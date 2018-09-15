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Московский листок

Сливают воду?

Опубликовано 15.09.2018 в разделе комментариев 1

митинг
Сливают воду?

В Питере после надругательства над демократией и конституцией, которое устроили власти города 9 сентября в районе пл. Ленина, подавив силой попытки людей провести мирную согласованную акцию протеста против пенсионной реформы, настроение членов оппозиционных организаций, да и просто активных граждан, прямо скажем, сложилось злое и угрюмое.

Митинги были заявлены и согласованы на 9, 16 и 22 сентября. Однако власти сняли свое согласование и пытаются загнать народ для выступлений на опушку в лесопарк.                                                           

И вот, 14 сентября, когда ещё идут переговоры с властями о мероприятии 16-го, когда комитет «Народ против» отказался от ухода из центра города на окраины в лесопарковую зону, сочтя это предложение оскорбительным и справедливо считая, что вполне могли бы найти вариант в центре, когда многие люди сказали, что даже без митинга придут к пл. Ленина, чтобы таким образом выразить свой протест, звоню в Обком КПРФ, чтобы узнать о ходе переговоров и настроениях самой большой оппозиционной парламентской партии. И тут меня дежурный огорошивает: 16-го ничего нигде не будет, а будет митинг 22-го числа в парке «Удельный».   

Это что же получается? Люди ещё сопротивляются, кто-то готовится к бою, кто-то разъясняет всю пошлость и антиконституционную сущность действий властей, а эти товарищи уже сдали позиции и вещают, что ничего не будет?                                                                  

Понятно, что парламентские оппозиционеры побаиваются, кабы чего не вышло и как бы не потерять свои места, но все равно как-то нехорошо от таких поворотов.  Могли бы хотя бы до понедельника подождать.                                                                                                              

Теперь я специально пойду посмотреть: будет ли чего-то на пл. Ленина 16-го сентября в воскресение в 13 часов? А, как говорится, слить воду мы всегда успеем.                                                                                        

Т. Викторов, член РОТ ФРОНТа.

Ленинград                                                                                                                                                                                                    



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Всего комментариев к статье: 1
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Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Он - м-к и я -м-к! И поэтому у нас Этот дизель с-здили!
!!!TOT DAVITKAK KLOPOV!!!&&& написал 15.09.2018 01:07
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