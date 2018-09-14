На Украине уже обдумывают, как завоёвывать Донецк и Луганск

Пока под надзором Владислава Суркова доблестные братки из МВД ДНР изгоняют из республики последних идейно мотивированных бойцов, другой Сурков, украинский строит военные планы.

Военный эксперт Александр Сурков, наблюдая внутреннюю неразбериху и междоусобицы в ДНР, поделился в блоге своим взглядом на "вопрос возвращения Донецка и Луганска под контроль правительства Украины".

По мнению специалиста, ВСУ не будут применять вооружение против мирного населения и не будут способствовать разрушению городской инфраструктуры в ходе военных действий. Это крайне важно для того чтобы после окончания операции города могли вернуться к нормальному функционированию. Скорее всего, населенные пункты будут взяты в полукольцо, чтобы силы ЛДНР могли отступить, а все желающие мирные жители также могли покинуть территорию и уехать в РФ.

"На фоне предвыборных популистских лозунгов за "мир", "компромисс" и прочие формы капитуляции, всё чаще возникает вопрос, а как же мы в реале будем возвращать к примеру тот же Донецк?

Потери при штурме агломераций огромны, при этом страдает инфраструктура и мирное население. ВСУ на такое никогда не шли, да и в будущем не пойдут. Мы свои города не стираем с лица земли, как Путин в Чечне...

А я вам расскажу как будет, тем более есть пример... Так же как и при освобождении Славянска. Как позже должно было произойти по замыслу штаба АТО в августе 2014 до Вторжения.

Город будет взят в кольцо или полукольцо. В попытках отбить атаки ВСУ в предместьях будут уничтожены основные бронегруппы сепарашистов. После чего в сторону границы по всем доступным дорогам помчатся в панике колонны гражданских автомобилей, увозя на обетованную землю ростовщины всю шоблу во главе с Пушилиным, или кто там будет на этом взрывоопасном посту...

А позже зрадофилы будут снова бутусить: "Муженко их не расстрелял, договорняк!"

Но всем уже будет пофиг, впереди — Луганск...», - резюмировал Сурков.

От редакции: Забавно, как отражают даже на уровне заголовков украинские информагентства вчерашнее событие - осаду и разоружение нацбольского батальона в Донецке. Самый броский заголовок гласит, что уже допрашивают "на подвале" самого "пропагандиста Прилепина", ещё один, более смешной, упоминает нацбольский батальон почему-то как "батальон Захарченко" - видимо, из-за того что "лыцари пера" путают имена и фамилии (Захара с Захарченко), профдеградация - и тут... Однако суть от дилетантов не ускользает - точно так же, как ранее в ЛНР Плотницкий бригаду Мозгового, новая-старая (поставленная на прямой контроль Суркова - что он дал понять поздравлениями новому главе ДНР) власть ДНР пытается добровольцев сделать служивыми МВД, штатными силовиками без идейной мотивации.

"Лыцарей пера" из уркаинских буржуазных СМИ спешим огорчить: в ДНР давно уже нет и явно теперь не будет Прилепина. Со словами "наступления не будет, а я давно, два года не видел дома" писатель-фронтовик ещё в июле покинул вышеупомянутый батальон. А вскоре был убит его ближайший друг Захарченко, ну и теперь разгоняют батальон сами ДНРовцы и неминуемо наступление ВСУ, так часто бывает, когда возомнившие себя идеологическим генералитетом "русского мира" ничтожества подаются "до хаты" - вид деморализованного, бегущего на московские заработки врага очень мотивирует к наступлению. Так что - пока-то это лишь слова эксперта Суркова в ФБ, рассуждения о взятии в полукольцо и т.д. Но выборы-то (не для Прилепина в Москве - для Порошенко в Киеве) скоро, а на одних словах и лозунгах "Армия-мова-вира" Порошенко на новый срок никак не въедет. Потому-то к этим частным словам среди прочих - проявляем внимание мы именно сейчас. Чтобы потом, как для некоторых самопровозглашённых "писателей-фронтовиков", а ныне-то дезертиров, не было поздно.

Дмитрий Чёрный, гражданский

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