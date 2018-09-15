Этот год выдался урожайным на проведение учений между военными Казахстана и США. Не успели закончиться учения «Степной Орел – 2018» на полигоне «МакКрейди» штата Южная Каролина, как следом за ним начались учения «Региональное сотрудничество-2018» на американской военной базе Эдвардс в штате Массачусетс.

Маневры будут проходить до 21 сентября в рамках соглашения о военном сотрудничестве на 2018-2021 годы, которая предполагала и возможное появление военной базы и военной инфраструктуры США в Мангистауской области Западного Казахстана. Естественно, что Центральное командование ВС США представляет всеми миру эти учения как чисто «миротворческие» по «обеспечению стабильности, безопасности границ, борьбе с терроризмом, борьбе с наркотиками и противодействию распространению запрещенных материалов и технологий….».

Примечательно, что в учениях «Региональное сотрудничество-2018» принимают участие также контингенты из Афганистана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Все это вписывается в стратегию военного, политического и экономического сотрудничества «5+1», разработанную в Вашингтоне и направленную на втягивание в свою орбиту бывшие советские республики Средней Азии. Естественно, что в военных учениях идет формальная привязка к Афганистану, как источнику «нестабильности» и «международного терроризма».

Судя по информации сайта Центрального командования ВС США предполагается, что «многонациональная группа разработает комбинированный военный ответ на несколько сценариев учений в целях содействия сотрудничеству и оперативной совместимости». То есть в переводе на нормальный язык речь идет о взаимодействии и обучении вооруженных сил этих стран под единым управлением и по стандартам НАТО.

В действительности надо понимать, что эти многочисленные учения, как и использование формирований стран бывшей советской Центральной Азии в различных «миротворческих» миссиях в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» направлены именно на постепенную интеграцию вооруженных сил этих стран в «семью» США и Запада, как и их транспортной инфраструктуры уже встроенной в маршрут транспортировки военных грузов в тот же Афганистан.

Афганистан в этом проекте активного проникновения своеобразная база и трамплин как для ведения агрессивных действий в отношении Ирана, Китая и России, так и для распространения зоны нестабильности руками ручных «террористов» в страны той же Средней Азии и Казахстана. Активизация ИГИЛ в этом регионе подтверждает эту мысль и служит оправданием для последующего вторжения в эти страны американских войск и сил НАТО и дальнейшего и военного присутствия в регионе.

Естественно, что данные многолетние учения с 2003 года, как и появление еще с 2008 года сертифицированного учебного центра НАТО на базе института сухопутных войск МО РК, как и появление в 2016-м году военно-биологической лаборатории в Алма-Ате происходят по прямому указанию Назарбаева в рамках общего изменения политической ориентации Казахстана на США и страны Запада. Несмотря на подписание соглашения по Каспию, руководство не отказалось и не собирается отказываться от маршрута транспортировки грузов в Афганистан.

Поэтому-то именно для оправдания и закрепления дальнейшей транспортировки грузов для войск США в Афганистане и усиления сотрудничества с НАТО правительство Казахстана и направило в ОДКБ для принятия следующие документы: «О мерах по повышению взаимного доверия, направленных на достижение целей мира и поддержания глобальной архитектуры безопасности», «Об укреплении вклада ОДКБ в формирование глобальной системы противодействия международному терроризму», «Об активизации сотрудничества ОДКБ с региональными организациями».

Назарбаев тешит себя иллюзиями возможного реформирования ОДКБ под свои региональные интересы, а также под собственные задачи удержания трона и формирования монархии, что, конечно, является авантюрой и будет только вносить противоречия и дальше менять баланс сил в Центрально-азиатском регионе в пользу США, НАТО, Израиля и Саудовской Аравии. Для простого народа, мнение которого никто не спрашивает, этот процесс обернется великими бедствиями, потрясениями, межэтническими и религиозными конфликтами, что и хотят в штабах известных империалистических центров.