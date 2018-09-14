Следом за "рельсовым министром" Омеляном в коррумпированности заподозрили Антона Геращенко

Депутат Верховной Рады Украины и член коллегии МВД Антон Геращенко не волнуется из-за того, что Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту его возможного незаконного обогащения. По словам Геращенко, НАБУ было обязано открыть производство по обращению журналиста, передает "Интерфакс-Украина".

"Об этом сообщил журналист по фамилии Бигус. Он проводил расследование о том, что, по его мнению, у меня и у моей семьи недостаточно средств для аренды квартиры. К сожалению, Бигус не делает расследование по своему товарищу Лещенко… Он обратился в суд, и суд обязал НАБУ открыть производство", - отметил Геращенко.

Он подчеркнул, что не переживает из-за открытия уголовного производства, так как "чист перед законом".

Напомним, вчера стало известно, что и министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который предлагал полностью закрыть железнодорожное сообщение с Россией, подозревают в незаконном обогащении и недекларировании расходов (ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). О подозрении в этих преступлениях министру утром 13 сентября сообщили детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным следствия, Владимир Омелян, который находится на государственной службе с 2000 года по настоящее время, в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн гривен официального дохода, а расходы его составили лишь с 2008 года по 26 апреля 2015 года по меньшей мере 3,45 млн гривен, сообщается на сайте НАБУ.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, будучи заместителем министра инфраструктуры Украины, чиновник, предположительно незаконно, купил активы, стоимость которых значительно превышает его доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тысяч гривен, сказано в сообщении.

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