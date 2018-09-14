Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На Украине уже обдумывают, как завоёвывать Донецк и Луганск

Опубликовано 14.09.2018 в разделе комментариев 0

другая россия днр лнр всу
На Украине уже обдумывают, как завоёвывать Донецк и Луганск

Пока под надзором Владислава Суркова доблестные братки из МВД ДНР изгоняют из республики последних идейно мотивированных бойцов, другой Сурков, украинский строит военные планы.

Военный эксперт Александр Сурков, наблюдая внутреннюю неразбериху и междоусобицы в ДНР, поделился в блоге своим взглядом на "вопрос возвращения Донецка и Луганска под контроль правительства Украины".

По мнению специалиста, ВСУ не будут применять вооружение против мирного населения и не будут способствовать разрушению городской инфраструктуры в ходе военных действий. Это крайне важно для того чтобы после окончания операции города могли вернуться к нормальному функционированию. Скорее всего, населенные пункты будут взяты в полукольцо, чтобы силы ЛДНР могли отступить, а все желающие мирные жители также могли покинуть территорию и уехать в РФ.

"На фоне предвыборных популистских лозунгов за "мир", "компромисс" и прочие формы капитуляции, всё чаще возникает вопрос, а как же мы в реале будем возвращать к примеру тот же Донецк?

Потери при штурме агломераций огромны, при этом страдает инфраструктура и мирное население. ВСУ на такое никогда не шли, да и в будущем не пойдут. Мы свои города не стираем с лица земли, как Путин в Чечне...

А я вам расскажу как будет, тем более есть пример... Так же как и при освобождении Славянска. Как позже должно было произойти по замыслу штаба АТО в августе 2014 до Вторжения.

Город будет взят в кольцо или полукольцо. В попытках отбить атаки ВСУ в предместьях будут уничтожены основные бронегруппы сепарашистов. После чего в сторону границы по всем доступным дорогам помчатся в панике колонны гражданских автомобилей, увозя на обетованную землю ростовщины всю шоблу во главе с Пушилиным, или кто там будет на этом взрывоопасном посту...

А позже зрадофилы будут снова бутусить: "Муженко их не расстрелял, договорняк!"

Но всем уже будет пофиг, впереди — Луганск...», - резюмировал Сурков.

От редакции: Забавно, как отражают даже на уровне заголовков украинские информагентства вчерашнее событие - осаду и разоружение нацбольского батальона в Донецке. Самый броский заголовок гласит, что уже допрашивают "на подвале" самого "пропагандиста Прилепина", ещё один, более смешной, упоминает нацбольский батальон почему-то как "батальон Захарченко" - видимо, из-за того что "лыцари пера" путают имена и фамилии (Захара с Захарченко), профдеградация - и тут... Однако суть от дилетантов не ускользает - точно так же, как ранее в ЛНР Плотницкий бригаду Мозгового, новая-старая (поставленная на прямой контроль Суркова - что он дал понять поздравлениями новому главе ДНР) власть ДНР пытается добровольцев сделать служивыми МВД, штатными силовиками без идейной мотивации. 

"Лыцарей пера" из уркаинских буржуазных СМИ спешим огорчить: в ДНР давно уже нет и явно теперь не будет Прилепина. Со словами "наступления не будет, а я давно, два года не видел дома" писатель-фронтовик ещё в июле покинул вышеупомянутый батальон. А вскоре был убит его ближайший друг Захарченко, ну и теперь разгоняют батальон сами ДНРовцы и неминуемо наступление ВСУ, так часто бывает, когда возомнившие себя идеологическим генералитетом "русского мира" ничтожества подаются "до хаты" - вид деморализованного, бегущего на московские заработки врага очень мотивирует к наступлению. Так что - пока-то это лишь слова эксперта Суркова в ФБ, рассуждения о взятии в полукольцо и т.д. Но выборы-то (не для Прилепина в Москве - для Порошенко в Киеве) скоро, а на одних словах и лозунгах "Армия-мова-вира" Порошенко на новый срок никак не въедет. Потому-то к этим частным словам среди прочих - проявляем внимание мы именно сейчас. Чтобы потом, как для некоторых самопровозглашённых "писателей-фронтовиков", а ныне-то дезертиров, не было поздно.

Дмитрий Чёрный, гражданский

Новости по теме:

Героям "русской весны" награда - "подвал" или пуля

В ДНР разоружают и расформировывают батальон беглого Прилепина

Прилепин передумал лично устанавливать путинский триколор в Киеве

ВСУ готовятся к серьёзному наступлению на ДНР в районе Лозоватского

Путин врёт Донбассу так же, как врал российским пенсионерам три раза? 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Есть ли вам дело до автокефальности украинской церкви?:
Результаты
Интернет-ТВ
Золотов и сакральная капуста
Золотов и сакральная капуста
13.09.2018
О возможной войне и 30-летнем пути в никуда
О возможной войне и 30-летнем пути в никуда
14.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На Украине уже обдумывают, как завоёвывать Донецк и Луганск (0)
Следом за "рельсовым министром" Омеляном в коррумпированности заподозрили Антона Геращенко (0)
Онкодиагностика в РФ деградировала: оптимизация медицины сделала своё дело (2)
Неубедительные оправдания силовигархии за Солсбери-гейт только усилят санкции США (2)
Нефтерубль пытаются спасти на уровне имиджа жирные околопутинские коты (8)
Героям "русской весны" награда - "подвал" или пуля (9)
Ливидация профсоюзов за поддержу конференции в Москве (3)
Анатолий Баранов: Когда деградирует все больше тело власти, то его органы, в том числе и информационно-пропагандистские, деградируют вместе с ним (22)
Несколько тысяч долларов наличными - это что за доказательство экстремизма? (8)
Поклонскую велено высечь, но мундир не задирать (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Четырнадцатый, прoщай! Пятнадцатый, здравствуй!
Дарья Митина Дарья Митина: O темпoра, o мoрес!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Арест одного из видных командиров - событие из ряда вон выходящее
Дарья Митина Дарья Митина: Вы таки будете смеяться.....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss