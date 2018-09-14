Деиндустриализация Воронежа сопровождается лютым антисоветским вандализмом

На территории Воронежского экскаваторного завода уничтожен мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сам завод убит раньше — в 2009 году. В годы Войны он производил легендарные «катюши», а ныне ни само предприятие, ни память о погибших рабочих оказались не нужны российской власти. «Декоммунизация» в России продолжается…

Раньше предприятие называлось «Завод им. Коминтерна»; это имя было присвоено предприятию славному ещё 1922 году. Во время Великой Отечественной войны завод успешно освоил производство знаменитых реактивных миномётов «Катюша», а многие заводчане сражались с фашистами в рядах Красной Армии. После Войны в честь погибших рабочих на территории предприятия была выстроена кирпичная стела с надписью «Отдавших жизнь за Родину – помните!»

Нет, не помнят... Демонстративно не помнят!

В 2009 году завод был окончательно обанкрочен и ликвидирован. На его территории расположился т.н. «технопарк», иными словами, всё было сдано в аренду. Часть цехов была снесена, а два оставшихся непроданных экскаватора были уничтожены. Так завод, напряжённо трудившийся на победу, был уничтожен в современной России.

9 сентября 2018 года в Интернете появился видеоролик, на котором запечатлено начало «демонтажа» мемориального комплекса. В частности, было видно, как неизвестный мужчина пытается отбить от монумента металлические цифры «1941». Спустя несколько дней на территорию бывшего завода проникли журналисты. На месте мемориального комплекса они обнаружили лишь руины — битый кирпич и исковерканную арматуру. Кто и зачем дал приказ уничтожить монумент — остаётся неизвестным до сих пор. По свидетельству журналистов, управа Коминтерновского района и мэрия Воронежа отказались комментировать ситуацию. Более того, чиновники заявили, что раз это частная территория, то собственник волен делать там что угодно.

Помимо стелы памяти погибших рабочих, на заводе существовала скульптура Ленина и памятник первым «катюшам». Всё это также было уничтожено.

Уничтожение исторической памяти в России происходит не так шумно, как на Украине. Там памятники советской эпохи свергают с криками, вооружившись строительными кранами и антикоммунистическими законами. Здесь памятники рушат тихо и незаметно. Но суть происходящего в России и на Украине одинакова. Свою победу торжествуют последователи Бандеры и Власова, Петлюры и Колчака, непримиримые враги нашей страны и нашего народа.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- К сказанному товарищами из РОТ Фронта почти нечего добавить - разве что обратить внимание на тесную взаимосвязь: не просто правящими буржуями уничтожается советская индустрия, и вместе с ней рабочие места, то есть людей обрекают на декфалификацию, мыкаться в поисках куска хлеба где-то вдали от дома... Оборотной стороной ударной деиндустриализации, развёрнутой при Путине, является декоммунизация, но она именно следствие. Сперва уничтожают коллективный контроль за средствами производства, а затем уже символы боевой славы того периода, когда заводы принадлежали социалистическому государству, трудовому народу. Лицемерные самодовольные ухмылки, которые виделись на лицах лакеев российской власти в 2014-м, когда начался "ленинопад" на Украине - сейчас уже неактуальны, маски сброшены: тогда они ещё называли памятники Ленину символами "Русского мира", но теперь и этот сдвиг смыслов отжил свой срок, не требуется для реализации планов буржуазии. Она просто освобождает территорию с целью извлечения максимальной прибыли на занимаемой, откупленной земле. Конечно же, никакие памятники не входят в сферу "святого" для новорусских буржуев - а вот попробовали бы вы так же снести где-нибудь православный храм! Вас бы судили показательно и дали бы пожизненный срок за уничтожение "национальных святынь" и "культурного кода русских" - хотя большинство храмов это новостройки на буржуйские пожертвования. Но всё же надо понимать, что антисоветский вандализм - не причина, а следствие утраты власти трудящимися в своей стране сперва, а затем и на заводах. Буржуи доказывают своё всевластие этим произволом, строя на месте заводов, а часто и просто в тех же цехах - магазины, где продаётся зарубежный ширпотреб. Ктати, и экскаваторы теперь они покупают в Китае, Корее и других "дешёвых" потогонках... То есть эксплуатация и обман рабочих в данном случае подтверждается дважды: сперва буржуи где-то за пределами РФ, где дешевле для них рабочая сила, производят вещи (кстати, и в КНР некоторые российские лэйблы наладили производство, чем очень гордятся), а затем российскому потребителю "втюхивают" товары, которые могли быть произведены на этом самом месте... Масштабы деиндустриализации чудовищны: Путин и его буржуа-сподвижники могут хвастаться воронежским авиазаводом и заказом, полученным им от Аэрофлота, но рядом будут уничтожать вспомогательную, нужную авиавтроению индустрию - вот этот самый экскаваторный завод, который можно было переналадить под часть производства Илов. Да кому это теперь нужно? Ключевое слово - "кому", всё решает частный интерес. Война буржуазной власти против собственного советского народа - оставляет именно такие следы...

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