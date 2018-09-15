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Московский листок

Анатолий Вассерман о Золотове. Поумнеют ли силовики?

Опубликовано 15.09.2018 в разделе комментариев 0

Беседа аналитика Анатолия Вассермана с Максимом Калашниковым. Итак, о чем сказал «казус Золотова»? Некоторые прогнозы на будущее. И что надо делать силовикам, чтобы не остаться с носом?



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