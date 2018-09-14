Хунта выцыганила у Евросоюза миллиард евро

Украина и Евросоюз подписали четвертую программу макрофинансовой помощи стране в размере одного миллиарда евро, трансляцию подписания меморандума вел телеканал "112 Украина".

Транши макрофинансовой помощи в рамках этих договоренностей будут распределены равномерно, по 500 миллионов евро каждый. При этом ожидается, что первый транш поступит в Украину осенью этого года после завершения внутренних процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов и выполнения Украиной условий предоставления первого транша.

Второй транш должен поступить весной 2019 года по результатам оценки реформирования Украиной соответствующих секторов реализации государственной политики.

Предыдущая подобная программа с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро в обмен на проведение реформ. Однако последний транш Еврокомиссия как распорядитель программы стране не предоставила, поскольку ее власти не выполнили ряд условий, в том числе в области реформ в борьбе с коррупцией. Поэтому руководству страны указали на то, что борьба с коррупцией должна стать одним из условий выделения Украине новой финпомощи от ЕС.

От редакции: "Дадут или не дадут транш" - вот чем жила экономика всей "Руси великой" в 1997-м году, например. Я тогда интересовался у нашего препода экономических теорий и сторонника кейнсианства, о чём говорят в высших эшелонах (он был вхож, в МГППИ преподавали вообще лучшие из лучших - платил Лужков хорошо). Да, при сверхприбылях уже вставшего на ноги ЮКОСа и прочих олигархий - Россия Ельцинская стояла с протянутой рукой и жила точно так же, как сейчас пытается жить Украина. Но за любой кредит ведь надо будет расплачиваться! Кстати, а все ли бравшие прежние кредиты остались у власти в Киеве? Яценюка вот и след простыл - зато богатым американцем стало больше.

Опытом отсроченной расплаты из карманов бедняков легко может поделиться "страна-агрессор". Россия вот, только что, громко и щедро руками Путина и Медведева проведшая мундиаль, теперь залезла в закрома Пенсионного Фонда - то есть ворует власть у самых беззащитных, которых очень много, но это не придаёт им сил. И Украине придётся расплачиваться тем же самым - проезд в городском транспорте уже подорожал до 8 гривен (в качестве маркёра - чашка среднего кофе столько тут стоит - в Москве всё же проезд подешевле кофе раза в два), квиточки за электричество лезут под 100 гривен (3 тысячи), а вскоре и газ подорожает. Вот такова цена минутной радости от полученного на всю страну миллиарда (сущие гроши - но гроши тут ведь и значит "деньги")...

Д.Ч.

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