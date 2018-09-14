Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Хунта выцыганила у Евросоюза миллиард евро

Опубликовано 14.09.2018 в разделе комментариев 4

украина евросоюз
Хунта выцыганила у Евросоюза миллиард евро

Украина и Евросоюз подписали четвертую программу макрофинансовой помощи стране в размере одного миллиарда евро, трансляцию подписания меморандума вел телеканал "112 Украина". 

Транши макрофинансовой помощи в рамках этих договоренностей будут распределены равномерно, по 500 миллионов евро каждый. При этом ожидается, что первый транш поступит в Украину осенью этого года после завершения внутренних процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов и выполнения Украиной условий предоставления первого транша. 

Второй транш должен поступить весной 2019 года по результатам оценки реформирования Украиной соответствующих секторов реализации государственной политики. 

Предыдущая подобная программа с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро в обмен на проведение реформ. Однако последний транш Еврокомиссия как распорядитель программы стране не предоставила, поскольку ее власти не выполнили ряд условий, в том числе в области реформ в борьбе с коррупцией. Поэтому руководству страны указали на то, что борьба с коррупцией должна стать одним из условий выделения Украине новой финпомощи от ЕС.

От редакции: "Дадут или не дадут транш" - вот чем жила экономика всей "Руси великой" в 1997-м году, например. Я тогда интересовался у нашего препода экономических теорий и сторонника кейнсианства, о чём говорят в высших эшелонах (он был вхож, в МГППИ преподавали вообще лучшие из лучших - платил Лужков хорошо). Да, при сверхприбылях уже вставшего на ноги ЮКОСа и прочих олигархий - Россия Ельцинская стояла с протянутой рукой и жила точно так же, как сейчас пытается жить Украина. Но за любой кредит ведь надо будет расплачиваться! Кстати, а все ли бравшие прежние кредиты остались у власти в Киеве? Яценюка вот и след простыл - зато богатым американцем стало больше.

Опытом отсроченной расплаты из карманов бедняков легко может поделиться "страна-агрессор". Россия вот, только что, громко и щедро руками Путина и Медведева проведшая мундиаль, теперь залезла в закрома Пенсионного Фонда - то есть ворует власть у самых беззащитных, которых очень много, но это не придаёт им сил. И Украине придётся расплачиваться тем же самым - проезд в городском транспорте уже подорожал до 8 гривен (в качестве маркёра - чашка среднего кофе столько тут стоит - в Москве всё же проезд подешевле кофе раза в два), квиточки за электричество лезут под 100 гривен (3 тысячи), а вскоре и газ подорожает. Вот такова цена минутной радости от полученного на всю страну миллиарда (сущие гроши - но гроши тут ведь и значит "деньги")... 

Д.Ч.

Новости по теме:

На Украине уже обдумывают, как завоёвывать Донецк и Луганск 

Европейский газ обошолся Украине в четыре раза дороже российского

Украину власть шантажирует от имени МВФ, как Путин РФ пенсионной реформой

На проведение ЧМ-2018 Димон Тосканский выделил дополнительно 800 млн рублей 

Следом за "рельсовым министром" Омеляном в коррумпированности заподозрили Антона Геращенко



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
статский советник написал 14.09.2018 21:01
а рашка пусть у долбасовских опалчленцев выцыганит миллиард
долбас же раньше кормил всю Украину, пусть теперь рашку покормит ))
Ответить
Завидуйте молча!
Атаман Сирко написал 14.09.2018 20:48
Хунта выцыганила у Евросоюза миллиард евро :)) А кто вам что даст?
Ответить
(без названия)
Диспетчер Карлос написал 14.09.2018 20:39
"в Москве все же проезд подешевле кофе раза в два"
==
Какая смешная и глупая манипуляция. На уровне школотрона. Так что, на Москве кофе безумно дорогой? А проезд сколько стоит? Аж 36 рублей. Что составляет аж 15 гривен. Каждый российский пропагандон знает что 8 грн это очень много, а вот 15 грн - 36 рублей, это очень даже ничего, значительно меньше чем в Украине
Ответить
(без названия)
и еще пара слов написал 14.09.2018 20:36
Кстати, у отморозка с рыбьими глазами Золотова, ряженого в форму латиноамериканской гориллы, часы на передней лапке ценой 268 тыс рублей. Впрочем, горилла может себе позволить: одовой доход Золотова составляет 6,7 млн, в собственности его сына и зятя объекты недвижимости стоимостью 1,5 млрд рублей.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Есть ли вам дело до автокефальности украинской церкви?:
Результаты
Интернет-ТВ
Золотов и сакральная капуста
Золотов и сакральная капуста
13.09.2018
О возможной войне и 30-летнем пути в никуда
О возможной войне и 30-летнем пути в никуда
14.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Хунта выцыганила у Евросоюза миллиард евро (4)
Деиндустриализация Воронежа сопровождается лютым антисоветским вандализмом (5)
На Украине уже обдумывают, как завоёвывать Донецк и Луганск (7)
Следом за "рельсовым министром" Омеляном в коррумпированности заподозрили Антона Геращенко (0)
Онкодиагностика в РФ деградировала: оптимизация медицины сделала своё дело (6)
Неубедительные оправдания силовигархии за Солсбери-гейт только усилят санкции США (6)
Нефтерубль пытаются спасти на уровне имиджа жирные околопутинские коты (10)
Героям "русской весны" награда - "подвал" или пуля (16)
Ливидация профсоюзов за поддержу конференции в Москве (3)
Анатолий Баранов: Когда деградирует все больше тело власти, то его органы, в том числе и информационно-пропагандистские, деградируют вместе с ним (24)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: А.Вассерман о Золотове. Поумнеют ли силовики?
Максим Калашников Максим Калашников: Киев уже пять месяцев без горячей воды?
Дарья Митина Дарья Митина: Четырнадцатый, прoщай! Пятнадцатый, здравствуй!
Дарья Митина Дарья Митина: O темпoра, o мoрес!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss