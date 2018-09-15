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Московский листок

Удальцов вышел из камеры под надзор, но "отбивной котлеты" миновал

Опубликовано 15.09.2018 автором в разделе комментариев 0

суд арест удальцов
Удальцов вышел из камеры под надзор, но "отбивной котлеты" миновал

- Всех приветствую! Наконец-то освободился из заточения, - написал Сергей Удальцов в ФБ. - За 31 день голодовки похудел на 17 килограмм, но зато укрепился духом. Так что борьба продолжается!

Мосгорсуд отменил Удальцову продление срока ареста на 4 дня нахождения в медстационаре. Удальцов вышел а свободу в зале суда. ‬

Удальцову продлили арест на 112 часов

Остаются вопросы: кто будет отвечать за лишние сутки, что Удальцов провел под арестом незаконно? Ведь если никто за это не ответит, то, хоть Удальцова и освободили, прецедент останется, и можно будет "вычеркивать" из срока заключения время, проведенное "на больничке". А что? Вам в местах заключения ломают ноги, и вы проводите месяц в тюремной больнице, каковое время вам не засчитывают как отбытое в заключении. По выходе вам отбивают почки, и вы снова в больнице, и снова как бы "на свободе". Таким образом даже небольшой тюремный срок вполне можно превратить в пожизненное заключение, поскольку по такой методе вы долго, конечно, не протянете.

Но важен другой прецедент - одновремено с этим Удальцову назначен "административный надзор". То есть действующему политику впервые в истории нашей страны запрещено заниматься политикой.

Удальцов вообще стал "законодателем моды" в области репрессивного законодательства. Напомним, что последний арест ему был назначен за участие в согласованом мероприятии, по итогам которого никаких претензий не было, а приговор вынесен спустя три недели, чт называется. "на пустом месте".

И вот это уже вошло в судебную практику. После Удальцова таким же макаром арестовали Навального. А позже ноу-хау пошло гулять по стране.

По "прецеденту Удальцова" людей стали арестовывать по отложенным обвинениям

Но вернемся к пресловутому административному надзору. 

Где, в какой стране наказывают за еще не совершенное правонарушение? Известно, что "нарушения" Удальцова фиксируются и наказываются по максимуму. За все, что он, по мнению властей, "нарушил", Сергей наказание отбыл, от звонка до звонка. По какому же праву его теперь ограничивают в гражданских правах? Причем именно в сфере, которая является основной его деятельностью - в области публичной политики.

Вы спрашиваете, почему левые на выборах в Москве получили хотя и второй, но все же скромный результат? Ну так если главное действующее лицо "уличной" составляющей избирательной кампании взяли, да и упекли за решетку в самый разгар - какой результат будет? Практически одновременно по той же схеме убрали и Навального - и уличная составляющая протеста против "пенсионной реформы" тоже сильно сдулась. Они бы еще самого кандидата в мэры Москвы "закрыли", и вообще на избирательную кампанию Собянина можно было не тратиться - впрочем, не исключено, что это еще впереди...

Ну и сигнал всем остальным достаточно внятный: в любой момент, по поводу и без повода, вас могут взять под белы ручки, и упаковать за решетку. Хорошо, если по административной статье. А ничто и никто не мешает и по уголовной...

Кстати, а что было бы, если б и правда арестованного Навального глава Росгвардии Золотов вытащил на "кулачный бой" и как обещал сделал бы из него отбивную котлету?

Представляется такая картина: Навального вытаскивают из теплой камеры на ринг или татами, там его бьют по всем правилам искусства и в виде "отбивной котлеты" отправляют "на больничку". А суд не засчитывает ему это в срок заключения, и поправив здоровье Навальный отправляется досиживать свой полный срок. 

Тут просыпается, допустим, Кадыров, кандидат в мастера спорта по боксу, и тоже отправляет Навального подлечиться от "котлетной болезни". И снова слегка подлеченный Навальный отправляется досиживать.

Ну тут уже может появиться Медведев, в последнее время, как говорят, увелекшийся фитнесом - изрядно "отбитый" Золотовым Алексей навряд ли сможет оказаться сколько-нибудь ощутимое сопротивление - и вот опять больничка и камера. Так примерно на годик можно упечь и по простой "административке". И ничего не скажешь - дуэль, дело благородное...

Со временем, кстати, в штате "органов" вполне могут появиться и профессиональные дуэлянты. Они и сейчас есть, но избивают задержанных по-тихому, негласно. А будут легально, по "законам чести". Не все ж лично главе Росгвардии отдуваться.



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