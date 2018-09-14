За противление пенсионному грабежу и оскорбления его инициатора Путина будут штрафовать и судить

Октябрьский районный суд Мурманска наложил штраф на заявителя митинга против повышения пенсионного возраста, прошедшего 9 сентября, сообщила координатор местного штаба Алексея Навального Виолетта Грудина.

"Юристу штаба Алексею Григорьеву (Григорьев был заявителем акции протеста) суд назначил штраф 150 тысяч рублей за акцию против пенсионного грабежа," - написала Грудина в микроблоге Twitter.

По данным Грудиной, в четверг и пятницу были задержаны пять человек: Алексей Григорьев, Дмитрий Семенков, Виктория Аристова, Александр Нарышкин, Олег Шачин. Им вменяют статью 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Аристовой также угрожали возбуждением производства по ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) из-за того, что она не давала в руки полицейским свой паспорт.

Митинг против повышения пенсионного возраста состоялся 9 сентября и перерос в стихийное шествие, которое завершилось у здания правительства Мурманской области. В УМВД региона сообщили о 150 участниках митинга.

"Это самая крупная протестная акция в истории города! Все прошло мирно и без задержаний. Этот день войдет в историю!", - писала Виолетта Грудина.

По подсчетам "ОВД-Инфо", в общей сложности в 33 городах РФ в связи с акциями протеста 9 сентября, организованных сторонниками Навлаьного, были задержаны 1018 человек. Некоторых активистов задерживали превентивно, до начала акции.

Больше всего задержали в Санкт-Петербурге - более 452 человек. В Москве были задержаны 43 человека. Сообщалось о 15 избитых при задержании. Несколько человек обвинили в нападении на сотрудников полиции.

Тем временем и думаки не дремлют - ЛДПР выступила с очередной верноподданической инициативой. За оскорбление Путина будут сажать на 6 лет. Поводом для подготовки законопроекта послужили массовые выступления негодующих пенсионеров и трудящихся по поводу пенсионной реформы, а так же связанные с ними видеоролики на YouTube, содержащие оскорбления в адрес российского президента.

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Роман Худяков предложил законопроект “О защите чести и достоинства президента РФ”, предусматривающий наказание за обиду президента. За основу взят аналогичный закон от 1990 года “О защите чести и достоинства президента СССР” (Горбачёва), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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