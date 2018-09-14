Онкодиагностика в РФ деградировала: оптимизация медицины сделала своё дело

В 30 регионах России из 85 за год выросла смертность от рака, а в нескольких субъектах РФ онкологию выявляют только на поздних стадиях, когда излечение невозможно. В почти пятой части регионов пациенты умирают в течение года с момента обнаружения болезни.

Хуже всего со смертностью от онкологических заболеваний в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%), показало исследование данных Минздрава за 2016-2017 год, проведенное Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и фондом "Здоровье", пишет РБК. Из исследования также следует, что в целом по России смертность от рака снизилась на 2,4%.

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Алексея Беляева, увеличение смертности может быть связано с изменениями в учете онкологии при указании причин смерти или за счет улучшения учета больных в регионе.

В 2017 году в России почти на 3% выросло количество впервые выявленных онкологических заболеваний, что, по мнению экспертов, стало следствием более тщательной диагностики и роста онконастороженности врачей. Заметнее всего выявляемость рака выросла в Чукотском автономном округе (на 33,1%), Хабаровской крае (14,2%), Амурской области (11,5%), Крыму (9%) и Чувашии (8,5%).

Однако в то же время в Калмыкии и Якутии чаще всего диагностируют рак на последних стадиях - в 53 и 52,6% случаев соответственно. Почти столь же плохи дела в Магаданской области (49%), Дагестане (47,3%) и Бурятии (46,9%).

В Европе выявляют онкологию на ранних стадиях в среднем в 70% случаев, в России этот показатель равен 55,6%. В 39% случаев рак распознают на поздних стадиях.

В Магаданской области диагностика рака на ранних стадиях вообще невозможна

К плачевным результатам приводит отсутствие в некоторых регионах специализированной медицинской помощи. "В Магаданской области диагностика онкозаболеваний на ранних стадиях вообще невозможна. Пациенты, прежде чем попасть к онкологу, вынуждены около двух месяцев ждать своей очереди. А после этого - еще около двух месяцев проходить обследования и сдавать анализы. За это время болезнь успевает развиться до более сложных стадий, не всегда поддающихся лечению", - рассказал член регионального штаба ОНФ в Магаданской области Сергей Зеленков.

Что касается продолжительности жизни онкобольных, 22,5% умирают в течение года с момента постановки диагноза. Это, опять же, говорит о проблемах с диагностикой. Правда, за год этот показатель снизился на 0,7%.

Отметим, в ноябре 2017 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала выживаемость детей с онкологией в России лучшей в мире. По словам министра, за последние 26 лет выживаемость юных пациентов увеличилась в 10 раз и достигла примерно 80%.

В марте Скворцова поставила курс на достижение среднеевропейских 70% случаев раннего выявления онкологии. А одногодичную летальность, по ее мнению, надо довести с 22,5 до 12%. Министр также рассказала о введении в практику индивидуальных иммуно-терапевтических коктейлей, благодаря которым возможно излечение безнадежных больных, сообщал РБК. А также о том, что Минздрав мобилизовал в 2018 году все национальные исследовательские центры, чтобы каждый пациент с подозрением на онкологию в любом регионе мог получать качественную медицинскую помощь.

От редакции: Как можно одновременно Минздраву мобилизовывать медицину на онкодиагностику и при этом оптимизировать её же, медицину, сливать воедино больницы, закрывать поликлиники, сокращать штат врачей? А ведь проклятая оптимизация медицины, начатая ещё в 2013-м, была целенаправленной экономией на здоровье народонаселения - какими бы потом масками "мобилизации" и позитивной статистикой её ни прикрывали. Так чем же занят Минздрав - оптимизацией, то есть сокращением возможностей своевременной диагностики и профилактики онкозаболеваний или, наоборот, улучшением, то есть расширением таких возможностей?

Надо уж определиться за столько-то лет- "крестик снять или трусы надеть". А то раз за разом мы наблюдаем, как любые реформы, что в области медицины, что в ПФР - ведут к снижению не просто пресловутого качества жизни трудящихся, но к её значительному, так сказать, количественному урезанию - со стороны власти, правящего класса, качество жизни которого растёт пропорционально убыли населения РФ от всевозможных болезней, включая и эту напасть 21-го века. Вопрос адресован лично миллионерше Скворцовой - отчего-то в бюджете сырьевой империи находятся резервы на космические министерские зарплаты, но на оплату систематической работы квалифицированных специалистов - ничего давно нет.

Д.Ч.