эд Ройс, возглавляющий Комитет по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что зарубежным бизнесменам придется "заплатить цену" за сотрудничество с Россией, сообщает Reuters. Он сказал, что американские власти "не должны надеяться, что Владимир Путин и его коррумпированные соратники изменят свое поведение в Сирии, Украине" и других регионах. Ройса поддержал конгрессмен-демократ Элиот Энгель, который согласился, что Вашингтон должен усилить давление на Москву, передает "Радио Свобода". 

В августе администрация Трампа уже ввела первый - более мягкий - пакет санкций за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в соответствии с законом 27-летней давности. 

Одновременно Конгресс готовит отдельные масштабные санкции против Москвы за вмешательство в выборы. Эти меры запретят в том числе сделки с российским госдолгом. 

Новые санкции грозят глобальными проблемами: внешняя политика РФ стала бременем для бюджета и угрожает своей же нацбезопасности 

Первый пакет ограничительных мер против нынешнего правительства России США ввели 22 августа 2018 года (вступил в силу 27 августа) в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", в причастности к которому Лондон и Вашингтон обвиняют Россию. 

В американском Госдепартаменте убеждены, что РФ нарушила закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года. 

По сравнению с новыми готовящимися санкциями первый пакет был довольно мягким. Эти меры предполагали прекращение любой американской помощи России, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов, запрет на поставку в РФ ряда американских товаров и технологий США двойного назначения, на экспорт всех "чувствительных" товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, на поставки электроники, лазерного оборудования, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Всем американским учреждениям запрещено предоставлять "любые кредиты, кредитные гарантии и другую финансовую поддержку". 

В России тогда не отнеслись серьезно к этим ограничительным мерам, заявив, что они почти никак не отразятся на экономике страны. Однако сразу же после объявления об их введении рубль значительно просел, приблизившись затем к психологической отметке 70 руб. за доллар. 

Второй же пакет санкций грозит РФ глобальными проблемами из-за действий ее правительства: внешняя политика нынешних властей России стала бременем для бюджета и работает в ущерб ее же национальным интересам. 

Россия может оказаться перед лицом финансовой блокады. Санкции затронут кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров. Последствия второй части санкций будут очень существенными, усугубят структурные ограничения роста российской экономики и приведут к новым проблемам с финансированием для банков. 

По мнению аналитиков агентства Moody's, негативные эффекты сначала скажутся на денежно-кредитной политике: Банк России может замедлить снижение процентной ставки или даже повысить ее из-за риска роста прогноза по инфляции и ослабления рубля. Среднесрочный рост России будет сдерживаться такими структурными факторами, как хроническая нехватка инвестиций, зависимость от нефтегазового сектора и высокий уровень бедности и неравенства. 

Однако в России, похоже, готовы идти "до конца". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сравнив новые американские санкции с объявлением экономической войны, заявил, что его правительство будет реагировать на них не только экономическими и политическими методами, но и "иными, в случае необходимости". Какие именно "иные методы", он имел ввиду, премьер не уточнил.

- Может, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - Медведев имел в виду собственную готовность пожертвовать тосканскими виноградниками? Что может ответить мировому гегемону наша страна Третьего мира - запретить опять вывески на английском для американских фирм? Или, как угрожал Путин, участие в инвестиционных проектах для граждан США ограничить? Так и без нового участия США сбывает в РФ столько своей продукции, что, как говорится, мама, не горюй - один "Форд" во Всеволожске, открытый лично нацлидером, уже существенный "агент влияния". Ответить нашим американоговорящим и американомыслящим властным либералам - нечего на санкции. От слова "ничего".

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Всего комментариев к статье: 1
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будет только хуже раз стариков 60-летних оставляют в кризис без "пособия на коммуналку" даже.
SSF написал 14.09.2018 13:53
Госбанки не тронут. Зачем? Это только в Росссии "себе отрезают руку ногу или вообще голову" ради борьбы за интересы (только не понятно кого). Там умеют считать дебет-кредит. Потерять на потоке валютном процент = надо быть дебилом конченным. Это у нас костин предлагает "отрезать и руки и ноги" путем выхода из мировой торговле на свободном рынке и перейти на по сути "бартер".
Но российский госдолг ОФЗ и прочие госбумаги конечно запретят санкциями. Вырастит зато ценность внутреннего инвестора (кто имеет валюту и другие реальные ценности). Это стало понятно, когда "какие то дебилы" решили уменьгить в ЗВР долю американских бумаг почти до 0.
Ну и конечно запрет на все технологии и компоненты "двойного назначения" (а это практически все, ну кроме бюргеров и газировкой) и технологии нефте-газобобычи (тут скорее конкуренция чисто).
Все это конечно скажется и особенно если евросоюз пойдет с ними параллельно. КНР коечто конечно поставит взамен, но тут вопрос о лицензиях сша и европы возникнет у них.
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