Людей убивает не рак, а государство

В 30 регионах России из 85 за год выросла смертность от рака, а в нескольких субъектах РФ онкологию выявляют только на поздних стадиях, когда излечение невозможно. В почти пятой части регионов пациенты умирают в течение года с момента обнаружения болезни.

Хуже всего со смертностью от онкологических заболеваний в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%), показало исследование данных Минздрава за 2016-2017 год, проведенное Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и фондом "Здоровье". Из исследования также следует, что в целом по России смертность от рака снизилась на 2,4%.

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Алексея Беляева, увеличение смертности может быть связано с изменениями в учете онкологии при указании причин смерти или за счет улучшения учета больных в регионе.

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Этой темы уже коснулся Д.Черный, но она требует дополнительного осмысления.

Онкодиагностика в РФ деградировала: оптимизация медицины сделала своё дело

К сожалению, деградировать можно от какого-то приемлемого уровня, а онкодиагностика и вообще лечение онкологических заболеваний в нашей стране никогда не отличались в положительную сторону. А сегодня происходит все по Черномырдину: "Никогда такого не было, и вот опять!"

Как известно, онкологические заболевания находятся на втором месте по числу смертей, уступая сомнительное первенство сердечо-сосудистым заболеваниям, а в развитых странах, где диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов поставлено получше, чем у нас, уже выходят на первую позицию в качестве "убийцы номер один". То есть смертность от онкологии статистически напрямую должна быть связана с общей смертностью.

А у нас ведь рапортуют о невероятном, просто взрывообразном росте продолжительности жизни "дорогих россиян" - и одновременно в каждом третьем регионе фиксируется рост смертности от рака! Более того, фиксируется еще и общее снижение смертности от онкозаболеваний в целом по стране! Это как?

Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова уже рискнул предположить, что имеет место обычный статистический фокус, вроде того, что растет у нас не продолжительность жизни, а "ожидаемая продолжительность". Реальную же теперь не смотрят. А вот с онкологией "ожидаемой" смертности не получается - есть только реальная, причем тоже старательно маскируемая - часть умерших от онкологии просто не попадает в общую статистику.

Как, скажете вы, смерть человека может не попасть в статистику, если его не медведь задрал в тайге, а умер он в городе и похоронен на городском кладбище?

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Перво-наперво, профильные онкологические учреждения всеми правдами и неправдами стараются "спихнуть" неперспективных больных, то есть тех, кто скорее всего умрут - вот пусть умирают где-нибудь, а не в больнице.

Скажем, в старейшем и одном из лучших онкологических центров страны, в институте имени Герцена, при выписке вам в эпикриз могут вписать никогда не диагностировавшийся у вас гепатит С, и вы уже никогда не попадете при жизни в это учреждение снова - вам и в другом тоже откажут, будете умирать дома.

В нашем случае (пишу о смерти близкого человека) удалось выловить эту "закладку" и поднять скандал - запись о гепатите убрали.

Сама практика выписывания больного после курса химиотерапии домой кажется мне дикой - это ведь серьезное дело, дома может случиться всякое, почему после "химии" нельзя находиться постоянно под присмотром врачей? Конкретно в нашем случае это обернулось тромбозом глубоких вен нижних конечностей - и нас отказались принимать на второй курс химиотерапии даже без "липового гепатита". Причем химиотерапия с тромбозом вовсе не является прямым противопоказанием (не говоря о том, что в условиях стационара тромбозу могли не дать развиться) - это установка только в институте имени Герцена. А, скажем, в К-31 вовсе не является прямым противопоказанием, но это частная, платная клиника - гражданам со средними доходами лечение там просто недоступно. То есть ложись и помирай.

Там выяснилось, что показанное нам лечение иммунопрепаратами (при экспрессии PDL-1 больше 90 процентов) почему-то не было назначено, то есть препарат больной стал получать минимум на месяц позже возможного, а по итогам двух курсов терапии было очевидно - лекарство действует. Вот только поздно оказалось...

И ведь сам спрашивал у лечащего врача (того, что потом вписал нам липовый гепатит), как там насчет опдиво или кейтруды? Ответ врача - мол, не знаю таких, хотя они давно уже разрешены к применению в РФ и входят даже в перечень жизненно важных... Лекарства-то важные, это жизнь наша не слишком важна. Полторы тысячи долларов за флакон, флаконов два на курс - не слишком ли жирно тратить на каждого "безнадежного"?

Да, иммунопрепараты являются дорогими, и для "неперспективных" больных стараются их не назначать - это тоже факт. В платной клинике в чем-то проще - вы все равно лекарства покупаете, врач не заинтересован на вас экономить. Более того, у бюджетных клиник крайне ограничены ресурсы, всё вроде бы есть, но лечить будете теми тремя лекарствами, что вам указаны. И по возможности чтобы больной умер не в стационаре, не портил статистику.

И эта установка - "железная". Не помогает ничего, даже письма от депутатов (личное огромное спасибо Сергею Шаргунову) с просьбой "внимательно отнестись" - отнесутся, выпихнут умирать вежливо...

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Другой близкий человек умер от онкологии чуть позже, тоже этим летом. Сама врач, заведующая отделением в крупной клинике. Два месяца лечения, первичный диагноз лимфомы (которая, если верить специалистам, "хорошо лечится") установлен всего за неделю до смерти. Окончательные результаты анализов пришли уже после гибели человека... Привет всем бла-бла про раннюю диагностику - это все происходит в Москве, в лучших клиниках. А что же в худших? Не говоря о тех регионах, где специализированных онкоцентров вовсе нет или они в "стольном городе", до которого тысяча километров по тундре...

Если в столичной клинике онкомаркеры не берут, потому что анализов из сторонней лаборатории ждать месяц, если гистологию делают тоже 3-4 недели, хотя по блату делают и за три дня, то чего ждать от провинции?.. У вас есть блат в онкологии? Заводите заранее, пригодится.

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Долго не решался писать об этом. Но вот, оказывается, выросла проблема... Д.Черный пишет "крестик снять или трусы надеть". Что он намерен обнаружить в трусах у министра-женщины? Может, совесть? Креста-то там, надо думать, сроду не было... Кстати, в лучшей онкологической клинике Москвы умерла фактически без диагноза однокурсница министра. Что министру, надо полагать, по...

Кстати, обе умершие регулярно проходили диспансеризации и медицинские осмотры. В Москве. В очень хороших местах.

Анатолий Баранов