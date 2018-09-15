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Московский листок

По "прецеденту Удальцова" людей стали арестовывать по отложенным обвинениям

Опубликовано 15.09.2018 в разделе комментариев 1

суд арест полиция удальцов
По "прецеденту Удальцова" людей стали арестовывать по отложенным обвинениям

Вечером 13 сентября в городе Пензе полицейские задержали лидера общественной организации «Поколение Нового Времени» (ПНВ) Ивана Финогеева, который был на улице Московской во время проведения мирной прогулки против повышения пенсионного возраста. В момент задержания Иван находился вместе со своим единомышленником Павлом Барабанщиковым в кафе «Шоколад.ru» на улице Калинина. До появления в заведении сотрудников полиции общественники обсуждали участие ПНВ в V Форуме городских сообществ.

Активиста отвезли в отдел полиции № 3. После того, как к зданию стали подъезжать соратники Ивана, был объявлен план «Крепость» и вход для посетителей закрыли, выставив охрану из шести полицейских. И, как это уже стало традицией, защитника к Ивану Финогееву допустили только после звонков дежурному прокурору.

Спустя несколько часов в отношении Финогеева составили протокол об административном правонарушении. Поскольку активиста ранее уже привлекали к административной ответственности за акцию «Он нам не царь», состоявшуюся 5 мая, на этот раз ему предъявили обвинение по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ – повторное нарушение порядка организации и участия в публичном мероприятии. Ему грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток.

В тексте протокола указано, что Финогеев мешал движению пешеходов, а также нормальному режиму проведения мероприятий, организованных 9 сентября управлением культуры города Пензы и комитетом по физической культуре. С вменяемым правонарушением Иван Денисович не согласился, указав в объяснениях, в том числе на то, что он передвигался по пешеходной части улицы Московской, что не запрещено законом.

Заместитель начальника ОП № 3 Виталий Лескин отказал в письменной просьбе Финогеева об освобождении от задержания на условиях того, что он явится на рассмотрение дела в суде. Активиста оставили до утра в комнате для административно задержанных и в пятницу, 14 сентября, повезут в Ленинский районный суд города Пензы.

Иван Финогеев стал вторым фигурантом «дела 9 сентября». Напомним, что 12 сентября оппозиционер Антон Струнин, выступивший организатором шествия против пенсионной реформы, прошедшего 9 сентября, был арестован на 10 суток и оштрафован на 18 тысяч рублей.

«Нельзя сказать, что Иван не был готов к такому сценарию. За ним и другими активистами ведется наружное наблюдение с понедельника. Больше всего нас поразили методы работы полиции. Вместо повесток или немедленного составления протокола при выявлении нарушения, они выслеживают людей и специально задерживают поздно вечером, когда суды уже не работают. Еще могут устроить провокацию, чтобы закрыть тебя на несколько суток, как это случилось с Антоном Струниным. Все это делается исключительно для того, чтобы запугать мирных протестующих», – поделился мнением защитник Финогеева Павел Барабанщиков.

Примечательно, что в кабинете господина Лескина на видном месте висит листок с цитатами Дзержинского. В одной из них говорится, что «нет при этой системе времени изучить вопрос». По всей видимости, это такое оправдание действий современных правоохранительных органов. Вот им и остается выполнять приказы сверху.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
поносова написал 15.09.2018 01:38
ждем выступления шойгу в стиле золотова из росгвардии, интелектом он не вышел судя по борьбе в сирии 4 года и испоганивший военную форму !!!
и эти путиноиды еще думают что они управляют страной !!!! беги вова беги...
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